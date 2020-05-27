И увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4500 рублей.

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Глава Минтруда Антон Котяков предложил на совещании по ситуации на рынке труда выплачивать закрывшим своё дело индивидуальным предпринимателям пособие в размере 12 130 рублей в течение трёх месяцев. Об этом пишет РИА Новости.

«В группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто сам создавал рабочие места — это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть своё дело в связи с ограничениями для бизнеса», — пояснил Котяков.

Среди других предложений министерства: утроить минимальный размер пособия по безработицы — до 4500 рублей. По словам Котякова, мера будет действовать три месяца. Президент России Владимир Путин поддержал предложения Минтруда.