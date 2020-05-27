Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
2011

ЦБ аннулировал банковскую лицензию Morgan Stanley в России по заявлению инвестбанка Материал редакции

Morgan Stanley завершает реорганизацию бизнеса: компания продолжит заниматься корпоративными финансами, слияниями и поглощениями и рынками капиталов.

7 комментариев
В закладки

Центробанк аннулировал банковскую лицензию «Морган Стэнли Банк» в России по собственному желанию инвестбанка, говорится в заявлении регулятора. Morgan Stanley подал в ЦБ ходатайство в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

У Morgan Stanley достаточно средств для удовлетворения требований кредиторов, заявили в ЦБ. Ранее «Морган Стэнли Банк» также сдал свою брокерскую лицензию и погасил долг перед акционером, напоминает РБК.

По данным регулятора, по величине активов инвестбанк занимал 279 место в банковской системе России. Согласно отчетности банка по РСБУ, его активы на конец первого квартала составляли 3,367 млрд рублей, капитал — 2,7 млрд рублей, отмечает издание.

Инвестбанк заявил о планах сократить своё присутствие в России и добровольно ликвидировать местные подразделения в мае 2019 года. Тогда Morgan Stanley сообщал, что оставшийся в России бизнес переведёт в новую консалтинговую компанию в сфере инвестиций и недвижимости — она не попадает под требования о лицензировании.

«У нас больше не будет регулируемого банка, но для большинства направлений нашего бизнеса — корпоративные финансы, слияния и поглощения, рынки капиталов — это не нужно. Мы просто возвращаемся к модели, которая была у нас в России с 1994 года, когда мы начинали [работать здесь], до 2006 года», — объяснил РБК глава Morgan Stanley по развивающимся рынкам Георгий Ворош.

#новость #morganstanley

Лиана Липанова
+18 176
3
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["morganstanley","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 130147, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 27 May 2020 17:23:19 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Половинкин

5

Спасибо 2014 году. Goldman, Barclays, Nordea теперь Morgan Stanley...

Ответить

alex twit

–5

Началось?

Ответить

Volodya Agadzhanov

alex
4

что началось?

Ответить

Mikhail Bobko

Volodya
7

Что надо, то и началось. Каждый год начинается, а Вы такие вопросы задаете

Ответить

Аркадий Алексеевич

Volodya
1

Поверхностное приплетание началось

Ответить

Ilya Mogilevtsev

alex
1

Так они же в начале 2019 года ещё начали процедуру

Ответить

Стас Версилов

alex
–1

Сходил и заминусил единственный мой комментарий, до которого смог дотянуться?

Страшная месть!:)

Не лень ведь было.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Биометрия: «подводные камни»
Сбор и обработка биометрических параметров регулируются на законодательном уровне. Понятие «биометрические персональные…
0
Ситимобил
Подписан
Отписаться
«Вы прибыли!»: как участники онлайн-хакатона разрабатывали для Ситимобил модели прогноза ожидаемого времени поездки
Мы предложили эту задачу нескольким десяткам команд на онлайн-хакатоне MIPT.Hack, организованном командой Phystech.Gene…
0
Точка
Подписан
Отписаться
Все наоборот: банк Точка заплатит клиентам за обслуживание
Банк для предпринимателей и предприятий Точка не только возьмет на себя обслуживание ИП и ООО, работающих в пандемию, н…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitry Porkhaev
за день
Yota предложила абонентам сменить название сети на смартфоне за 99 рублей
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Fedor Ngun

Мэр Москвы Сергей Собянин…

Михаил Иванович

Прокуратура Москвы признала…

Алмаз Хамидуллин

Как во время самоизоляции…

Александр Крофт

В «Тинькофф Инвестициях» не…

Fedor Ngun

Мэр Москвы Сергей Собянин…

Евгений Вохмин

«Вы находитесь здесь»: почему…

Александр Крофт

В «Тинькофф Инвестициях» не…

Дмитрий Сильнов

Как лишиться работы из-за…

Ivan Kolyhalov

«Вы находитесь здесь»: почему…

Михаил Иванович

Прокуратура Москвы признала…

Александр Крофт

В «Тинькофф Инвестициях» не…

Alexey Ivanov

Почему Facebook согласилась на…

AdAurum 79

IT-рекрутинг: как закрывать…

Иванка Сегодина

«Вы находитесь здесь»: почему…

Laugh Radiant

«Вы находитесь здесь»: почему…

Denn Loginov

Исправляем проблемы поиска…

Тинькофф

В «Тинькофф Инвестициях» не…