Инвесторы переключили внимание на традиционных ритейлеров, круизные и авиакомпании.

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Акции онлайн-сервисов, которые процветали во время кризиса из-за пандемии, 27 мая начали падать — инвесторы переключили своё внимание на другие отрасли на фоне оживления экономики. Об этом сообщает CNBC.

Из-за пандемии и связанных с ней ограничений многие компании перевели сотрудников на «удалёнку», а режим самоизоляции заставил оставаться дома большинство людей. На фоне этого популярность онлайн-сервисов для работы и развлечений начала расти вместе с акциями соответствующих компаний.

Однако к концу мая в США начали частично снимать ограничения, а экономика начала «оживать», пишет издание.

Акции Amazon и Netflix упали на 2,9% и 3,3% соответственно после того, как обе компании достигли максимумов в середине мая. Цена на акции фитнес-стартапа Peloton упала на 6,1%, акции издателей видеоигр Activision Blizzard и Electronic Arts снизились на 4,1% и 3,5% соответвенно. Видеосервис Zoom потерял 4% после падения на 8,5% на утренних торгах.

CNBC