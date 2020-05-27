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Финансы
Татьяна Боброва
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Минтруд предложил выплачивать закрывшим дело индивидуальным предпринимателям пособие по безработице в 12 130 рублей Материал редакции

И увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4500 рублей.

4 комментария
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Глава Минтруда Антон Котяков предложил на совещании по ситуации на рынке труда выплачивать закрывшим своё дело индивидуальным предпринимателям пособие в размере 12 130 рублей в течение трёх месяцев. Об этом пишет РИА Новости.

«В группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто сам создавал рабочие места — это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть своё дело в связи с ограничениями для бизнеса», — пояснил Котяков.

Среди других предложений министерства: утроить минимальный размер пособия по безработицы — до 4500 рублей. По словам Котякова, мера будет действовать три месяца. Президент России Владимир Путин поддержал предложения Минтруда.

По данным Минтруда, на май официально безработными зарегистрировались 1,9 млн россиян. Министерство ожидает, что пик безработицы придётся на третий квартал 2020 года.

#новость #безработица

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Roman Trifonov

3

Это он еще от 40 тысяч заявок в минуту не отошел, видимо. Ух, сейчас разгуляемся! 

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Andrey Zaynulin

Roman
5

«Каждый Российский сервис будет получать по 40к заявок в минуту» Конституция 2020

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Evgenii Arkhipov

Andrey
0

Нам как раз нужно 40к заявок в минуту. Я даже готов делиться частью заявок с конкурентами.
Иду голосовать.

Ответить

Константин Босов

1

Смех да и только. 4500 не хватит даже за комуналку в хрущевке заплатить. Эффективные менеджеры во главе страны стоят... Была минималка 1700... Меньше 30 долларов.. великая Россия при Путине процветает, может позволить нищебродам банкротам бабла подкинуть...

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