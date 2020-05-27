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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Morgan Stanley завершает реорганизацию бизнеса: компания продолжит заниматься корпоративными финансами, слияниями и поглощениями и рынками капиталов.
Центробанк аннулировал банковскую лицензию «Морган Стэнли Банк» в России по собственному желанию инвестбанка, говорится в заявлении регулятора. Morgan Stanley подал в ЦБ ходатайство в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.
У Morgan Stanley достаточно средств для удовлетворения требований кредиторов, заявили в ЦБ. Ранее «Морган Стэнли Банк» также сдал свою брокерскую лицензию и погасил долг перед акционером, напоминает РБК.
По данным регулятора, по величине активов инвестбанк занимал 279 место в банковской системе России. Согласно отчетности банка по РСБУ, его активы на конец первого квартала составляли 3,367 млрд рублей, капитал — 2,7 млрд рублей, отмечает издание.
Инвестбанк заявил о планах сократить своё присутствие в России и добровольно ликвидировать местные подразделения в мае 2019 года. Тогда Morgan Stanley сообщал, что оставшийся в России бизнес переведёт в новую консалтинговую компанию в сфере инвестиций и недвижимости — она не попадает под требования о лицензировании.
«У нас больше не будет регулируемого банка, но для большинства направлений нашего бизнеса — корпоративные финансы, слияния и поглощения, рынки капиталов — это не нужно. Мы просто возвращаемся к модели, которая была у нас в России с 1994 года, когда мы начинали [работать здесь], до 2006 года», — объяснил РБК глава Morgan Stanley по развивающимся рынкам Георгий Ворош.
Началось?
что началось?
Что надо, то и началось. Каждый год начинается, а Вы такие вопросы задаете
Сходил и заминусил единственный мой комментарий, до которого смог дотянуться?
Страшная месть!:)
Не лень ведь было.
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