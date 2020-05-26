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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Первый ОФД»: спрос в России начал восстанавливаться, но чеков пока на 20% меньше, чем до «карантина» Материал редакции

Количество покупок в интернете выросло, а сумма платежа снизилась, подсчитали аналитики.

2 комментария
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Оператор фискальных данных «Первый ОФД» сопоставил изменение среднего чека до, во время и после объявления «нерабочих» дней в России.

Компания сравнила данные за 1 февраля — 29 марта 2020 года («базовый» период), 30 марта — 11 мая (когда действовали федеральные ограничения) и с 12 по 21 мая (когда федеральные ограничения уже сняты, а региональные ещё действуют).

Изменение количества чеков до, во время и после объявления «нерабочих» дней «Первый ОФД»

Во время «нерабочих» дней с 30 марта по 11 мая количество чеков уменьшилось на 33% по сравнению с «базовым» периодом (-42% — в первую неделю). После снятия федеральных ограничений оно выросло на 18% к периоду самоизоляции, но сейчас на 20% ниже, чем до его начала.

Изменение пропорции между безналичными и наличными платежами в феврале-мае 2020 года «Первый ОФД»

Во время пандемии люди стали активнее проводить безналичные платежи, выяснил оператор. До 29 марта пропорция между безналичными и наличными платежами составляла 56% и 44% соответственно, сейчас на «безнал» приходится 62%, на наличные — 38%.

Изменение количества чеков в сегменте электронной коммерции и офлайн-торговле до, во время и после объявления «нерабочих» дней «Первый ОФД»

Электронная коммерция — единственный сегмент, который продолжил расти во время пандемии: количество чеков по завершении «нерабочих» дней выросло на 6% по сравнению с «базовым» периодом. Однако размер чека снизился на 27%, установил «Первый ОФД»: россияне стали покупать чаще, но на меньшие суммы.

Динамика среднего чека до, во время и после ограничений, связанных с пандемией «Первый ОФД»

В офлайн-торговле количество чеков с начала «нерабочих» дней до 21 мая упало на 26% по сравнению с февралём-мартом. В целом в апреле-мае размер среднего чека изменился несущественно и снизился на 5%, отметили в компании.

#бизнеснакарантине #чек #новость

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Yury Tsoy

1

То есть по факту e-commerce просел на 15% по обороту
Учитывая снижение чека  

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Денис Демидов

Yury
2

А прибыль еще больше, так как на один заказ всегда есть определенная фиксированная сумма затрат.

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