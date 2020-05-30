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Финансы
Андрей Фролов
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Капитализация Zoom впервые превысила $50 млрд — с начала года она выросла более чем вдвое Материал редакции

Интерес инвесторов к Zoom намного выше, чем к другим ИТ-компаниям.

  • Капитализация разработчика сервиса для видеоконференций Zoom к концу торгов 29 мая впервые превысила $50 млрд. В начале 2020 года она была на уровне $20 млрд. Состояние основателя и главы Zoom Эрика Юаня выросло до $9,3 млрд.
  • Несмотря на увеличение популярности Zoom во время пандемии, для роста акций в последние дни нет явной причины — возможно, инвесторы покупают акции компании перед финансовым отчётом, который запланирован на 2 июня, полагает Bloomberg.
  • Капитализация Zoom сейчас примерно в 55 раз выше ожидаемой годовой выручки компании. Компании-разработчики приложений и сервисов, чьи акции включены в индекс S&P 500, в среднем торгуются в семь раз больше своей выручки, отмечает агентство.

#новость #zoom

Андрей Фролов
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Roman Moskovskiy

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Капитализация Zoom сейчас примерно в 55 раз выше ожидаемой годовой выручки компании

Штош

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Комментарий удален

Anatoly

0

Нет явной причины роста )))

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Ilya Brin

0

Состояние Юаня выражено в долларах🧐
Совпадение?! Нееедууумаю

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