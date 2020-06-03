Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
632

Axios: SoftBank анонсировал открытие нового фонда на фоне финансовых потерь Vision Fund Материал редакции

В мае принадлежащий холдингу Vision Fund отчитался о $17,7 млрд убытков.

  • Японская корпорация SoftBank планирует создать фонд Opportunity Growth Fund размером $100 млн. Он будет инвестировать в компании, которые возглавляют люди разных рас, пишет Axios со ссылкой на письмо главного операционного директора SoftBank Марсело Клауре сотрудникам.
  • Фонд поддержит компании, которые «используют технологии для изменения традиционных бизнес-моделей», и будет вкладывать часть прибыли в организации, которые создают возможности для людей разных рас. Решение о создании фонда принято на фоне массовых протестов против расизма в США, связанных с убийствами афроамериканцев, отмечает издание.
  • Решение SoftBank может означать, что повестка крупных финансовых организаций изменилась, поясняет Axios — от слов поддержки они перешли к делу. Например, Bank of America планирует вложить $1 млрд в программу борьбы с экономическим и расовым неравенством — он будет инвестировать в доступное жильё и компании, принадлежащие представителям национальных меньшинств.
  • Инвесторы критикуют SoftBank из-за неэффективного управления, пишет Axios. В мае 2020 года принадлежащий корпорации Vision Fund отчитался о $17,7 млрд убытков за год, в том числе из-за проблем у WeWork и Uber.

#новость #softbank

Галина Мубаракшина
+8306
1
0
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","softbank"], "comments": 8, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 131812, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 21:44:45 +0300", "is_special": false }
Право
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivano Digital

1

шанс, он не получка не аванс,
он выпадает только раз....

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Фонд финансовых потерь! Ок-ок!

Ответить

Dmitry Martemyanov

1

 он будет инвестировать в доступное жильё и компании, принадлежащие представителям национальных меньшинств

Оооо, толерантность уже и венчуре, ок. Секрет успеха - совет директоров из темнокожего гея, транса-инвалидки и макаки резуса. Надо патентовать.

Ответить

Michael Tretyak

0

Интересно, кто же будет управлять этим фондом. Если те же, кто управлял Vision, есть вероятность того, что опять будут нести убытки.

Ответить

Shtuintys TV

0

хм.....пойду напишу ка я им письмо, SoftBank Group Corp. — японская холдинговая компания, работающая в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов ,возможно мы будем полезны друг другу.

Ответить

Ivano Digital

0

SoftBank не осознает, что сиутация на рынке изменилась. Уже заранее известно, кто, что, почему и почем будет покупать.  Это полностью изменяет подходы венчурного бизнеса. Фондами должны умправлять не мальчики с MBA и Excel, а Продакт Менеджеры, которые понимают куда развивается рынок.

Ответить

Юрий Белоножкин

Ivano
0

Этим человеком будет Альберт Эйнштейн.

Ответить

Ivano Digital

0

Так чего, как правильно отвечать то теперь?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

RUVDS
Подписан
Отписаться
Как создать мерч IT-компании, которые взорвет телеграм-чаты и станет вирусным
Когда я пришла работать в хостинг и мне понадобилось самой придумывать мерч, я решила сломать систему и попробовать при…
5
Greensight
Подписан
Отписаться
Как запустить стартап в большой компании
Во многих больших компаниях есть проекты по трансформации продаж и запуску екома. За последние 6 лет «Гринсайт» участво…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как заглянуть на внутреннюю кухню IT: лекторий от Тинькофф
Тинькофф Образование запускает бесплатный онлайн-лекторий про внутреннюю кухню IT. Цель проекта - рассказать о том, как…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Викторович
за день
"Мы обнаружили, что вы подписаны на Навального. С его помощью геи начнут усыновлять детей из детдомов. Чтобы продолжить пользоваться своими деньгами, отпишитесь от Навального" Искренне ваши, техподдержка Газпромбанка
Приложение «Газпромбанка» решает, какими приложениями можно пользоваться, а какими нет
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Екатерина…

Как поддержать сотрудников на…

Дудкин Илья

Основательница Wildberries…

Руслан Абрамов

Посоветуйте сервис для…

Leo Uvarov

Основательница Wildberries…

Владимир Бугаев

Логотип за просто так

Bulat Ziganshin

Из России уедут программисты

Джоуи Вин

Как создать мерч IT-компании…

Nikolai O

Власти Москвы заключили…

Ware Wow

Основательница Wildberries…

Ka Vi

Регистрируем компанию в США…

Макс Вершинин

Посоветуйте сервис для…

Dmitry Martemyanov

Основатель «Серебряного дождя…

Konstantin…

Регистрируем компанию в США…

Ivano Digital

Axios: SoftBank анонсировал…

Dmitry Martemyanov

Axios: SoftBank анонсировал…

Serge Sokolov

«Я работал с восьми утра до…

Bulat Ziganshin

Основательница Wildberries…

Vl Al

Основатель «Серебряного дождя…

John Doe

Яндекс Къю удаляет ответы

Economic Security

Суд отклонил иск франчайзи к…