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Финансы
Галина Мубаракшина
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Основатели «Модульбанка» через суд потребовали взыскать с основного акционера компании Артёма Аветисяна 660 млн рублей Материал редакции

Аветисян необоснованно обогатился за счёт передачи ему акций подорожавшего банка, считают истцы.

31 комментарий
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Основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали иски на сумму 219,6 млн рублей каждый к основному акционеру банка Артёму Аветисяну, передают «Ведомости» со ссылкой на копию иска Петрова. Её подлинность подтвердил адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев, представляющий в суде истцов.

Исковые требования аналогичны, рассказали газете основатели. Истцы считают, что Аветисян необоснованно обогатился, получив от основателей 22,5% акций банка безвозмездно и без оценки их стоимости.

В 2016 году Петров, Новиков и Лагута получили от Аветисяна по 7,5% акций, их стоимость по договору составляла 230 млн рублей. За свои пакеты они должны были рассчитаться несколькими траншами до осени 2021 года за счёт дивидендов банка.

Первый транш должен был быть в 2019 году, однако стороны договорились выйти из капитала раньше, в декабре 2019 года. За три года стоимость акций выросла почти в два раза, говорится в заявлениях.

На март 2020 года «Модульбанк» оценивался в 6 млрд рублей, а на момент подписания договора купли-продажи акций — в 3 млрд рублей. Петров, Новиков и Лагута рассчитали, что на момент передачи акций Аветисяну 7,5% стоили уже не 230 млн рублей, а 450 млн рублей. Основной акционер «получил увеличение рыночной стоимости имущества на 219,6 млн рублей без каких-либо правовых оснований», цитирует газета иск. Эту сумму каждый из основателей и просит взыскать.

Истцы пытались договориться с Аветисяном без обращения в суд, но ответа не получили, рассказал газете Петров. Аветисян не ответил на запрос «Ведомостей» на момент публикации статьи.

В апреле основатели «Модульбанка» подали иски к самому банку. Организация нарушила трудовые соглашения, заплатив им лишь по 15 млн рублей из суммарно 435 млн рублей, которые Петров, Лагута и Новиков рассчитывали получить за пять лет развития бизнеса. В банке эту выплату назвали «астрономическим золотым парашютом», отмечает газета.

#новость #модульбанк

Галина Мубаракшина
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31 комментарий
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Artem Bobtsov

15

Я ничего не понял если честно.

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Николай Истомин

Artem
7

Как я понял: в 2016-м Аветисян отдаёт акции 3-м сооснователям по 7,5%. Что-то типа опциона: берёте акции сейчас без оплаты, а оплатите эти же акции из дивидендов за 5 лет. Т.е., проработаете 5 лет - акции ваши. Петров, Новиков и Лагута выходят из бизнеса в конце 2019-го, ни разу не заплатив ничего за акции (впервые должны были заплатить дивидендами за 2019-й год, которые выплачиваются в 2020-м).
Эти трое сооснователей говорят, что за время их работы в компании, стоимость их пакета акций выросла в 2 раза и просят вернуть им разницу. Аветисян говорит, вы акции брали без оплаты, и вернули без оплаты. Что от меня хотите?
Поправьте, если что-то не так.

Ответить

Artem Bobtsov

Николай
1

Тогда в статье не хватает важных фактов. И думаю влияние изменения цены на сделку прописано в опционе (всегда так делается).

Ответить

Николай Истомин

Artem
5

То, что в статье (как и в источнике у Ведомостей) чего-то не хватает — это точно. Суть претензий непонятна.

Ответить

Vladislav Makarov

Николай
0

Как я понял из статьи - акционер решил не выплачивать топ-менеджменту оговоренную на старте премию за результат, вероятно, на фоне досрочного расторжения контракта. Менеджмент, посчитав, что плановый результат достигнут посчитали это несправедливым. Опционы (акции) в этом случае  лишь юридический инструмент разрешения сложившейся ситуации в правовом поле. 

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Миша Магадан

Николай
0

Не важно, была оплата или нет, важно, по какой цене оценивался пакет в первом и втором случае.

