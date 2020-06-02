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Финансы
Лиана Липанова
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РБК: правительство планирует ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда и другие меры для восстановления экономики Материал редакции

Всего план восстановления содержит около 500 мер поддержки, включая уже объявленные.

7 комментариев
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Правительство подготовило план восстановления занятости и доходов населения и роста экономики, сообщает РБК со ссылкой проект плана. Содержание документа подтвердил федеральный чиновник и уточнил, что в итоговую версию могли внести изменения.

Документ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, включая ранее объявленные меры. Среди новых мер для граждан, например, предлагается:

  • С октября 2020 года установить минимальный размер почасовой оплаты труда при привлечении работников на неполное рабочее время до трёх месяцев.
  • С июля 2020 года обеспечить переход на удалённый или комбинированный режим работы без заключения дополнительных соглашений.

Для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса:

  • Не индексировать страховые взносы ИП в 2021 году.
  • Установить «переходный» налоговый режим для налогоплательщиков, утративших право на упрощённую систему налообложения.
  • Повысить возможности использования Системы быстрых платежей ЦБ.
  • Временно снизить правовые последствия банкротства для индивидуальных предпринимателей — сейчас после признания банкротом ИП не может заниматься бизнесом в течение пяти лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен представить президенту Владимиру Путина Общенациональный план действий 2 июня. Цель плана — выйти на устойчивый рост реальных доходов, снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

#новость

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Arthur Niazyan

3

"А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь" © И.А. Крылов ~1811 год

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Евгений Ларин

2

Нужно лишь одно перестать воровать из бюджета

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Сергей Сергеевич

Евгений
0

Перестать воровать, начните с себя! Все поголовно только и ищут способ вытянуть с бюджета любую копейку, не платить взносы, налоги, получать пособия и т.д.

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Alexandr Blokhin

1

Страховые взносы на ИП не будут индексировать. Лишние 2 тысячи в год помогут, да.

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Laugh Radiant

1

Мишустин должен представить президенту план действий 2 июня.

Как же они любят всё к датам привязывать.

1-го — голосуй за поправочки 
2-го — получишь подарочки

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Ильяс Гарифуллин

Laugh
0

Тем кто нихрена не знает и не умеет остаётся только верить во всякую изотерику. Эти видимо нумерологию решили попробовать

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Vl Al

1

"500 мер"

Вечером курили. Вызывали духов Великих Экономистов. Поставщики намешали в траву местной соломы. Призвали авторов программы "500 дней".

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