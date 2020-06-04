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Финансы
Галина Мубаракшина
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Reuters: «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании Материал редакции

Банку придётся дождаться допэмиссии, говорят источники.

  • «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в Ozon, передаёт Reuters со ссылкой на близкие к сделке источники. По данным издания, банк может получить около 30% акций Ozon после их дополнительной эмиссии.
  • Банк хочет стать партнёром холдинга АФК «Система» и инвестиционного фонда Baring Vostok. Ни та, ни другая компания не хотят выходить из капитала Ozon, утверждают источники. По состоянию на 12 сентября 2019 года фондам семейства Baring Vostok принадлежало 42% Ozon, структурам АФК «Система» — 37,2% ритейлера, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра.
  • Стороны близки к сделке, рассказал Reuters банкир, знакомый с деталями её подготовки.
  • АФК «Система» отказалась комментировать агентству информацию о переговорах со «Сбербанком», отметив, что видит повышенный интерес инвесторов к Ozon на фоне роста компании в условиях пандемии.
  • Холдинг подтвердил планы провести IPO ритейлера, не сообщив деталей. В январе 2020 года основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков говорил, что Ozon готов к выходу на биржу, но сейчас такой необходимости нет.
  • Baring Vostok и «Сбербанк» отказались от комментариев Reuters. В Ozon сообщили, что компания рассматривает различные стратегические шаги для финансирования дальнейшего развития.
  • 2 июня The Bell сообщило, что «Сбербанк» и «Яндекс» готовятся разделить совместные предприятия «Маркет» и «Деньги». В частности, «Яндекс» выкупит долю банка в «Маркете», в который входит маркетплейс «Беру».

#новость #сбербанк #ozon

Галина Мубаракшина
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36 комментариев
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evilnw

19

А представьте, что где-то есть параллельная вселенная, где Ozon приносит прибыль.

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Arthur Niazyan

evilnw
–4

Прибыль то и сейчас приносит, только для роста нужно постоянно реинвестировать всю прибыль и ещё инвест.капитал сверху.

Ответить

BearStrikesBack

Arthur
1

Как тут не вспомнить фильм Жмурки:
- А что, в наше время есть девочки, которым 20 лет?

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Ware Wow

evilnw
0

да, странный бизнес, причем сравнения с Азоном тут не прокатывают особо
только для такого крупняка подходит который не знает куда деньги девать
инвестиция на долгосрок, на синергию

Ответить

Alexey Bo

6

https://vc.ru/93798
«Есть ощущение, что мы тут весь рынок скупаем. Это неправда» (с) Герман Греф
P.S. "Серьёзно?"
"Аха, сирьозна " (с) мем Врунишка

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Igor Kiselev

3

Я так понимаю, это средства, которые высвободятся после выхода из Я.Маркета. Озон, на мой взгляд, невероятно изменился, в лучшую сторону. Посмотрим, что из этого всего выйдет)

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Константин Шукалов

Igor
5

очень спорное утверждения на фона шквала негатива от партнеров ОЗОНа и от покупателей о потерянных посылках, вскрытых, перепутанных, несвоевременных и т.д. и т.п.

На мой взгляд, как партнера и клиента, OZON падает в качестве работы стремительно.

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Stahovsky Igorevich Andrey

Константин
1

Ну почему у меня за три года никогда не было подобных проблем? Я заказываю там практически каждые 2-3 дня. Ну вот никогда не было ничего того, что вы пишите.

UPD: посмотрел ваши посты на VC и стало все ясно.

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Константин Шукалов

Stahovsky
1

вы не есть все ) Кроме моих постов на VC  можно найти еще множество подобных от других авторов через поиск.

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Stahovsky Igorevich Andrey

Константин
0

Множество - это максимум пару десятков. А аудитория ozon - миллионная, думаю. Так что при обслуживании такого числа клиентов, всегда бывают промахи. 

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Константин

Stahovs…
0

Есть специальные чатики поставщиков ОЗОН, где тысячи поставщиков и половина сообщения касаются постоянных проблем с ОЗОНом как с маркетплейсом.

Опять же, откуда статистика про пару десятков? Вы исследование проводили?

Ответить

Stahovsky

Констан…
0

А вы свое исследование на основе специальных чатиков проводили? Вопрос лишь один: если вас все не устраивает, зачем вы используете Ozon?

