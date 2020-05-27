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Финансы
Лиана Липанова
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Samsung запланировала выпустить собственные дебетовые карты с привязкой к Samsung Pay Материал редакции

Компания предложит пользователям счёт для управления средствами и дебетовую карту Samsung Money в партнёрстве с платёжной системой Mastercard.

20 комментариев
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Samsung раскрыла подробности своей предстоящей программы по выпуску дебетовых карт: она называется Samsung Money by SoFi, передаёт The Verge. Карта будет привязана к приложению Samsung Pay.

В частности, Samsung предложит пользователям счёт для управления деньгами и дебетовую карту Samsung Money в партнёрстве с платёжной системой Mastercard и банком The Bancorp Bank.

Samsung обещает, что в Samsung Money не будет никаких комиссий за обслуживание. Однако мелким шрифтом оставляет за собой право изменить это в будущем, отмечает издание.

Ключевая особенность Samsung Money — это интеграция в приложение Samsung Pay: клиенты смогут подать заявку на получение карты в приложении и начать пользоваться ей на смартфоне сразу после одобрения, не дожидаясь получения физической карты.

Кроме тог, в приложении можно будет проверить баланс, посмотреть историю покупок или заблокировать карту.

Компания обещает, что счета Samsung Money будут застрахованы в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) на сумму до $1,5 млн — это в шесть раз больше, чем средняя гарантия на $250 тысяч по большинству дебетовых карт, утверждает The Verge.

Благодаря сотрудничеству с американской финтех-компанией SoFi клиенты Samsung Money смогут пользоваться 55 000 банкоматов в сети Allpoint ATM без комиссии.

Samsung обещает начать выпуск карты летом 2020 года, но клиенты уже могут сделать предзаказ на сайте Samsung.

#новость #samsung

Лиана Липанова
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20 комментариев
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Илья Посаженников

3

2020 год объявляется годом банковских карт от производителей смартфонов.

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Mykola Petiukh

1

ЭПОЛ КРУЧЕ — У НИХ КРЕДИТКИ!

Ответить

Иван Ташкинов

Mykola
6

Ну всё правильно. Samsung реже покупают в кредит. 😁

Ответить

Иван Иванов

Mykola
1

Модель с кредитками действительно более стабильная. С дебетовых заработать сложнее.

Ответить

Михаил Ефремов

Иван
0

Так им важно сначала часть рынка занять, а потом можно и кредитные предложения предлагать. Не альтруизма ради запускают же.

Ответить

Лев Щенин

Mykola
0

Меня тут недавно задизлайкали за комментарий к статье «Дебетовая карта — убыточный продукт «Рокетбанка».
Вот, Самсунг подтверждает мою правоту!
Финтех - это массовость по всему миру.
Одних русско-язычных любителей смузи маловато будет!
Так что, граждане диванные эксперты по финтеху - получите пруфы от Самсунга  и распишитесь !

Ответить

Лаврентий Рерих

0

Ну, то есть для РФ вероятность получения такой карты стремится к 0, верно?

Ответить

Zurab Islamov

Лаврентий
2

К 100% Россия в 5 лидеров по бесконтактным платежам

Ответить

Alex Cox

Zurab
1

Там к банку идет привязка, а он по законам кучи стран и своим законам не будет их выдавать где ему захочется.

Ответить

Лаврентий Рерих

Zurab
0

Угу. Попробуйте на SoFi.com карту себе заказать.

Ответить

Ivano Digital

–1

Samsung наступает на грабли Sony, в которой бездарные топ-менеджеры продвигали собственные форматы и интегрировали свои приложухи в свои девайсы. Результат - Sony нынче подъедает объедки на обочине, зато топы получили свои бонусы. Ощущение, что Samsung ждет таже участь.

Ответить

Алексей Полепчук

Ivano
1

только самсунг делает качественное оборудование аналогичное эплу, только быстрее дешевле и удобней

Ответить

Сослан Сакшин

Ivano
0

ты плохой ПРОДАКТ ((

Ответить

alex twit

0

Как обычно, ничего своего, все у эппла тырят

Ответить

Николай Тукмачев

0

После того как купил у них флагман , жестко разочаровался , это какими нужно быть умниками , чтобы в флагман запихнуть не отключаемую рекламу в samsung Pay , еще блэт и китайскую , вообщем то еще дно 

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Nikita Rogatov

Николай
0

Флагман официально купленный, или азиатский?

Ответить

Николай Тукмачев

Nikita
0

да, s10 рос стат , я поначалу думал что это шутка, пока не позвонил в их support 

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Алексей Полепчук

Николай
0

там русская рекламма, и ее видно только в сервисах. вы чото погнали.

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Вася Пражкин

0

И только для россиян эта новость выглядит как из прошлого, так как российский банковский финтех сильно обогнал американский в массе. Если б наш "гениальный" царь не срался с остальным миром, а наоборот, сближался, то мы бы могли и полмира финтехом обложить, включая всю Америку и Европу.

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Алексей Полепчук

Вася
0

руский цар на нефти богатеет и оружии зачем ему заботится о пионах. они еще нарожаются

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