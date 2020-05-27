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Компания предложит пользователям счёт для управления средствами и дебетовую карту Samsung Money в партнёрстве с платёжной системой Mastercard.
Samsung раскрыла подробности своей предстоящей программы по выпуску дебетовых карт: она называется Samsung Money by SoFi, передаёт The Verge. Карта будет привязана к приложению Samsung Pay.
В частности, Samsung предложит пользователям счёт для управления деньгами и дебетовую карту Samsung Money в партнёрстве с платёжной системой Mastercard и банком The Bancorp Bank.
Samsung обещает, что в Samsung Money не будет никаких комиссий за обслуживание. Однако мелким шрифтом оставляет за собой право изменить это в будущем, отмечает издание.
Ключевая особенность Samsung Money — это интеграция в приложение Samsung Pay: клиенты смогут подать заявку на получение карты в приложении и начать пользоваться ей на смартфоне сразу после одобрения, не дожидаясь получения физической карты.
Кроме тог, в приложении можно будет проверить баланс, посмотреть историю покупок или заблокировать карту.
Компания обещает, что счета Samsung Money будут застрахованы в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) на сумму до $1,5 млн — это в шесть раз больше, чем средняя гарантия на $250 тысяч по большинству дебетовых карт, утверждает The Verge.
Благодаря сотрудничеству с американской финтех-компанией SoFi клиенты Samsung Money смогут пользоваться 55 000 банкоматов в сети Allpoint ATM без комиссии.
Samsung обещает начать выпуск карты летом 2020 года, но клиенты уже могут сделать предзаказ на сайте Samsung.
2020 год объявляется годом банковских карт от производителей смартфонов.
ЭПОЛ КРУЧЕ — У НИХ КРЕДИТКИ!
Модель с кредитками действительно более стабильная. С дебетовых заработать сложнее.
Так им важно сначала часть рынка занять, а потом можно и кредитные предложения предлагать. Не альтруизма ради запускают же.
Меня тут недавно задизлайкали за комментарий к статье «Дебетовая карта — убыточный продукт «Рокетбанка».
Вот, Самсунг подтверждает мою правоту!
Финтех - это массовость по всему миру.
Одних русско-язычных любителей смузи маловато будет!
Так что, граждане диванные эксперты по финтеху - получите пруфы от Самсунга и распишитесь !
Ну, то есть для РФ вероятность получения такой карты стремится к 0, верно?
К 100% Россия в 5 лидеров по бесконтактным платежам
Samsung наступает на грабли Sony, в которой бездарные топ-менеджеры продвигали собственные форматы и интегрировали свои приложухи в свои девайсы. Результат - Sony нынче подъедает объедки на обочине, зато топы получили свои бонусы. Ощущение, что Samsung ждет таже участь.
только самсунг делает качественное оборудование аналогичное эплу, только быстрее дешевле и удобней
После того как купил у них флагман , жестко разочаровался , это какими нужно быть умниками , чтобы в флагман запихнуть не отключаемую рекламу в samsung Pay , еще блэт и китайскую , вообщем то еще дно
Флагман официально купленный, или азиатский?
да, s10 рос стат , я поначалу думал что это шутка, пока не позвонил в их support
там русская рекламма, и ее видно только в сервисах. вы чото погнали.
И только для россиян эта новость выглядит как из прошлого, так как российский банковский финтех сильно обогнал американский в массе. Если б наш "гениальный" царь не срался с остальным миром, а наоборот, сближался, то мы бы могли и полмира финтехом обложить, включая всю Америку и Европу.
руский цар на нефти богатеет и оружии зачем ему заботится о пионах. они еще нарожаются
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