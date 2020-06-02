«Яндекс.Маркет» вернётся к «Яндексу» и продолжит расти, а бренд «Яндекс.Деньги» перестанет существовать после того, как перейдёт «Сбербанку», считают аналитики.

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В июне «Яндекс» и «Сбербанк» могут объявить о прекращении сотрудничества по двум совместным предприятиям — «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет», пишет The Bell со ссылкой на источники.

Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис в разговоре с «Ведомостями» подтвердил, что «Сбербанк» ведёт с «Яндексом» консультации о реструктуризации долей в совместных предприятиях.

Решение о разделении бизнесов уже принято, идёт финальное оформление договорённостей и скоро об этом будет объявлено официально, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Яндексу».

«Яндекс» выкупит долю «Сбербанка» в «Яндекс.Маркете», куда входит маркетплейс «Беру» и сервис «Суперчек», а «Сбербанк» — долю ИТ-компании в «Яндекс.Деньгах».

Инвестиции банка в «Яндекс.Маркет» составили 30 млрд рублей, партнёрам принадлежит по 45% площадки, ещё 10% — менеджменту. «Яндексу» придётся заплатить за долю «Сбербанка» рыночную стоимость. В апреле аналитики Sberbank CIB и UBS оценивали всю компанию в 90-96 млрд рублей.

«Сбербанк» получит 25% долю компании в «Яндекс.Деньгах» к имеющимся 75%. После прекращения партнёрства «Яндекс» сможет заниматься финтех-проектами — ранее компанию ограничивали условия сотрудничества с банком.

Причиной расхождения после восьми лет совместной работы могло стать «непорядочное отношение» со стороны «Сбербанка», который начал развивать свою экосистему сервисов с Mail.ru Group, прямым конкурентом «Яндекса».

«Ведомости»

Что вместе сделали «Яндекс» и «Сбербанк»

«Яндекс.Деньги»

В 2012 году «Сбербанк» купил 75% акций платёжной системы «Яндекс.Деньги» — из-за изменений законодательной базы. Закон «О национальной платежной системе» обязал все платежные сервисы работать либо в статусе небанковской кредитной организации, либо с банком-партнёром. «Яндекс» планировал купить банк для работы платежной системы, но переговоры прошли неуспешно.

У «Яндекса» сохранялся блокирующий пакет 25% плюс одна акция. Сделку закрыли в начале 2013 года.

Среди запущенных сервисов на базе «Яндекс.Деньги»:

пластиковые банковские карты.

платёжный провайдер «Яндекс.Касса».

сервис микроинвестиций Yammi.

конструктор платёжных форм «Яндекс.Платёжка».

По данным исследовательского центра MARC, с 2017 года «Яндекс.Касса» — самый популярный платёжный провайдер в России, к 2019 году его доля на рынке составила 37,6% (31,7% в конце 2017 года). К апрелю 2020 года с «Яндекс.Кассой» работали больше 120 тысяч онлайн-площадок.

По данным аналитической компании Mediascope, «Яндекс.Деньги» — второй по популярности платежный онлайн-сервис среди россиян: — его обгоняет «Сбербанк.Онлайн». В 2019 году сервисом «Сбербанка» хотя бы раз воспользовались 83% россиян, а «Яндекс.Деньгами» — 53%.

Совместное предприятие «Яндекс.Маркет» и «Сбербанк»

В 2017 году компании начали строить предприятие на базе «Яндекс.Маркета»: банк выкупил 45% вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» за 30 млрд рублей при общей оценке компании в 60 млрд рублей.

45% осталось у «Яндекса», ещё 10% акций (по 5% от каждой из сторон) были переданы в опционный фонд для команды «Яндекс.Маркета». Глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял, что считает сделку крайне значимой для всего рынка и планирует создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

Первым крупным проектом стал маркетплейс «Беру»: сервис начал работу в мае 2018 года, в октябре вышел из бета-теста. В мае 2019 года выручка «Беру» достигла 1 млрд рублей в месяц, а в первом квартале 2020 года — 4 млрд рублей в месяц. Ежедневная аудитория — около 1 млн человек.

