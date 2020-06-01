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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Тинькофф»: в мае обороты малого бизнеса выросли на 17% к периоду самоизоляции, но оказались на 18% ниже год к году Материал редакции

Быстрее всего восстанавливаются электронная коммерция, сферы обслуживания транспорта и складов.

5 комментариев
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12-31 мая 2020 года оборот малого и среднего бизнеса в России вырос на 17% по сравнению с периодом самоизоляции в апреле — начале мая, но оказался на 3% ниже показателя февраля и на 18% ниже показателя 2019 года, выяснил аналитический проект группы «Тинькофф» Tinkoff CoronaIndex.

Компания исследовала динамику оборотов более 550 тысяч малых и средних предприятий — клиентов «Тинькофф Бизнеса». За время «самоизоляции» (30 марта 11 мая) оборот в сегменте МСБ упал на 16% по сравнению с 2019 годом. В апреле падение составило -33% к апрелю 2019 года.

«Тинькофф»

В майские праздники, с 27 апреля по 10 мая, обороты МСБ достигли минимума с начала 2020 года. Деловая активность при этом возросла на 11% по сравнению с 2019 годом: из-за пандемии многие россияне остались дома, а бизнес адаптировался к новым условиям, считают в группе.

«Тинькофф»

Во время самоизоляции обороты выросли у представителей электронной коммерции (+42% год к году), обслуживания транспорта и складов (+18%), оптовой торговли электроникой (+18%), в сфере образования (+8%).

Больше всего «просели» туризм (-94%), кафе и рестораны, пассажирские перевозки (-69%), салоны красоты и розничная торговля одеждой (-67%).

«Тинькофф»

В рабочие недели мая группа отметила рост оборотов в сегменте электронной коммерции (+59% год к году), обслуживании транспорта и складов (+14%) и оптовой торговле электроникой (+7%).

«Тинькофф»

В мае 2020 года группа «Тинькофф» рассчитала индекс деловой активности российских компаний во время и по завершении «нерабочих» дней. По данным проекта, активнее всего сейчас восстанавливаются компании в Красноярском крае, Новосибирске и Омске.

#новость #бизнеснакарантине #тинькофф

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Дмитрий Евсеев

4

Обороты выросли на 17 процентов ниже

Норм у вас тут редактора. Ну ничего, скоро гейтс и тут всех на нейросеть заменит, не будет хотец глаза выколоть себе

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Evgeny Shershukov

2

Видимо за счёт компаний масочников)

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Макар Брельгин

0

-
У тех, кто остался так конечно )) конкуренты умирают, а Лидочки то капать не перестают

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alex twit

Макар
0

Лидочка, принеси мне кофе, пожалуйста. И фулл квартального отчета до обеда у меня на столе

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alex twit

0

Tinkoff CoronaIndex это типа KoronaPay что-то?

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