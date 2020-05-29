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Аветисян необоснованно обогатился за счёт передачи ему акций подорожавшего банка, считают истцы.
Основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали иски на сумму 219,6 млн рублей каждый к основному акционеру банка Артёму Аветисяну, передают «Ведомости» со ссылкой на копию иска Петрова. Её подлинность подтвердил адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев, представляющий в суде истцов.
Исковые требования аналогичны, рассказали газете основатели. Истцы считают, что Аветисян необоснованно обогатился, получив от основателей 22,5% акций банка безвозмездно и без оценки их стоимости.
В 2016 году Петров, Новиков и Лагута получили от Аветисяна по 7,5% акций, их стоимость по договору составляла 230 млн рублей. За свои пакеты они должны были рассчитаться несколькими траншами до осени 2021 года за счёт дивидендов банка.
Первый транш должен был быть в 2019 году, однако стороны договорились выйти из капитала раньше, в декабре 2019 года. За три года стоимость акций выросла почти в два раза, говорится в заявлениях.
На март 2020 года «Модульбанк» оценивался в 6 млрд рублей, а на момент подписания договора купли-продажи акций — в 3 млрд рублей. Петров, Новиков и Лагута рассчитали, что на момент передачи акций Аветисяну 7,5% стоили уже не 230 млн рублей, а 450 млн рублей. Основной акционер «получил увеличение рыночной стоимости имущества на 219,6 млн рублей без каких-либо правовых оснований», цитирует газета иск. Эту сумму каждый из основателей и просит взыскать.
Истцы пытались договориться с Аветисяном без обращения в суд, но ответа не получили, рассказал газете Петров. Аветисян не ответил на запрос «Ведомостей» на момент публикации статьи.
В апреле основатели «Модульбанка» подали иски к самому банку. Организация нарушила трудовые соглашения, заплатив им лишь по 15 млн рублей из суммарно 435 млн рублей, которые Петров, Лагута и Новиков рассчитывали получить за пять лет развития бизнеса. В банке эту выплату назвали «астрономическим золотым парашютом», отмечает газета.
Я ничего не понял если честно.
Как я понял: в 2016-м Аветисян отдаёт акции 3-м сооснователям по 7,5%. Что-то типа опциона: берёте акции сейчас без оплаты, а оплатите эти же акции из дивидендов за 5 лет. Т.е., проработаете 5 лет - акции ваши. Петров, Новиков и Лагута выходят из бизнеса в конце 2019-го, ни разу не заплатив ничего за акции (впервые должны были заплатить дивидендами за 2019-й год, которые выплачиваются в 2020-м).
Эти трое сооснователей говорят, что за время их работы в компании, стоимость их пакета акций выросла в 2 раза и просят вернуть им разницу. Аветисян говорит, вы акции брали без оплаты, и вернули без оплаты. Что от меня хотите?
Поправьте, если что-то не так.
Тогда в статье не хватает важных фактов. И думаю влияние изменения цены на сделку прописано в опционе (всегда так делается).
То, что в статье (как и в источнике у Ведомостей) чего-то не хватает — это точно. Суть претензий непонятна.
Как я понял из статьи - акционер решил не выплачивать топ-менеджменту оговоренную на старте премию за результат, вероятно, на фоне досрочного расторжения контракта. Менеджмент, посчитав, что плановый результат достигнут посчитали это несправедливым. Опционы (акции) в этом случае лишь юридический инструмент разрешения сложившейся ситуации в правовом поле.
Не важно, была оплата или нет, важно, по какой цене оценивался пакет в первом и втором случае.
Аветисян отдаёт акции 3-м сооснователям
тебя ничего не смущает в этой формулировке? если они сооснователи - то им эти акции и должны принадлежать
положенная им доля стоит 430 лямов, т.е. если они сейчас принесут 230 лямов, то должны получить свои акции и затем могут продать их банку за 430. вот эту разницу они и хотят получить
а что касается инструмента - мне каежтся, это опцион в чистом виде. стоимость акций фиксируется и ты их можешь выкупить в будущем по этой цене, что выгодно если эти акции подорожали
Новости параллельной вселенной: "Артем Аветисян отправлен под домашний арест по делам банка Восточный и Модульбанк"
Здравствуйте!
На данный момент, действительно, между банком и бывшим топ-менеджментом есть разногласия по поводу методики расчета компенсации, и они будут решаться в судебном порядке.
Хотели бы подчеркнуть, что эти процессы не влияют на устойчивость банка, качество обслуживания и эффективность команды.
Да, да, мы уже благодаря Тинькову выучили, что ничего, что касается акционеров, "на операционную деятельность банка не влияет".
Артемку давно пора прижать, даже если в этой ситуации он прав. Совсем охамел парень
Барев, ахпер! Вонцесс?
Кто вообще этими банками для хипстеров то пользуется.
Программисты например, если работаете по контракту на фирму из США, а тут вся бухгалтерия и валютный контроль под ключ.
Для двух человек получает? Да Вы невероятный маркетолог. Ананасик с Вами согласен.
Банк который работает на 10 человек. Это же каким надо быть умником, чтобы такое писать.
Читать научитесь, прежде чем писать свой никому не нужный комментарий.
Почему 10? Те же апворкеры например также пользуются. У меня в конторе русскоязычных программистов и OPS около 30 человек. После падения курса многие на удаленку перешли.
Вы наверное вообще не в курсе как работает банк.
Даже не удивляюсь теперь, почему Артем отжал столько денег.
для малого бизнеса отличный банк)
Слышите любое "...ян", держите ухо востро.
Перечитал два раза и тоже не уловил суть претензий. Вроде продали акции, но потом решили, что дёшево?
они не продали, стоимость их пакета акций выросла и они добиваются чтобы банк их выкупил по рыночной цене
Чето много Аветисяна в новостях в последнее время,
и все время в этих новостях кто-то кого-то пидарасит
WTF ?
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