Ответить

Bulat Ziganshin

Николай
0

Аветисян отдаёт акции 3-м сооснователям

тебя ничего не смущает в этой формулировке? если они сооснователи - то им эти акции и должны принадлежать

положенная им доля стоит 430 лямов, т.е. если они сейчас принесут 230 лямов, то должны получить свои акции и затем могут продать их банку за 430. вот эту разницу они и хотят получить

а что касается инструмента - мне каежтся, это опцион в чистом виде. стоимость акций фиксируется и ты их можешь выкупить в будущем по этой цене, что выгодно если эти акции подорожали

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Igor Kachura

9

Новости параллельной вселенной: "Артем Аветисян отправлен под домашний арест по делам банка Восточный и Модульбанк"

Ответить

Modulbank

0

Здравствуйте!

На данный момент, действительно, между банком и бывшим топ-менеджментом есть разногласия по поводу методики расчета компенсации, и они будут решаться в судебном порядке.
Хотели бы подчеркнуть, что эти процессы не влияют на устойчивость банка, качество обслуживания и эффективность команды.

Ответить

Николай Истомин

Modulbank
16

Да, да, мы уже благодаря Тинькову выучили, что ничего, что касается акционеров, "на операционную деятельность банка не влияет".

Ответить

alex twit

3

Артемку давно пора прижать, даже если в этой ситуации он прав. Совсем охамел парень

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
0

Уж изворотливый.

Ответить

Николай Малков

–1

Барев, ахпер! Вонцесс?

Кто вообще этими банками для хипстеров то пользуется.

Ответить

Damnin Danitov

Николай
1

Программисты например, если работаете по контракту на фирму из США, а тут вся бухгалтерия и валютный контроль под ключ.

Ответить

Николай Малков

Damnin
–2

Для двух человек получает? Да Вы невероятный маркетолог. Ананасик с Вами согласен.

Банк который работает на 10 человек. Это же каким надо быть умником, чтобы такое писать.

Ответить

Alex Cox

Николай
3

Что я сейчас прочитал? Речь про классического ИП без работников с ВЭД была. Какие два человека?

У модуля почти 200 000 счетов было (только ип и ооо) на пике. Нафига ты свое непонимание вопроса демонстрируешь? 

Ответить

Николай Малков

Alex
–3

Читать научитесь, прежде чем писать свой никому не нужный комментарий.

Ответить

Damnin Danitov

Николай
0

Почему 10? Те же апворкеры например также пользуются. У меня в конторе русскоязычных программистов и OPS около 30 человек. После падения курса многие на удаленку перешли.

Ответить

Николай Малков

Damnin
0

Вы наверное вообще не в курсе как работает банк.

Даже не удивляюсь теперь, почему Артем отжал столько денег.

Ответить

Marat Yansaitov

Николай
0

Собственно, хипстеры?

Ответить

Александр Казанский

Николай
0

для малого бизнеса отличный банк)

Ответить

Николай Малков

Александр
0

О чем я и говорю....Клиника.

Ответить

Modulbank

Александр
0

Александр, спасибо! Рады стараться для вас! 💙

Ответить

Alex Cox

Николай
0

Уникальный в своем роде банк был (сейчас уже не очень, но глобально ничего не изменилось). А вам какой банк нужен, для анимешников? Хоть бы разобрались немного, перед тем как писать.

Ответить

Николай Малков

Alex
–2

Для Ананасиков

Ответить

Артем Богданов

–1

Слышите любое "...ян", держите ухо востро. 

Ответить

Arthur Niazyan

Артем
1

бойся меня

Ответить

Roman Buzko

0

Перечитал два раза и тоже не уловил суть претензий. Вроде продали акции, но потом решили, что дёшево? 

Ответить

Bulat Ziganshin

Roman
0

они не продали, стоимость их пакета акций выросла и они добиваются чтобы банк их выкупил по рыночной цене

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Чето много Аветисяна в новостях в последнее время,
и все время в этих новостях кто-то кого-то пидарасит

WTF ?

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Николай Глущенко

0

Нормально чуваки деньги из воздуха делают)

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