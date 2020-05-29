Американское издание опубликовало ежегодный список компаний, оценка которых в ближайшее время может превысить $1 млрд.

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Американский Forbes вместе с инвесткомпанией TrueBridge Capital Partners опубликовал ежегодный список 25 самых быстрорастущих стартапов с венчурным финансированием, оценка которых в ближайшее время может превысить $1 млрд.

TrueBridge опросила 300 венчурных фондов, а Forbes — более 100 стартапов. После этого издание проанализировало финансовые показатели примерно 140 отобранных компаний и провело интервью с основателями. Список составлен в алфавитном порядке.

Acorns

Идея основанного в 2012 году финтех-стартапа Acorns — округлять «сдачу» с покупок, которые клиенты совершают с помощью дебетовых и кредитных карт. Собранные суммы сервис автоматически инвестирует на фондовом рынке.

Всего компания привлекла $257 млн и получила $50 млн выручки в 2019 году. У сервиса, который берёт по $1 в месяц за свои инвестиционные услуги, около 7,7 млн пользователей.

Algolia

Algolia — разработчик программного обеспечения для поиска на сайтах. Также стартап позволяет персонализировать сайт под каждого посетителя и просматривать аналитику по действиям пользователя после поиска.

У компании около 9000 клиентов, среди которых — Twitch, Under Armor, Slack, Coursera и другие. С момента основания в 2012 году компания привлекла $184 млн, выручка за 2019 год составила $50 млн.

Andela

Andela с 2014 года ищет и обучает ИТ-специалистов в Африке, а затем помогает им устроиться в американские компании на «удалёнку», например, в Microsoft, Facebook и Google.

На время кризиса компании приостановили наём новых сотрудников, но в Andela считают, что в будущем дистанционная работа в компаниях станет популярнее. Всего стартап привлёк $181 млн от Chan Zuckerberg Initiative, CRE Venture Capital и других. В 2019 году компания заработала $50 млн выручки.

Benchling

Benchling предлагает учёным облачный конструктор для проведения исследований и разработок в области биологии. Решение используют биотехнологические компании Regeneron, Gilead и другие фирмы.

С момента основания в 2012 году стартап привлёк $114 млн от Andreessen Horowitz, Benchmark, Y Combinator и других. По итогам 2019 года Benchling получил $21 млн выручки.

Capsule

В 2016 году Эрик Кинаривала после длинной очереди в аптеке придумал стартап Capsule, который позволяет через приложение или SMS купить лекарства и получить бесплатную курьерскую доставку на дом в течение двух часов. Во время пандемии Capsule «из просто удобного сервиса превратилась в необходимость», говорит основатель.

Суммарно компания привлекла инвестиций на сумму $270 млн, а в 2019 году получила $100 млн выручки.

Coalition

Coalition — это страховая фирма, которая специализируется на кибербезопасности. Она помогает компаниям предотвратить кибератаки или возместить до $15 млн убытков из-за них.

Компания основана в 2017 году бывшим сотрудником ЦРУ Джошуа Мотта и бывшим гендиректором «единорога» Lookout Джоном Херингом. С тех пор стартап привлёк $125 млн, а в 2019 году его выручка составила $27 млн.

Cockroach Labs

Cockroach Labs предлагает компаниям облачные реляционные базы данных (связанная информация, представленная в виде двумерных таблиц). Клиенты стартапа «более устойчивы и защищены от отключений электричества или сбоев в системе», считает один из основателей Спенсер Кимбалл. Среди клиентов Cockroach Labs — Bose, Comcast и Netflix.

В мае компания привлекла $87 млн при оценке в $850 млн, а всего с момента основания — $195 млн. Выручка за 2019 год достигла $5 млн.

Expanse

Expanse предлагает компаниям обзор их цифровых активов, например, домены, IP-адреса и облачную инфраструктуру, что позволяет мониторить уязвимые места и предотвращать кибератаки. Среди клиентов Expanse — CVS, PayPal и другие.

Компания основана в 2012 году и с тех пор привлекла около $136 млн инвестиций, выручка за 2019 год — $30 млн.

Fivetran

В момент запуска Fivetran в 2012 году инвесторы не оценили идею автоматической интеграции данных одной организации из изолированных источников для сложного анализа, пишет Forbes.

Однако со временем ценность интеграции стала очевидной: если вы все делаете правильно, производительность появляется буквально из ниоткуда, говорит сооснователь Джордж Фрейзер. Компания привлекла $60 млн инвестиций от Andreessen Horowitz, Y Combinator и других. Выручка компании по итогам 2019 года составила $15 млн.

Gong

Gong автоматически анализирует все коммуникации пользователя из разных источников — электронные письма, звонки или видеочаты — и позволяет оценить лояльность клиентов.

