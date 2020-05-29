Аветисян необоснованно обогатился за счёт передачи ему акций подорожавшего банка, считают истцы.

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Основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута подали иски на сумму 219,6 млн рублей каждый к основному акционеру банка Артёму Аветисяну, передают «Ведомости» со ссылкой на копию иска Петрова. Её подлинность подтвердил адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев, представляющий в суде истцов.

Исковые требования аналогичны, рассказали газете основатели. Истцы считают, что Аветисян необоснованно обогатился, получив от основателей 22,5% акций банка безвозмездно и без оценки их стоимости.

В 2016 году Петров, Новиков и Лагута получили от Аветисяна по 7,5% акций, их стоимость по договору составляла 230 млн рублей. За свои пакеты они должны были рассчитаться несколькими траншами до осени 2021 года за счёт дивидендов банка.

Первый транш должен был быть в 2019 году, однако стороны договорились выйти из капитала раньше, в декабре 2019 года. За три года стоимость акций выросла почти в два раза, говорится в заявлениях.

На март 2020 года «Модульбанк» оценивался в 6 млрд рублей, а на момент подписания договора купли-продажи акций — в 3 млрд рублей. Петров, Новиков и Лагута рассчитали, что на момент передачи акций Аветисяну 7,5% стоили уже не 230 млн рублей, а 450 млн рублей. Основной акционер «получил увеличение рыночной стоимости имущества на 219,6 млн рублей без каких-либо правовых оснований», цитирует газета иск. Эту сумму каждый из основателей и просит взыскать.

Истцы пытались договориться с Аветисяном без обращения в суд, но ответа не получили, рассказал газете Петров. Аветисян не ответил на запрос «Ведомостей» на момент публикации статьи.