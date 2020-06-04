В частности, Arival сосредоточится на обслуживании крипто-стартапов.

В закладки

Финтех-стартап Arival, среди сооснователей которого бывший глава венчурного фонда Life.Sreda Владислав Солодкий, запустил бета-версию своего сервиса, пишет Coindesk.

Сервис планирует открывать счета криптовалютным стартапам с помощью партнёрского банка — San Juan Mercantile Bank and Trust (Пуэрто-Рико).

В бета-версии клиенты смогут открывать бизнес-счета и делать переводы. В течение нескольких месяцев появятся индивидуальные счета, карты, аналитические сервисы для компаний и переводы в разных валютах, а в будущем — кредиты, депозиты и вклады.

По словам сооснователя и гендиректора Arival Джереми Бергера, стартап не будет обслуживать подозрительные компании, например, если они находятся под санкциями США. Сервис также будет проверять объём операций клиентов, упоминания компании в новостях о криптовалютах и другие факторы.

Клиент может открыть счёт в Arival дистанционно, но для этого нужно сделать селфи, видео и отправить три документа для удостоверения личности.

По словам Бергера, в списке ожидания Arival — более 3000 потенциальных клиентов из США, Великобритании, стран Евросоюза, Сингапура и ещё свыше 60 государств. В их числе крипто- и финтех-стартапы, которые хотят работать с долларами, но не могут открыть банковский счёт в США.

Сейчас в Arival работают 20 человек, его офисы расположены в Сингапуре, Пуэрто-Рико и Майами. Владислав Солодкий с партнёрами работает над проектом с 2017 года. По его словам, Arival создан для компаний, которым отказывают в обслуживании другие банки.

Компания привлекла $2,4 млн на краудфандинговой платформе SeedInvest и сейчас проводит раунд А, уточнил Джереми Бергер.