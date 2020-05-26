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Финансы
Лиана Липанова
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Facebook переименовала кошелёк для своей криптовалюты из Calibra в Novi и создала независимую «дочку» для его развития Материал редакции

Компания хочет максимально отстраниться от связи с проектом Libra, отмечает TechCrunch.

  • Facebook сменила название своего цифрового кошелька Calibra на Novi. Управлять им будет независимая «дочка» соцсети Novi Financial. Название происходит от латинских слов novus (новый) и via (путь), объяснили в компании.
  • Novi предназначен для хранения и обмена цифровой валютой, в частности, собственной криптовалютой соцсети Libra. Название происходит от латинских слов novus (новый) и via (путь), объяснили в компании.
  • Новый логотип и дизайн кошелька символизируют плавное движение цифровых валют, говорят в компании. В логотип Facebook также добавила символ криптовалюты Libra, чтобы подчеркнуть связь двух проектов.
  • С помощью ребрендинга Facebook пытается дать понять, что проект Libra не принадлежит соцсети, утверждает TechCrunch. Facebook лишь входит в ассоциацию Libra наряду с десятками других, например Andreessen Horowitz, Coinbase, Iliad, Lyft, Shopify, Spotify, Uber и другие.
  • «С Novi отправить деньги будет так же просто, как отправить сообщение», — говорится в заявлении соцсети. Novi можно будет использовать как отдельное приложение или как часть Messenger и WhatsApp.
  • Сервис будет идентифицировать клиентов с помощью официального удостоверения личности. Соцсеть обещает встроить защиту от махинаций во все элементы приложения.
  • Novi станет доступна пользователям вместе с криптовалютой Librа, утверждают в Facebook. В марте источники Bloomberg и The Information сообщали, что компания откладывает запуск цифрового кошелька для Librа с лета до октября 2020 года. Также соцсеть решила пересмотреть проект и предложить пользователям валюты, выпускаемые центробанками, например доллар и евро.
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#новость #facebook #libra

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Shlomo Goldenberg

1

Дуров сейчас и тут скопирует. Будет не тон, а какой нибудь дон

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Roman Trifonov

Shlomo
6

Извинись

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Shlomo Goldenberg

Roman
2

Это другой дон. А тот дон пока болеет

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Escape

Shlomo
1

Читал мнение одного из инвесторов TON (его пост), что именно Цукерберг скопировал TON. Не знаю насколько правда, но мне кажется, что вполне могло быть и так.

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Shlomo Goldenberg

Escape
1

Могло, да. Лох, то есть пардон, инвестор в тон врать не будет

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Michael Tretyak

Shlomo
0

Дон-Строй

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Michael Tretyak

1

Не вкурил как соотносятся “максимально дистанцироваться от саязи с проектом Libra” с добавлением логотипа Libra чтобы подчеркнуть связь с проектом и добавление валюты Libra в кошель.

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Миша Магадан

0

"независимая дочка" это как?

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Sht_Anton

Миша
2

independent daughter

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Александр Любаков

0

О, так вот как ФБ получит паспорта всего мира

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Сергей Камянецкий

0

Ну переименовали и переименовали 🤷🏼‍♂️

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Alexey Kuznetsov

0

Кто пользуется валютой в мессенджерах? ни разу не использовал

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Dmitry Ryzhov

0

Вначале наехали на всех, кто собирался выпустить массовую криптовалюту. Вызывали в суды, присылали людей для допросов. Всем всё запретили, инвесторов разогнали.

когда пыль осела и всех кого надо с рынка выкинули, своим(FB) подмигнули - мол, лан, запускайте там свою крипту. и пальцем Цукербергу так погрозили значительно, мол ай-ай-ай!!

вижу примерно так. прикольно ))

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