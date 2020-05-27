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Финансы
Лиана Липанова
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CNBC: акции Netflix, Zoom и других популярных во время «карантина» сервисов начали падать по мере оживления бизнеса Материал редакции

Инвесторы переключили внимание на традиционных ритейлеров, круизные и авиакомпании.

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Акции онлайн-сервисов, которые процветали во время кризиса из-за пандемии, 27 мая начали падать — инвесторы переключили своё внимание на другие отрасли на фоне оживления экономики. Об этом сообщает CNBC.

Из-за пандемии и связанных с ней ограничений многие компании перевели сотрудников на «удалёнку», а режим самоизоляции заставил оставаться дома большинство людей. На фоне этого популярность онлайн-сервисов для работы и развлечений начала расти вместе с акциями соответствующих компаний.

Однако к концу мая в США начали частично снимать ограничения, а экономика начала «оживать», пишет издание.

Акции Amazon и Netflix упали на 2,9% и 3,3% соответственно после того, как обе компании достигли максимумов в середине мая. Цена на акции фитнес-стартапа Peloton упала на 6,1%, акции издателей видеоигр Activision Blizzard и Electronic Arts снизились на 4,1% и 3,5% соответвенно. Видеосервис Zoom потерял 4% после падения на 8,5% на утренних торгах.

CNBC

По данным на 27 мая, все 50 штатов Америки начали в разной степени снимать ограничения. На фоне этого выросли акции традиционных ритейлеров Gap и Kohl's — на 10%, круизных компаний Carnival и Norwegian Cruise Line — на 4,0% и 4,9% соответственно, и авиакомпаний United и American — на 2,2% и 4,7%.

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Лиана Липанова
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