Капитализация Zoom впервые превысила $50 млрд — с начала года она выросла более чем вдвое
Материал редакции
Интерес инвесторов к Zoom намного выше, чем к другим ИТ-компаниям.
Капитализация разработчика сервиса для видеоконференций Zoom к концу торгов 29 мая впервые превысила $50 млрд. В начале 2020 года она была на уровне $20 млрд. Состояние основателя и главы Zoom Эрика Юаня выросло до $9,3 млрд.
Несмотря на увеличение популярности Zoom во время пандемии, для роста акций в последние дни нет явной причины — возможно, инвесторы покупают акции компании перед финансовым отчётом, который запланирован на 2 июня, полагает Bloomberg.
Капитализация Zoom сейчас примерно в 55 раз выше ожидаемой годовой выручки компании. Компании-разработчики приложений и сервисов, чьи акции включены в индекс S&P 500, в среднем торгуются в семь раз больше своей выручки, отмечает агентство.
Roman Moskovskiy
Капитализация Zoom сейчас примерно в 55 раз выше ожидаемой годовой выручки компании
Штош
Комментарий удален
Anatoly
Нет явной причины роста )))
Ilya Brin
Состояние Юаня выражено в долларах🧐
Совпадение?! Нееедууумаю