В ноябре 2018 года начал работу маркетплейс Bringly — на нём можно было купить товары от зарубежных продавцов из Турции, Европы и США. 2 декабря 2019 года Bringly перестал принимать заказы: компания решила сосредоточиться на развитии маркетплейса «Беру».

В апреле 2019 года «Яндекс.Маркет» начал развивать свою сеть постаматов под брендом BoxBot. К концу 2019 года «Яндекс.Маркет» рассчитывал нарастить сеть до 600 постаматов, к концу 2024 года — до примерно 4000.

С весны 2019 года «Яндекс.Маркет» тестировал приложение «Суперчек». Сервис позволяет сравнивать цены в магазинах «Пятёрочка», «Магнит», «Азбука вкуса», самостоятельно сканировать и оплачивать товары через приложение без кассы, а также составлять список покупок, получать по чеку кэшбек.

«Суперчек» был заморожен в апреле 2020 года — из-за условий «экономической турбулентности». По собственным данным, аудитория сервиса с момента запуска — 700 тысяч пользователей.

«Яндекс.Маркет» также развивает решения для бизнеса — систему аналитики онлайн-торговли «Яндекс.Маркет Аналитика», а также агрегатор служб доставки для интернет-магазинов «Яндекс.Доставка».

Среди примеров прямой интеграции компаний на «Беру» — возможность оплачивать покупки на «Беру» бонусами «Спасибо», объединять аккаунты «Яндекса» и «Сбербанк ID», а также покупать товары в кредит на сумму от 3500 до 250 000 рублей сроком от трёх до 36 месяцев.

Из 30 млрд рублей инвестиций «Яндекс.Маркет» потратил «не очень существенную долю», рассказывал гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в интервью Forbes в июле 2019 года. По его словам, деньги тратились на несколько направлений: маркетинг (привлечение аудитории), технологии (разработчики) и инфраструктуру (логистические комплексы и постаматы).

По итогам 2019 года выручка СП «Яндекса» и «Сбербанка» выросла на 145% по сравнению с 2018 годом, общую выручку компания не раскрывает. Основной причиной роста выручки стал «Беру» — товарооборот вырос на 236% до 4 млрд в месяц по сравнению с прошлым годом.

По данным аналитического агентства Data Insight, «Беру» — самый быстрорастущий российский интернет-магазин: оборот площадки за 2019 год вырос на 691% до 23,1 млрд рублей. Маркетплейс занял 12 место по обороту среди крупнейших интернет-магазинов.

В апреле «Яндекс.Маркет» объявила финансовые результаты первого квартала 2020 года:

Выручка группы компаний выросла на 65% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Выручка сервиса «Яндекс.Маркет» выросла на 27% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Общий оценочный оборот площадки за первый квартал 2020 года составил почти 60 млрд рублей.

Товарооборот маркетплейса Беру вырос на 183% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

По данным The Bell, в апреле 2020 года аналитики оценивали стоимость «Яндекс.Маркета» в 90-96 млрд рублей.

Что могло повлиять на отношения «Сбербанка» и «Яндекса»

Конфликт руководства

Осенью 2018 года источники The Bell и «Ведомостей» сообщили, что «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке 30% «Яндекса» и права вето по ключевым вопросам. В мае 2019 года Греф опроверг интерес банка к покупке интернет-компании.

В июле 2019 года The Bell со ссылкой на пять источников сообщил, что партнёры обсуждают возможность разрыва сотрудничества в «Яндекс.Маркете». Среди причин собеседники издания называли стремление «Сбербанка» получить больше операционного контроля и невыполнение «Беру» поставленных KPI на первый год работы.

Компании опровергли слухи: Лев Хасис и Греф заявили, что между компаниями сложились «очень добрые, партнёрские отношения», а глава «Маркета» Максим Гришаков в разговоре с Forbes заметил, что «Беру» выполняет KPI.

The Financial Times также писало о спорах и проблемах с контролем бизнеса в «Яндекс.Маркете» — по данным источников издания, «Сбербанк всё время пытается перетянуть одеяло на себя», а у партнёров возникли разногласия по поводу менеджемнта, целей по росту проекта и других вопросов. Публикацию топ-менеджеры «Сбербанка» также опровергли.

