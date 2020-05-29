Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером и заявил, что она годами «раздувала масштаб» своей Kylie Cosmetics
Материал редакции
Forbes снизил оценку состояния Дженнер до $900 млн.
Американский Forbes пересмотрел оценку состояния модели Кайли Дженнер в $1 млрд и снизил её до $900 млн.
Журнал назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории в марте 2019 года. Тогда ей был 21 год. Однако, как утверждает Forbes, Дженнер и её семья годами «раздували масштаб и успех своего бизнеса».
В ноябре 2019 года Дженнер продала 51% своей компании Kylie Cosmetics производителю косметики Coty, владеющему брендом Max Factor. Сумма сделки составила $600 млн, сообщали стороны. При такой сумме вся компания оценивалась в $1,2 млрд, что доказывало состояние Дженнер.
Затем Coty опубликовала финансовую отчётность, согласно которой выручка Kylie Cosmetics за 2019 год выросла на 40% и составила $177 млн. Это значит, что в 2018 году Kylie Cosmetics получила не более $125 млн выручки, а не $360 млн, как заявляла сама Дженнер.
Судя по новым данным, состояние Дженнер незначительно превышает $900 млн, из них $340 млн от сделки с Coty после уплаты налогов, а остальное — стоимость переоцененной доли в Kylie Cosmetics, объясняет издание. При переоценке Forbes также учёл, что стоимость активов Дженнер снизилась из-за влияния пандемии и падения спроса.
При оценке состояния модели журнал также просматривал налоговые декларации, предоставленные бухгалтером. Доказательств того, что декларации поддельные, нет, но данные в них не совпадают с отчетом Coty, пишет Forbes.
Кроме того, издание выяснило, что Дженнер владеет 44,1% акций Kylie Cosmetics, а не 49% — остальная часть принадлежит её матери Крис Дженнер.
Ware Wow
пересмотрел оценку состояния модели Кайли Дженнер в $1 млрд и снизил её до $900 млн.
Слава богу у меня в этом году не было таких потрясений!
Arthur Niazyan
годами «раздували масштаб и успех своего бизнеса»
Странно, ведь только китайская кофейня этим может заниматься.
Карим Мусаев
iMac старый, сразу видно же что не миллиардерша
Denis Azarenko
Пусть сходит в казино , вложит 100 лимонов и либо станет миллиардером либо потеряет сотню.
Denis SmirnovDenis
На 100 млн можно вложить деньги в покупку казино и стать миллиардером не потеряв сотку
Alexey Ivanov
ЯМЫКайлиДженнер
Максим Валерьевич
Нищебродка, фу!
Николай Малков
Forbes верит в миллиардершу которая продает косметику для девочек 12 лет.
Нда....Люди там высокого интеллектуального уровня работают.