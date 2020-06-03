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Финансы
Лиана Липанова
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Zoom отчиталась о росте квартальной выручки на 169% — до $328,2 млн Материал редакции

Расходы выросли на 330% до $103,7 млн, в основном компания тратилась на облачные сервисы, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос.

Сервис для видеоконференций Zoom опубликовал отчёт о результатах за первый квартал финансового года, который завершился 30 апреля 2020 года.

  • Квартальная выручка выросла на 169% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла $328,2 млн.
  • Прибыль на акцию составила $0,2.
  • Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали выручку на уровне $202,7 млн и прибыль на акцию $0,09.
  • Zoom также значительно увеличила прогноз по прибыли на акцию за финансовый год с $0,42-0,45 до $1,21-1,29, а прогноз выручки — с $905-915 млн до $1,78-1,8 млрд.
  • Компания не раскрыла данные по аудитории. Однако по данным аналитической компании Apptopia, к 27 мая мобильное приложение Zoom насчитывало 173 млн активных пользователей в месяц по сравнению с 14 млн пользователей 4 марта, указывает CNBC.
  • Расходы выросли на 330% до $103,7 млн. Больше всего компания потратила на центры обработки данных и увеличение пропускной способности сервиса, чтобы удовлетворить спрос, увеличившийся на фоне массового перехода на «удалёнку».
  • Несмотря на рост выручки, акции Zoom подешевели почти на 4% — расходы на облачные сервисы превысили ожидания аналитиков, пишет издание.
Утечки данных, отсутствие шифрования, передача…
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vc.ru

#новость #zoom

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Ilya Brin

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Jim Brighthead

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Подрастут, переедут на своё железо, как Dropbox. Но к тому времени, приложения для «конференций» могут стать частью всех основных ОС.

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Сергей Зайцев

Jim
1

Или успеют продаться какому-нибудь Майкрософту

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Karmikad

0

Не удивительно. Так как на фоне массового карантина, стимулировало спрос на услуги zoom.

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Nikolay Pomeschenko

0

Количество клиентов, тратящих более $100 000 за год, увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(Думаю, это очень мало)

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