Источник «Ведомостей» в «Яндексе» считает, что у компаний не получилось найти «звёздную команду топ-менеджеров», которая смогла бы разработать эффективную бизнес-стратегию развития «Яндекс.Маркета» для обоих партнёров.

Партнёрства с конкурентами

Собеседники «Ведомостей» считают, что разлад произошёл из-за «непорядочного поведения» топ-менеджеров «Сбербанка» по отношению к партнёрству и партнёрствами с другими компаниями.

По словам топ-менеджеров «Яндекса» в разговоре с «Ведомостями», они расценивают проект совместного предприятия «Сбербанка» и Mail.ru Group нарушением договорённостей.

На отношения могли повлиять как различия в корпоративном мышлении компаний, так и заключение партнёрств с конкурентами «Яндекса», рассказал vc.ru управляющий партнёр Data Insight Борис Овчинников.

Во-первых, на отношения «Сбербанка» и «Яндекса» могло повлиять то, что у них очень разные корпоративные культуры и принципы принятия решений. Не готов конкретизировать, потому что замечал это только из неформального общения. Во-вторых, сказалось одновременно развивающееся партнерство Сбербанка с Mail.ru. Их проекты «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», YouDrive – главные конкуренты проектов Яндекса в тех же сегментах доставки и транспорта. «Сбербанк» двигается в сторону единой экосистемы, и на одной платформе оказалось невозможно развивать партнёрские проекты и с Mail.ru, и с «Яндексом». Конструкция Сбербанка «здесь партнеры, а здесь конкуренты» стала давать сбой, и по тональности последних новостей было очевидно, что приоритет у партнёрства с Mail.ru Group. Борис Овчинников управляющий партнёр Data Insight

Ещё одна причина сложных отношений «Яндекса» и «Сбербанка» — возросшая конкуренция на рынке электронной торговли, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

По его мнению, если два года назад открыть маркетплейс было «легко и просто», то сейчас конкуренция возросла, так как маркетплейсы появились у многих крупных компаний. Из-за этого выросли бюджеты на развитие и продвижение маркетплейсов, отмечает Федоров.

«Сбербанк» мог быть недоволен развитием «Беру» по показателям, а партнёрства с другими компаниям непричём, рассказал vc.ru аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.

Я думаю, что на самом деле «Яндекс» и «Сбербанк» были не очень довольны показателями оборота, выручки, прибыли, достигнутыми за первое время работы.Я бы не связывал напрямую конфликт с партнёрством «Сбербанка» и других компаний. «Яндекс» говорил о том, что оно не мешает. Это нормально, что «Сбербанк», как крупный инвестор, инвестирует во многие компании. Но, возможно, «Сбербанк» был недоволен тем, как развивается «Беру», поэтому смотрел на другие проекты. Сергей Либин аналитик «Райффайзен Банк»

Где «Сбербанк» конкурирует с «Яндексом»

«Сбербанк» начал строить собственную экосистему сервисов в 2018 году.

По мнению «Ведомостей», покупка не менее 30% «Яндекса» нужна была для создания экосистемы «Сбербанка» — а после того, как сделка не состоялась, банк начал искать альтернативные способы построить экосистему — в том числе, за счет конкурирующих с «Яндексом» сервисов.

«Сбербанк» и Mail.ru Group

«Сбербанк» с июля 2019 года развивает совместное предприятие с Mail.ru Group в сфере фудтеха и такси: партнеры планируют инвестировать деньги и активы на общую сумму 64 млрд рублей, весь проект оценивают в 100 млрд рублей.

Изначально в предприятие вошли доли Mail.ru Group в сервисах Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), со стороны «Сбербанка — 35% доля компании «Фудплекс», которую банк развивает с Rambler Group.

К лету 2020 года предприятие докупило контроль над каршерингом YouDrive и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (долю 75,6%).

В декабре 2019 года глава «Сбербанка» Герман Греф допустил сотрудничество банка с Alibaba через совместное предприятие с Mail.ru Group.

