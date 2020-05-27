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больше миллиона раз
И увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4500 рублей.
Глава Минтруда Антон Котяков предложил на совещании по ситуации на рынке труда выплачивать закрывшим своё дело индивидуальным предпринимателям пособие в размере 12 130 рублей в течение трёх месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
«В группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто сам создавал рабочие места — это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть своё дело в связи с ограничениями для бизнеса», — пояснил Котяков.
Среди других предложений министерства: утроить минимальный размер пособия по безработицы — до 4500 рублей. По словам Котякова, мера будет действовать три месяца. Президент России Владимир Путин поддержал предложения Минтруда.
По данным Минтруда, на май официально безработными зарегистрировались 1,9 млн россиян. Министерство ожидает, что пик безработицы придётся на третий квартал 2020 года.
Это он еще от 40 тысяч заявок в минуту не отошел, видимо. Ух, сейчас разгуляемся!
«Каждый Российский сервис будет получать по 40к заявок в минуту» Конституция 2020
Нам как раз нужно 40к заявок в минуту. Я даже готов делиться частью заявок с конкурентами.
Иду голосовать.
Смех да и только. 4500 не хватит даже за комуналку в хрущевке заплатить. Эффективные менеджеры во главе страны стоят... Была минималка 1700... Меньше 30 долларов.. великая Россия при Путине процветает, может позволить нищебродам банкротам бабла подкинуть...
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