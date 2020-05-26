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Лиана Липанова
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Росстат: безработица в России за «нерабочий» апрель выросла до максимума с 2016 года Материал редакции

И достигла 4,3 млн человек.

  • Уровень безработицы в России за «нерабочий» апрель 2020 года резко вырос до 5,8% рабочей силы или 4,3 млн человек — это на 21% больше, чем в апреле 2019 года, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.
  • Безработица достигла максимума с апреля 2016 года, напоминает издание. В марте 2020 года уровень безработицы составлял 4,7%.
  • На учёт в центр занятости для получения пособия встало на 59,2% больше человек в годовом выражении — всего 1,3 млн. Как пишет Forbes, в абсолютно выражении это самый массовый наплыв желающих с марта 2012 года.

#новость #безработица

Лиана Липанова
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Michael Shramko

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А сколько тех, кто не смог встать и отметиться в бирже труда...

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Arthur Niazyan

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А какой ОКВЭД у этих 4,3 млн человек? Они же не пострадавшие ведь?

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