«Ситимобил» конкурирует с «Яндекс.Такси», сервис доставки еды Delivery Club — с «Яндекс.Едой», YouDrive — с «Яндекс.Драйвом», Alibaba (AliExpress и Tmall) с «Беру», а «Самокат» — с «Яндекс.Лавкой».

«Сбербанк» и Rambler

В апреле 2019 года «Сбербанк» и Rambler Group объявили о сделке: банк приобрёл 46,5% онлайн-бизнеса холдинга, в экосистему «Сбербанка» вошли digital-проекты и сервисы Rambler Group. Источники РБК и «Коммерсанта» оценивали её в 9-11 млрд рублей.

Среди конкурирующих с «Яндексом» сервисов «Сбербанк» получил доступ к:

К онлайн-кинотеатру Okko — конкурент «Кинопоиску» от «Яндекса».

Поисковой системе и медийно-сервисному проекту Rambler.ru, который включает в себя «Погоду», «Недвижимость», «Поиск» и другие сервисы, аналогичные портальным сервисам «Яндекса».

Сервису по продаже билетов «Рамблер/Касса» — конкурент «Яндекс.Афише». В апреле 2020 года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах «Яндекса» и МТС. Это решение должно утвердить Роспатент.

«Сбербанк» и Cognitive Technologies

В ноябре 2019 года «Сбербанк» и российская Cognitive Technologies объявили о создании компании Cognitive Pilot для развития беспилотных технологий. 30% компании достанется «Сбербанку», остальные 70% — основателям и менеджменту Сognitive Technologies.

Cognitive Pilot разрабатывает системы беспилотного управления транспортом и промышленными устройствами. Разработки компании планируют использовать в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Среди клиентов компании — РЖД, агропромышленный холдинг «Русагро», южнокорейская Hyundai Mobis.

«Яндекс» также развивает беспилотный транспорт — на базе «Яндекс.Такси» было разработано уже четыре поколения беспилотников, а также собственные лидары.

Что будет с «Беру», «Маркетом» и «Деньгами»

«Яндекс.Деньги» хорошо будет развиваться в контексте основного бизнеса «Сбербанка». А «Яндекс.Маркет» вернулся в родную гавань. Насчёт «Беру» больше неопределённости. «Яндекс» уже самостоятельно вырастил «Яндекс.Такси», который на начальных этапах требовал больших инвестиций. Я думаю, что у него есть возможность успешно развивать «Беру», хотя речь не идёт о выходе на уровень «Яндекс.Еды» или «Яндекс.Лавки». Объём продаж «Беру» за 2019 год, по оценкам Data Insight, составил 23 млрд рублей. У Wildberries этот показатель достиг 200 млрд рублей, у Ozon – 80 млрд рублей. Чтобы выйти хотя бы на уровень Ozon, «Беру» при таких же темпах роста, как сейчас, понадобится ещё как миниму 5 лет. По оценкам Data Insight, в 2019 году «Беру» уступал Ozon в 3,5 раза. В 2020 году эта разница может сократиться до 2,5 раз, в 2021 году – 2 раза. Но рост «Беру» будет постепенно замедляться, потому что чем проект больше, тем сложнее его развивать. Это было бы так, даже если бы «Беру» остался у «Сбербанка». Борис Овчинников сооснователь агентства Data Insight

По информации источника «Ведомостей», после разрыва отношений бренд «Яндекс.Деньги» перестанет существовать, а «Сбербанк» получит технологические и продуктовые наработки проекта.

«Яндекс.Деньги» и до раздела уже стал практически проектом «Сбербанка», доля «Яндекса» в нём и так была небольшой, а концепция платёжной системы близка уже имеющемуся бизнесу «Сбербанка». Может быть, через какое-то время «Яндекс» не разрешит использовать свой бренд, и его придётся сменить. А «Яндекс.Маркет» по сути возвращается к исходной точке. «Беру» – уже работающий бизнес, больших инвестиций от «Яндекса» тут не потребуется. Маркетплейс продолжит работу в нормальных условиях. Возможно, сократятся только инвестиции в рекламу, потому что «Сбербанк» вкладывал именно деньги, а «Яндекс» – больше ресурсы, актив. Сергей Либин аналитик «Райффайзен Банк»