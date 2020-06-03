В мае принадлежащий холдингу Vision Fund отчитался о $17,7 млрд убытков.
- Японская корпорация SoftBank планирует создать фонд Opportunity Growth Fund размером $100 млн. Он будет инвестировать в компании, которые возглавляют люди разных рас, пишет Axios со ссылкой на письмо главного операционного директора SoftBank Марсело Клауре сотрудникам.
- Фонд поддержит компании, которые «используют технологии для изменения традиционных бизнес-моделей», и будет вкладывать часть прибыли в организации, которые создают возможности для людей разных рас. Решение о создании фонда принято на фоне массовых протестов против расизма в США, связанных с убийствами афроамериканцев, отмечает издание.
- Решение SoftBank может означать, что повестка крупных финансовых организаций изменилась, поясняет Axios — от слов поддержки они перешли к делу. Например, Bank of America планирует вложить $1 млрд в программу борьбы с экономическим и расовым неравенством — он будет инвестировать в доступное жильё и компании, принадлежащие представителям национальных меньшинств.
- Инвесторы критикуют SoftBank из-за неэффективного управления, пишет Axios. В мае 2020 года принадлежащий корпорации Vision Fund отчитался о $17,7 млрд убытков за год, в том числе из-за проблем у WeWork и Uber.
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Ivano Digital
шанс, он не получка не аванс,
он выпадает только раз....
Sergei Timofeyev
Фонд финансовых потерь! Ок-ок!
Dmitry Martemyanov
он будет инвестировать в доступное жильё и компании, принадлежащие представителям национальных меньшинств
Оооо, толерантность уже и венчуре, ок. Секрет успеха - совет директоров из темнокожего гея, транса-инвалидки и макаки резуса. Надо патентовать.
Michael Tretyak
Интересно, кто же будет управлять этим фондом. Если те же, кто управлял Vision, есть вероятность того, что опять будут нести убытки.
Shtuintys TV
хм.....пойду напишу ка я им письмо, SoftBank Group Corp. — японская холдинговая компания, работающая в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов ,возможно мы будем полезны друг другу.
Ivano Digital
SoftBank не осознает, что сиутация на рынке изменилась. Уже заранее известно, кто, что, почему и почем будет покупать. Это полностью изменяет подходы венчурного бизнеса. Фондами должны умправлять не мальчики с MBA и Excel, а Продакт Менеджеры, которые понимают куда развивается рынок.
Юрий БелоножкинIvano
Этим человеком будет Альберт Эйнштейн.
Ivano Digital
Так чего, как правильно отвечать то теперь?