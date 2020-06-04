Банку придётся дождаться допэмиссии, говорят источники.
- «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в Ozon, передаёт Reuters со ссылкой на близкие к сделке источники. По данным издания, банк может получить около 30% акций Ozon после их дополнительной эмиссии.
- Банк хочет стать партнёром холдинга АФК «Система» и инвестиционного фонда Baring Vostok. Ни та, ни другая компания не хотят выходить из капитала Ozon, утверждают источники. По состоянию на 12 сентября 2019 года фондам семейства Baring Vostok принадлежало 42% Ozon, структурам АФК «Система» — 37,2% ритейлера, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра.
- Стороны близки к сделке, рассказал Reuters банкир, знакомый с деталями её подготовки.
- АФК «Система» отказалась комментировать агентству информацию о переговорах со «Сбербанком», отметив, что видит повышенный интерес инвесторов к Ozon на фоне роста компании в условиях пандемии.
- Холдинг подтвердил планы провести IPO ритейлера, не сообщив деталей. В январе 2020 года основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков говорил, что Ozon готов к выходу на биржу, но сейчас такой необходимости нет.
- Baring Vostok и «Сбербанк» отказались от комментариев Reuters. В Ozon сообщили, что компания рассматривает различные стратегические шаги для финансирования дальнейшего развития.
- 2 июня The Bell сообщило, что «Сбербанк» и «Яндекс» готовятся разделить совместные предприятия «Маркет» и «Деньги». В частности, «Яндекс» выкупит долю банка в «Маркете», в который входит маркетплейс «Беру».
{
"author_name": "Галина Мубаракшина",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"],
"comments": 36,
"likes": 7,
"favorites": 9,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 131996,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 04 Jun 2020 16:55:49 +0300",
"is_special": false }
evilnw
А представьте, что где-то есть параллельная вселенная, где Ozon приносит прибыль.
Arthur Niazyanevilnw
Прибыль то и сейчас приносит, только для роста нужно постоянно реинвестировать всю прибыль и ещё инвест.капитал сверху.
BearStrikesBackArthur
Как тут не вспомнить фильм Жмурки:
- А что, в наше время есть девочки, которым 20 лет?
Ware Wowevilnw
да, странный бизнес, причем сравнения с Азоном тут не прокатывают особо
только для такого крупняка подходит который не знает куда деньги девать
инвестиция на долгосрок, на синергию
Alexey Bo
https://vc.ru/93798
«Есть ощущение, что мы тут весь рынок скупаем. Это неправда» (с) Герман Греф
P.S. "Серьёзно?"
"Аха, сирьозна " (с) мем Врунишка
Igor Kiselev
Я так понимаю, это средства, которые высвободятся после выхода из Я.Маркета. Озон, на мой взгляд, невероятно изменился, в лучшую сторону. Посмотрим, что из этого всего выйдет)
Константин ШукаловIgor
очень спорное утверждения на фона шквала негатива от партнеров ОЗОНа и от покупателей о потерянных посылках, вскрытых, перепутанных, несвоевременных и т.д. и т.п.
На мой взгляд, как партнера и клиента, OZON падает в качестве работы стремительно.
Stahovsky Igorevich AndreyКонстантин
Ну почему у меня за три года никогда не было подобных проблем? Я заказываю там практически каждые 2-3 дня. Ну вот никогда не было ничего того, что вы пишите.
UPD: посмотрел ваши посты на VC и стало все ясно.
Константин ШукаловStahovsky
вы не есть все ) Кроме моих постов на VC можно найти еще множество подобных от других авторов через поиск.
Stahovsky Igorevich AndreyКонстантин
Множество - это максимум пару десятков. А аудитория ozon - миллионная, думаю. Так что при обслуживании такого числа клиентов, всегда бывают промахи.
КонстантинStahovs…
Есть специальные чатики поставщиков ОЗОН, где тысячи поставщиков и половина сообщения касаются постоянных проблем с ОЗОНом как с маркетплейсом.
Опять же, откуда статистика про пару десятков? Вы исследование проводили?
