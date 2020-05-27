Компания предложит пользователям счёт для управления средствами и дебетовую карту Samsung Money в партнёрстве с платёжной системой Mastercard.

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Samsung раскрыла подробности своей предстоящей программы по выпуску дебетовых карт: она называется Samsung Money by SoFi, передаёт The Verge. Карта будет привязана к приложению Samsung Pay.

В частности, Samsung предложит пользователям счёт для управления деньгами и дебетовую карту Samsung Money в партнёрстве с платёжной системой Mastercard и банком The Bancorp Bank.

Samsung обещает, что в Samsung Money не будет никаких комиссий за обслуживание. Однако мелким шрифтом оставляет за собой право изменить это в будущем, отмечает издание.

Ключевая особенность Samsung Money — это интеграция в приложение Samsung Pay: клиенты смогут подать заявку на получение карты в приложении и начать пользоваться ей на смартфоне сразу после одобрения, не дожидаясь получения физической карты.

Кроме тог, в приложении можно будет проверить баланс, посмотреть историю покупок или заблокировать карту.

Компания обещает, что счета Samsung Money будут застрахованы в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) на сумму до $1,5 млн — это в шесть раз больше, чем средняя гарантия на $250 тысяч по большинству дебетовых карт, утверждает The Verge.

Благодаря сотрудничеству с американской финтех-компанией SoFi клиенты Samsung Money смогут пользоваться 55 000 банкоматов в сети Allpoint ATM без комиссии.