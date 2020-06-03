Warner Music провела крупнейшее в США IPO с начала года: привлекла $1,9 млрд при капитализации в $12,8 млрд
Материал редакции
Компания вышла на биржу на фоне растущего интереса к стриминговым сервисам.
Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний в мире Warner Music Group привлекла $1,9 млрд в ходе первичного публичного размещения на Nasdaq под тикером WMG, передаёт Financial Times. Это крупнейшее IPO с начала 2020 года в США, отмечает издание.
Компания продала 77 млн акций по $25 за штуку, капитализация группы достигла $12,8 млрд. Привлечённые средства не будут вложены в компанию — их использует для инвестиций владелец группы Леонард Блаватник.
Звукозаписывающая компания планировала выйти на биржу в феврале, но перенесла листинг из-за пандемии, уточняет газета. IPO прошло на фоне растущей популярности стриминговых сервисов. Акции Spotify весной 2020 года росли на фоне падения рынка, отмечает издание.
По оценкам торговой группы IFPI, выручка музыкальной индустрии росла в течение пяти последних лет и в 2019 году достигла $20 млрд.
Блаватник купил Warner Music в 2011 году за $3,3 млрд. IPO позволит ему привлечь внешнее финансирование без утраты контроля над компанией, рассказал изданию источник.
Warner Music сотрудничает с такими музыкантами, как Эд Ширан, Шер, Лили Аллен, Бруно Марс, Lizzo и другими. С 2015 года продажи компании выросли в 1,5 раза. Чистая прибыль по итогам 2019 финансового года составила около $300 млн, выручка — $4,5 млрд.
«Мы посчитали, что рынок достаточно хорошо растёт. Мы не пытались поймать момент, но время выглядело подходящим», ‒ рассказал Reuters гендиректор Warner Music Стивен Купер. Выход на биржу позволит компании, которая в последние годы приобретала активы, делать новые приобретения, добавил он.
Антон
Охренеть фамилия
Stas Worldin
Он, кстати, в Одессе родился )
Вадим Костицын
Ждём на спб бирже теперь.
Ivano Digital
"на фоне растущего интереса к стриминговым сервисам"
Что именно они имеют ввиду?