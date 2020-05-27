Позже система добавит переводы и из России в европейские страны, а также планирует развивать другие сервисы, например, электронные кошельки.
- Российская система денежных переводов «Золотая корона» в мае 2020 года запустила сервис KoronaPay в Европе — теперь он доступен в 31 стране, включая участников Евросоюза, Великобританию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, передаёт РБК.
- За рубежом услуги будет оказывать кипрская KoronaPay Europe Limited, которую «Золотая корона» зарегистрировала на Кипре. Компания получила лицензию на деятельность в сфере электронных денег, рассказал изданию глава KoronaPay в Европе Глеб Козлов. Раньше сервис проводил переводы в Европу только через офлайн-партнёров, уточнил Козлов.
- На первом этапе KoronaPay будет развивать переводы из Европы в Россию и страны СНГ, на втором, не раньше сентября, — из России и стран СНГ в Европу, отмечает издание. Позже компания планирует начать развитие внутриевропейских направлений и запускать новые сервисы: выпуск электронных кошельков, предоплаченных карт, оплату услуг.
- Сначала переводы KoronaPay можно будет отправить через мобильное приложение сервиса с карт Visa и Mastercard, позже появится возможность расчётов между банковскими счетами, поясняет РБК. Деньги можно будет получить в отделениях-партнёрах «Золотой короны» или на карту. Сейчас доступны переводы в евро, позже добавятся доллары, рубли и другие валюты.
- «Золотая корона» планирует занять 50% рынка онлайн-переводов из Европы в СНГ за счёт нулевых комиссий и минимального спреда при конвертации валют, а также дополнительных сервисов.
- Опрошенные РБК эксперты отмечают, что компании придётся конкурировать с традиционными игроками, например, Western Union и финтех-компаниями. Нулевая комиссия может повысить её конкурентоспособность на европейском рынке.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Yeni Benim
Под таким названием надо было запускать переводы в Китай
Vladislav S
KoronaPay - оплачивай штрафы от властей.
KoronaPay - поддержи из Европы русских бомжей)
Андрей ВикторовичVladislav
KoronaPay - лучший способ оплатить штраф при коронавирусе
Андрей Васильев
Да уж, название соответсвует духу времени...
Ilya Mogilevtsev
Сложно им будет сейчас в поисковой выдаче появляться
Ilya Ryabov
Название в тренде
Михаил Осетров
Вирусное название придумали, должно зайти!
alex twit
KoronaPay - переводи и не болей
KoronaPay - не ешь летучих мышей
KoronaPay - всем пива за счет вируса
KoronaPay - маски по 40 рублей
Андрей Викторовичalex
KoronaPay - штрафы по 4000 рублей
Наиль
Очередной мегароссийский проект...