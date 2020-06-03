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Финансы
Галина Мубаракшина
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Warner Music провела крупнейшее в США IPO с начала года: привлекла $1,9 млрд при капитализации в $12,8 млрд Материал редакции

Компания вышла на биржу на фоне растущего интереса к стриминговым сервисам.

  • Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний в мире Warner Music Group привлекла $1,9 млрд в ходе первичного публичного размещения на Nasdaq под тикером WMG, передаёт Financial Times. Это крупнейшее IPO с начала 2020 года в США, отмечает издание.
  • Компания продала 77 млн акций по $25 за штуку, капитализация группы достигла $12,8 млрд. Привлечённые средства не будут вложены в компанию — их использует для инвестиций владелец группы Леонард Блаватник.
  • Звукозаписывающая компания планировала выйти на биржу в феврале, но перенесла листинг из-за пандемии, уточняет газета. IPO прошло на фоне растущей популярности стриминговых сервисов. Акции Spotify весной 2020 года росли на фоне падения рынка, отмечает издание.
  • По оценкам торговой группы IFPI, выручка музыкальной индустрии росла в течение пяти последних лет и в 2019 году достигла $20 млрд.
  • Блаватник купил Warner Music в 2011 году за $3,3 млрд. IPO позволит ему привлечь внешнее финансирование без утраты контроля над компанией, рассказал изданию источник.
  • Warner Music сотрудничает с такими музыкантами, как Эд Ширан, Шер, Лили Аллен, Бруно Марс, Lizzo и другими. С 2015 года продажи компании выросли в 1,5 раза. Чистая прибыль по итогам 2019 финансового года составила около $300 млн, выручка — $4,5 млрд.
  • «Мы посчитали, что рынок достаточно хорошо растёт. Мы не пытались поймать момент, но время выглядело подходящим», ‒ рассказал Reuters гендиректор Warner Music Стивен Купер. Выход на биржу позволит компании, которая в последние годы приобретала активы, делать новые приобретения, добавил он.

#новость #warnermusic

Галина Мубаракшина
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Антон

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Охренеть фамилия 

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Stas Worldin

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Он, кстати, в Одессе родился ) 

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Вадим Костицын

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Ждём на спб бирже теперь.

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Ivano Digital

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"на фоне растущего интереса к стриминговым сервисам"
Что именно они имеют ввиду?

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