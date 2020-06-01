Быстрее всего восстанавливаются электронная коммерция, сферы обслуживания транспорта и складов.

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12-31 мая 2020 года оборот малого и среднего бизнеса в России вырос на 17% по сравнению с периодом самоизоляции в апреле — начале мая, но оказался на 3% ниже показателя февраля и на 18% ниже показателя 2019 года, выяснил аналитический проект группы «Тинькофф» Tinkoff CoronaIndex.

Компания исследовала динамику оборотов более 550 тысяч малых и средних предприятий — клиентов «Тинькофф Бизнеса». За время «самоизоляции» (30 марта — 11 мая) оборот в сегменте МСБ упал на 16% по сравнению с 2019 годом. В апреле падение составило -33% к апрелю 2019 года.

«Тинькофф»

В майские праздники, с 27 апреля по 10 мая, обороты МСБ достигли минимума с начала 2020 года. Деловая активность при этом возросла на 11% по сравнению с 2019 годом: из-за пандемии многие россияне остались дома, а бизнес адаптировался к новым условиям, считают в группе.

«Тинькофф»

Во время самоизоляции обороты выросли у представителей электронной коммерции (+42% год к году), обслуживания транспорта и складов (+18%), оптовой торговли электроникой (+18%), в сфере образования (+8%).

Больше всего «просели» туризм (-94%), кафе и рестораны, пассажирские перевозки (-69%), салоны красоты и розничная торговля одеждой (-67%).

«Тинькофф»

В рабочие недели мая группа отметила рост оборотов в сегменте электронной коммерции (+59% год к году), обслуживании транспорта и складов (+14%) и оптовой торговле электроникой (+7%).

«Тинькофф»