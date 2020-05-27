Morgan Stanley завершает реорганизацию бизнеса: компания продолжит заниматься корпоративными финансами, слияниями и поглощениями и рынками капиталов.

В закладки

Центробанк аннулировал банковскую лицензию «Морган Стэнли Банк» в России по собственному желанию инвестбанка, говорится в заявлении регулятора. Morgan Stanley подал в ЦБ ходатайство в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

У Morgan Stanley достаточно средств для удовлетворения требований кредиторов, заявили в ЦБ. Ранее «Морган Стэнли Банк» также сдал свою брокерскую лицензию и погасил долг перед акционером, напоминает РБК.

По данным регулятора, по величине активов инвестбанк занимал 279 место в банковской системе России. Согласно отчетности банка по РСБУ, его активы на конец первого квартала составляли 3,367 млрд рублей, капитал — 2,7 млрд рублей, отмечает издание.

Инвестбанк заявил о планах сократить своё присутствие в России и добровольно ликвидировать местные подразделения в мае 2019 года. Тогда Morgan Stanley сообщал, что оставшийся в России бизнес переведёт в новую консалтинговую компанию в сфере инвестиций и недвижимости — она не попадает под требования о лицензировании.