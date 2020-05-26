Facebook переименовала кошелёк для своей криптовалюты из Calibra в Novi и создала независимую «дочку» для его развития
Материал редакции
Компания хочет максимально отстраниться от связи с проектом Libra, отмечает TechCrunch.
Facebook сменила название своего цифрового кошелька Calibra на Novi. Управлять им будет независимая «дочка» соцсети Novi Financial. Название происходит от латинских слов novus (новый) и via (путь), объяснили в компании.
Novi предназначен для хранения и обмена цифровой валютой, в частности, собственной криптовалютой соцсети Libra. Название происходит от латинских слов novus (новый) и via (путь), объяснили в компании.
Новый логотип и дизайн кошелька символизируют плавное движение цифровых валют, говорят в компании. В логотип Facebook также добавила символ криптовалюты Libra, чтобы подчеркнуть связь двух проектов.
С помощью ребрендинга Facebook пытается дать понять, что проект Libra не принадлежит соцсети, утверждает TechCrunch. Facebook лишь входит в ассоциацию Libra наряду с десятками других, например Andreessen Horowitz, Coinbase, Iliad, Lyft, Shopify, Spotify, Uber и другие.
«С Novi отправить деньги будет так же просто, как отправить сообщение», — говорится в заявлении соцсети. Novi можно будет использовать как отдельное приложение или как часть Messenger и WhatsApp.
Сервис будет идентифицировать клиентов с помощью официального удостоверения личности. Соцсеть обещает встроить защиту от махинаций во все элементы приложения.
Novi станет доступна пользователям вместе с криптовалютой Librа, утверждают в Facebook. В марте источники Bloomberg и The Information сообщали, что компания откладывает запуск цифрового кошелька для Librа с лета до октября 2020 года. Также соцсеть решила пересмотреть проект и предложить пользователям валюты, выпускаемые центробанками, например доллар и евро.
Shlomo Goldenberg
Дуров сейчас и тут скопирует. Будет не тон, а какой нибудь дон
Roman TrifonovShlomo
Извинись
Shlomo GoldenbergRoman
Это другой дон. А тот дон пока болеет
EscapeShlomo
Читал мнение одного из инвесторов TON (его пост), что именно Цукерберг скопировал TON. Не знаю насколько правда, но мне кажется, что вполне могло быть и так.
Shlomo GoldenbergEscape
Могло, да. Лох, то есть пардон, инвестор в тон врать не будет
Michael TretyakShlomo
Дон-Строй
Michael Tretyak
Не вкурил как соотносятся “максимально дистанцироваться от саязи с проектом Libra” с добавлением логотипа Libra чтобы подчеркнуть связь с проектом и добавление валюты Libra в кошель.
Миша Магадан
"независимая дочка" это как?
Sht_AntonМиша
independent daughter
Александр Любаков
О, так вот как ФБ получит паспорта всего мира
Сергей Камянецкий
Ну переименовали и переименовали 🤷🏼♂️
Alexey Kuznetsov
Кто пользуется валютой в мессенджерах? ни разу не использовал
Dmitry Ryzhov
Вначале наехали на всех, кто собирался выпустить массовую криптовалюту. Вызывали в суды, присылали людей для допросов. Всем всё запретили, инвесторов разогнали.
когда пыль осела и всех кого надо с рынка выкинули, своим(FB) подмигнули - мол, лан, запускайте там свою крипту. и пальцем Цукербергу так погрозили значительно, мол ай-ай-ай!!
вижу примерно так. прикольно ))