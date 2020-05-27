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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Золотая корона» запустила денежные онлайн-переводы из Европы в Россию под брендом KoronaPay Материал редакции

Позже система добавит переводы и из России в европейские страны, а также планирует развивать другие сервисы, например, электронные кошельки.

  • Российская система денежных переводов «Золотая корона» в мае 2020 года запустила сервис KoronaPay в Европе — теперь он доступен в 31 стране, включая участников Евросоюза, Великобританию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, передаёт РБК.
  • За рубежом услуги будет оказывать кипрская KoronaPay Europe Limited, которую «Золотая корона» зарегистрировала на Кипре. Компания получила лицензию на деятельность в сфере электронных денег, рассказал изданию глава KoronaPay в Европе Глеб Козлов. Раньше сервис проводил переводы в Европу только через офлайн-партнёров, уточнил Козлов.
  • На первом этапе KoronaPay будет развивать переводы из Европы в Россию и страны СНГ, на втором, не раньше сентября, — из России и стран СНГ в Европу, отмечает издание. Позже компания планирует начать развитие внутриевропейских направлений и запускать новые сервисы: выпуск электронных кошельков, предоплаченных карт, оплату услуг.
  • Сначала переводы KoronaPay можно будет отправить через мобильное приложение сервиса с карт Visa и Mastercard, позже появится возможность расчётов между банковскими счетами, поясняет РБК. Деньги можно будет получить в отделениях-партнёрах «Золотой короны» или на карту. Сейчас доступны переводы в евро, позже добавятся доллары, рубли и другие валюты.
  • «Золотая корона» планирует занять 50% рынка онлайн-переводов из Европы в СНГ за счёт нулевых комиссий и минимального спреда при конвертации валют, а также дополнительных сервисов.
  • Опрошенные РБК эксперты отмечают, что компании придётся конкурировать с традиционными игроками, например, Western Union и финтех-компаниями. Нулевая комиссия может повысить её конкурентоспособность на европейском рынке.

#новость #золотаякорона #переводы

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Yeni Benim

10

Под таким названием надо было запускать переводы в Китай

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Vladislav S

5

KoronaPay - оплачивай штрафы от властей.
KoronaPay - поддержи из Европы русских бомжей) 

Ответить

Андрей Викторович

Vladislav
0

KoronaPay - лучший способ оплатить штраф при коронавирусе

Ответить

Андрей Васильев

3

Да уж, название соответсвует духу времени...

Ответить

Ilya Mogilevtsev

2

Сложно им будет сейчас в поисковой выдаче появляться

Ответить

Ilya Ryabov

1

Название в тренде

Ответить

Михаил Осетров

1

Вирусное название придумали, должно зайти!

Ответить

alex twit

1

KoronaPay - переводи и не болей
KoronaPay - не ешь летучих мышей
KoronaPay - всем пива за счет вируса
KoronaPay - маски по 40 рублей

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Андрей Викторович

alex
0

KoronaPay - штрафы по 4000 рублей

Ответить

Наиль

0

Очередной мегароссийский проект...

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