И достигла 4,3 млн человек.
- Уровень безработицы в России за «нерабочий» апрель 2020 года резко вырос до 5,8% рабочей силы или 4,3 млн человек — это на 21% больше, чем в апреле 2019 года, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.
- Безработица достигла максимума с апреля 2016 года, напоминает издание. В марте 2020 года уровень безработицы составлял 4,7%.
- На учёт в центр занятости для получения пособия встало на 59,2% больше человек в годовом выражении — всего 1,3 млн. Как пишет Forbes, в абсолютно выражении это самый массовый наплыв желающих с марта 2012 года.
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Michael Shramko
А сколько тех, кто не смог встать и отметиться в бирже труда...
Arthur Niazyan
А какой ОКВЭД у этих 4,3 млн человек? Они же не пострадавшие ведь?