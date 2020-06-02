Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Всего план восстановления содержит около 500 мер поддержки, включая уже объявленные.
Правительство подготовило план восстановления занятости и доходов населения и роста экономики, сообщает РБК со ссылкой проект плана. Содержание документа подтвердил федеральный чиновник и уточнил, что в итоговую версию могли внести изменения.
Документ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, включая ранее объявленные меры. Среди новых мер для граждан, например, предлагается:
Для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса:
Премьер-министр Михаил Мишустин должен представить президенту Владимиру Путина Общенациональный план действий 2 июня. Цель плана — выйти на устойчивый рост реальных доходов, снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
"А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь" © И.А. Крылов ~1811 год
Нужно лишь одно перестать воровать из бюджета
Перестать воровать, начните с себя! Все поголовно только и ищут способ вытянуть с бюджета любую копейку, не платить взносы, налоги, получать пособия и т.д.
Страховые взносы на ИП не будут индексировать. Лишние 2 тысячи в год помогут, да.
Мишустин должен представить президенту план действий 2 июня.
Как же они любят всё к датам привязывать.
1-го — голосуй за поправочки
2-го — получишь подарочки
Тем кто нихрена не знает и не умеет остаётся только верить во всякую изотерику. Эти видимо нумерологию решили попробовать
"500 мер"
Вечером курили. Вызывали духов Великих Экономистов. Поставщики намешали в траву местной соломы. Призвали авторов программы "500 дней".
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