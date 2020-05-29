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Финансы
Лиана Липанова
606

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером и заявил, что она годами «раздувала масштаб» своей Kylie Cosmetics Материал редакции

Forbes снизил оценку состояния Дженнер до $900 млн.

  • Американский Forbes пересмотрел оценку состояния модели Кайли Дженнер в $1 млрд и снизил её до $900 млн.
  • Журнал назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории в марте 2019 года. Тогда ей был 21 год. Однако, как утверждает Forbes, Дженнер и её семья годами «раздували масштаб и успех своего бизнеса».
  • В ноябре 2019 года Дженнер продала 51% своей компании Kylie Cosmetics производителю косметики Coty, владеющему брендом Max Factor. Сумма сделки составила $600 млн, сообщали стороны. При такой сумме вся компания оценивалась в $1,2 млрд, что доказывало состояние Дженнер.
  • Затем Coty опубликовала финансовую отчётность, согласно которой выручка Kylie Cosmetics за 2019 год выросла на 40% и составила $177 млн. Это значит, что в 2018 году Kylie Cosmetics получила не более $125 млн выручки, а не $360 млн, как заявляла сама Дженнер.
  • Судя по новым данным, состояние Дженнер незначительно превышает $900 млн, из них $340 млн от сделки с Coty после уплаты налогов, а остальное — стоимость переоцененной доли в Kylie Cosmetics, объясняет издание. При переоценке Forbes также учёл, что стоимость активов Дженнер снизилась из-за влияния пандемии и падения спроса.
  • При оценке состояния модели журнал также просматривал налоговые декларации, предоставленные бухгалтером. Доказательств того, что декларации поддельные, нет, но данные в них не совпадают с отчетом Coty, пишет Forbes.
  • Кроме того, издание выяснило, что Дженнер владеет 44,1% акций Kylie Cosmetics, а не 49% — остальная часть принадлежит её матери Крис Дженнер.

#новость

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Ware Wow

4

пересмотрел оценку состояния модели Кайли Дженнер в $1 млрд и снизил её до $900 млн.

Слава богу у меня в этом году не было таких потрясений!

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Arthur Niazyan

1

годами «раздували масштаб и успех своего бизнеса»

Странно, ведь только китайская кофейня этим может заниматься.

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Карим Мусаев

1

iMac старый, сразу видно же что не миллиардерша

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Denis Azarenko

0

Пусть сходит в казино , вложит 100 лимонов и либо станет миллиардером либо  потеряет сотню.

Ответить

Denis Smirnov

Denis
0

На 100 млн можно вложить деньги в покупку казино и стать миллиардером не потеряв сотку

Ответить

Alexey Ivanov

0

ЯМЫКайлиДженнер

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Максим Валерьевич

0

Нищебродка, фу!

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Николай Малков

–3

Forbes верит в миллиардершу которая продает косметику для девочек 12 лет.
Нда....Люди там высокого интеллектуального уровня работают.

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