Суммарно стартап привлёк $133 млн, а в 2019 году получил $30 млн выручки.

Homebound

Homebound помогает упростить строительство дома на каждом шагу: от получения разрешения на строительство и подачи заявления в страховую компанию до проектирования и строительства.

С 2017 года компания привлекла $53 млн и получила $10 млн выручки в 2019 году.

Ironclad

Программное обеспечение Ironclad позволяет компаниям автоматически обрабатывать, редактировать, рассылать договоры и ссылаться на них. Среди клиентов — Mastercard, Staples и Reddit. Юристы стартапа помогают адаптировать ПО к потребностям клиентов.

Accel, Sequoia, Y Combinator и другие инвесторы вложили в компанию $84 млн. В 2019 году Ironclad получил $10 млн выручки.

Lyra Health

Дэвид Эберсман в 2014 году покинул пост финансового директора Facebook и создал с партнёрами Lyra Health — стартап помогает другим компаниям предоставлять сотрудникам психологическую помощь. Среди клиентов Lyra Health — eBay, Pinterest, Starbucks и другие.

Общая сумма инвестиций — $176 млн, выручка за 2019 год — $50 млн.

Mirror

Mirror продаёт технологичные зеркала за $1495 для занятий спортом в домашних условиях. За дополнительную подписку в $39 в месяц пользователи получают доступ к библиотеке упражнений.

Компания привлекла $72 млн от Point72 Ventures, Spark Capital и других, а в 2019 году получила $45 млн выручки.

Moveworks

Стартап помогает Broadcom, Linkedin и другим компаниям автоматизировать работу ИТ-поддержки при помощи искусственного интеллекта. Речь идёт о задачах вроде разблокировки аккаунтов или добавления коллег в email-рассылку.

Общая сумма инвестиций с момента основания в 2016 году достигла $105 млн. Предполагаемая выручка за 2019 год — $10 млн.

Rippling

Rippling позволяет централизованно управлять зарплатами, бонусами, оборудованием и приложениями сотрудников. Компания привлекла суммарно $100 млн инвестиций, а выручка за 2019 год ожидается на уровне $10 млн.

Shipwell

С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения Shipwell помогает отслеживать грузы и предоставляет аналитику, которая поможет повысить эффективность перевозок и сэкономить. Среди клиентов — Premier Packaging, Crystal Geyser и другие.

Стартап основан в 2017 году. За три года он привлёк $47 млн. Предполагаемая выручка за 2019 год — $30 млн.

Signal Sciences

Signal Sciences с 2014 года предлагает защиту веб-приложений компаний от кибератак. Всего стартап привлёк $62 млн инвестиций, а в 2019 году ожидается выручка на уровне $30 млн.

SmartRent

SmartRent за $1000 устанавливает технологии «умного» дома, например, «умные» замки, что позволяет потенциальным арендаторам осматривать пустующие квартиры лично, без присутствия хозяев.

Стартап привлёк $102 млн инвестиций, а выручка в 2019 году, как ожидается, составила $35 млн.

Solugen

Founders Fund, Y Combinator и другие инвесторы вложили в Solugen суммарно $80 млн. Компания производит экологичные химикаты для очистки сточных вод. Предполагаемая выручка за 2019 год — $12 млн.

Superhuman

Superhuman — это клиент Gmail для iPhone с продвинутыми функциями, который позволяет разбирать почту в два раза быстрее, утверждает компания. С момента основания в 2014 году компания привлекла $51 млн, а выручка за 2019 года спредположительно составит $20 млн.

Tally

Tally — это приложение, которое помогает автоматизировать выплату долгов по кредитным картам. Стартап основан в 2015 году Джейсоном Брауном и Джаспером Платцем.

От Andreessen Horowitz, Cowboy Ventures и других инвесторов компания привлекла $92 млн. Предполагаемая выручка за 2019 год — $20 млн.

Tray.io

Tray предлагает инструменты для автоматизации рабочих процессов, например, генерацию маркетинговых лидов и обработку платежей. Среди клиентов стартапа — Zendesk и GitHub. Ежемесячная плата за услуг Tray начинается от $595.

С момента основания в 2012 году стартап привлёк $109 млн. Ожидается, что выручка за 2019 год составит $15 млн.

Trusted Health

Trusted Health — это сервис для поиска работы, который связывает медсестёр с больницами, которые в них нуждаются. Компания процветает, так как ещё до пандемии США переживали дефицит медсестер, пишет Forbes.

Всего стартап привлёк $25 млн инвестиций, а предполагаемая выручка за 2019 года — $28 млн.

Weave

Weave за $595 в месяц предлагает врачам телефоны с протоколом VoIP, платежные терминалы, а также входящие и исходящие SMS для записи клиентов.