StahovskyКонстан…
А вы свое исследование на основе специальных чатиков проводили? Вопрос лишь один: если вас все не устраивает, зачем вы используете Ozon?
КонстантинStahovs…
да, в чатиках не меньше 5000 человек поставщиков. Это хорошая выборка. К тому же о тенденции говорит количество постов и проблемных комментов под этими постами от коллег по цеху. Это показатель.
Я использую ОЗОН потому, что не могу забрать с него товар. Как только он распродастся - перестану.
Наш спор с вами не имеет смысла т.к. вы информацией владеете максимум как обыватель, но при этом лезете в бутылку пытаясь доказать, что жираф зеленый, а крокодил красный.
StahovskyКонстан…
Я описал свой опыт и опыт моих друзей, которые никогда не сталкивались с проблемами, кроме того, что переносилась доставка. Все. Но я постоянно вижу нытиков, которые плачут на ozon и продолжают его использовать, а потом опять ныть. Это странно. Сорри.
Сергей МилосердовКонстантин
Вопрос в том, сколько таких случаев было ДО изменений) Мне тоде OZON в последнее время нравится всё больше и больше.
Илья Шишкунов
Friendship with Beru ended
Now OZON my new friend!
Илья ШишкуновИлья
Такие ощущения
alex twit
Сбербанк за все берется смело
Вера Лера
Греф может , он все может и сбер не тот , что раньше , одна коммерция и выгода только Грефу
Евгений ДроздовВера
Вы такие классные, бляд*. Сбер продали государству, алле. Государство теперь хочет больше денег в виде налогов и дивидендов! Поэтому и заставляет сбер искать где ещё денег заработать.
Александр МедведьЕвгений
Так а что тут искать??? Комиссию очередную какую-нибудь для клиентов банка ввести!!! Не эффективные менеджеры...
Alex KoninЕвгений
Сбербанк и раньше был у государства. Но в целом это их основная роль - оценивать бизнесы и давать им деньги (кредиты либо заходя стратегами), чтобы заработать. В этом плане отлично, что все это идёт в экономику РФ.
Вера ЛераAlex
Сбербанк не государственный
Alex KoninВера
А какой? У кого контрольный пакет?
Вера ЛераAlex
Центробанк является независимым, не подчиняется государству и соответственно не является органом государственной власти.
Центробанк России не является государственным, тогда возникает вопрос – является ли государственным Сбербанк, где 50% акций у ЦБ и 45,64% у иностранных фирм.
Нет и Сбербанк не государственный банк, а коммерческая организация.
Евгений ДроздовВера
Давно разморозили?
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/10/827726-pravitelstvo-kupilo-sberbank
Alex KoninВера
ЦБ - один из государственных институтов, главу ЦБ назначает ГосДума. ЦБ независим как условная ветвь власти (считаем, что монетарная власть у него), как суды, как парламент, как президент. ЦБ выплачивает прибыль от своей деятельности и непосредственно в бюджет РФ.
По владению - 50%+1 акция означает, что практически все решения в банке принимаются этим лицом. Единственное тот, кто сможет собрать 25% акций в своём управлении может заблокировать принятие решений. Следовательно контролировало банк всегда государство РФ.
Laugh Radiant
Значит и правда плохи дела.
Ясно-понятненько.
BearStrikesBack
Это какой-то троллинг (с) Беру
Денис Комаров
Кого то в любом случае сделают у нас местным Амазоном, гонка в самом разгаре, но форматы у всех пока какие то странные
Маркетплейс ГлавноеДенис
Если сравнить продажи и инфраструкуру, то гонка уже закончена)
Alex Kuz
Ожидаемо, Озон готовили к этому с весны.
Michael PetrovAlex
озон к этому всю жизнь готовился. нафига в глубоко убыточный бизнес еще закапывать каждый год вагоны денег?
Инокентий Смирнов
Хорошая будет инвестиция
Alex Kuz
Этапы бизнеса Евтушенкова
Башнефть
Озон
МТС?
Инокентий Смирнов
Банк уходит в онлайн, освободившиеся отделения можно переоборудовать под OZON :)