Ответить

Константин

Stahovs…
1

да, в чатиках не меньше 5000 человек поставщиков. Это хорошая выборка. К тому же о тенденции говорит количество постов и проблемных комментов под этими постами от коллег по цеху. Это показатель.

Я использую ОЗОН потому, что не могу забрать с него товар. Как только он распродастся - перестану.

Наш спор с вами не имеет смысла т.к. вы информацией владеете максимум как обыватель, но при этом лезете в бутылку пытаясь доказать, что жираф зеленый, а крокодил красный.

Ответить

Stahovsky

Констан…
0

Я описал свой опыт и опыт моих друзей, которые никогда не сталкивались с проблемами, кроме того, что переносилась доставка. Все. Но я постоянно вижу нытиков, которые плачут на ozon и продолжают его использовать, а потом опять ныть. Это странно. Сорри. 

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Сергей Милосердов

Константин
0

Вопрос в том, сколько таких случаев было ДО изменений) Мне тоде OZON в последнее время нравится всё больше и больше.

Ответить

Илья Шишкунов

4

Friendship with Beru  ended 
Now OZON my new friend! 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Такие ощущения 

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alex twit

2

Сбербанк за все берется смело

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Вера Лера

–1

Греф может , он все может и сбер не тот , что раньше , одна коммерция и выгода только Грефу

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Евгений Дроздов

Вера
3

Вы такие классные, бляд*. Сбер продали государству, алле. Государство теперь хочет больше денег в виде налогов и дивидендов! Поэтому и заставляет сбер искать где ещё денег заработать.

Ответить

Александр Медведь

Евгений
1

Так а что тут искать??? Комиссию очередную какую-нибудь для клиентов банка ввести!!! Не эффективные менеджеры...

Ответить

Alex Konin

Евгений
1

Сбербанк и раньше был у государства. Но в целом это их основная роль - оценивать бизнесы и давать им деньги (кредиты либо заходя стратегами), чтобы заработать. В этом плане отлично, что все это идёт в экономику РФ.

Ответить

Вера Лера

Alex
–2

Сбербанк не государственный

Ответить

Alex Konin

Вера
0

А какой? У кого контрольный пакет?

Ответить

Вера Лера

Alex
0

Центробанк является независимым, не подчиняется государству и соответственно не является органом государственной власти.

Центробанк России не является государственным, тогда возникает вопрос – является ли государственным Сбербанк, где 50% акций у ЦБ и 45,64% у иностранных фирм.

Нет и Сбербанк не государственный банк, а коммерческая организация.

Ответить

Евгений Дроздов

Вера
0

Давно разморозили?

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/10/827726-pravitelstvo-kupilo-sberbank

Ответить

Alex Konin

Вера
0

ЦБ - один из государственных институтов, главу ЦБ назначает ГосДума. ЦБ независим как условная ветвь власти (считаем, что монетарная власть у него), как суды, как парламент, как президент. ЦБ выплачивает прибыль от своей деятельности и непосредственно в бюджет РФ.

По владению - 50%+1 акция означает, что практически все решения в банке принимаются этим лицом. Единственное тот, кто сможет собрать 25% акций в своём управлении может заблокировать принятие решений. Следовательно контролировало банк всегда государство РФ.

Ответить

Laugh Radiant

1

Значит и правда плохи дела. 
Ясно-понятненько.

Ответить

BearStrikesBack

0

Это какой-то троллинг (с) Беру

Ответить

Денис Комаров

0

Кого то в любом случае сделают у нас местным Амазоном, гонка в самом разгаре, но форматы у всех пока какие то странные

Ответить

Маркетплейс Главное

Денис
0

Если сравнить продажи и инфраструкуру, то гонка уже закончена)

Ответить

Alex Kuz

0

Ожидаемо, Озон готовили к этому с весны.

Ответить

Michael Petrov

Alex
0

озон к этому всю жизнь готовился. нафига в глубоко убыточный бизнес еще закапывать каждый год вагоны денег?

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Хорошая будет инвестиция

Ответить

Alex Kuz

0

Этапы бизнеса Евтушенкова

Башнефть
Озон
МТС?

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Банк уходит в онлайн, освободившиеся отделения можно переоборудовать под OZON :) 

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