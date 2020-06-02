Всего план восстановления содержит около 500 мер поддержки, включая уже объявленные.

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Правительство подготовило план восстановления занятости и доходов населения и роста экономики, сообщает РБК со ссылкой проект плана. Содержание документа подтвердил федеральный чиновник и уточнил, что в итоговую версию могли внести изменения.

Документ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, включая ранее объявленные меры. Среди новых мер для граждан, например, предлагается:

С октября 2020 года установить минимальный размер почасовой оплаты труда при привлечении работников на неполное рабочее время до трёх месяцев.

С июля 2020 года обеспечить переход на удалённый или комбинированный режим работы без заключения дополнительных соглашений.

Для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса:

Не индексировать страховые взносы ИП в 2021 году.

Установить «переходный» налоговый режим для налогоплательщиков, утративших право на упрощённую систему налообложения.

Повысить возможности использования Системы быстрых платежей ЦБ.

Временно снизить правовые последствия банкротства для индивидуальных предпринимателей — сейчас после признания банкротом ИП не может заниматься бизнесом в течение пяти лет.