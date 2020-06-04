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Компания с оценкой $5,5 млрд также предлагала работникам отдать до 100% зарплаты в обмен на акции, утверждает издание.
Более 50 сотрудников финтех-стартапа Revolut в Польше и Португалии заставили написать заявление об уходе по собственному желанию — в противном случае им грозило увольнение по инициативе компании, пишет Wired.
Одна из сотрудниц, с которыми общалось издание, рассказала, что ей предложили выбрать между двумя заявлениями: об увольнении из-за неудовлетворительного качества работы либо по соглашению сторон, с выплатой небольшого выходного пособия. Сотрудница выбрала соглашение сторон, чтобы не портить резюме.
В мае 2020 года Revolut сократила 62 сотрудников, или 3% штата на фоне пандемии, писало Financial News. В их число эти 50 человек не вошли, поскольку технически они решили уйти сами, отмечает Wired. Один из уволенных сообщил изданию, что двух его коллег оповестили о сокращениях за два часа до начала смены.
Офис компании в Кракове — крупнейший из всех его подразделений, отмечает Wired. В нём работает больше сотрудников, чем в лондонской штаб-квартире Revolut. Чтобы общаться с клиентами на разных языках, компания нанимала работников из разных стран, например, Италии, Чили, Индии, и оформляла им разрешение на право пребывания в Польше. Теперь они в чужой стране без работы и медицинской страховки в разгар пандемии, подчёркивает издание.
14 апреля Revolut сообщила, что попытается снизить потенциальное количество увольнений за счёт сокращения расходов на аутсорсинг и добровольных пожертвований части зарплат сотрудников в обмен на акции Revolut.
Акции были оценены в $121 за штуку, указывает Wired. Свыше 60% сотрудников выбрали эту схему — она позволит компании экономить по $900 тысяч ежемесячно в течение года, пишет издание со ссылкой на презентацию компании. В документах, которые руководители отправляли сотрудникам Revolut, говорилось, что они могут пожертвовать до 100% своей зарплаты, если это не нарушает местного законодательства.
Представитель Revlout подтвердил компании, что небольшая часть сотрудников была уволена по инициативе стартапа. Он добавил, что если человек не достиг прогресса на своей позиции в компании, он может уйти.
На фоне пандемии количеств пользователей, которые ежедневно заходили в приложение Revolut, упало с 1,3 млн человек 1 февраля до 0,9 млн человек 28 марта, пишет издание со ссылкой на документы компании. Однако после снятия ограничений активность пользователей снова восстановилась — до 1,1 млн человек по данным на 9 мая, указывает Wired.
Revolut был основан в 2014 году Николаем Сторонским. В феврале 2020 года финтех-сервис в рамках раунда D привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. Эти средства компания вложила в развитие за пределами Великобритании. В марте стартап вышел на рынок США.
Свинство. Привлекли дох@я - толку них@я. По поводу выбора двух стульев вообще дичь.
Чисто бизнес по-русски. Они что-то другое хотели?
Причём тут по-русски? У коли свои доводы в пользу не самых популярных решений. А то что родился в рф, это вообще ничего не значит.
Очень значит. Как раз очень русская тема: "увольняешься сам, либо уволим по статье"
Сложные времена требуют сложных решений. Увы.
Это говно, а не сложное решение. Нормальные компании сокращают рабочие часы: типа все работают по 3 дня в неделю или продают свои поршаки, чтобы людям зарплату заплатить.
https://peopletalk.ru/article/restorator-prodaet-avtomobil-dlya-pomoshhi-sotrudnikam/
А угрожать уволить по статье - это скотство.
Да с фига ли? Есть контракт и там все прописано. Если компания терпит убытки, то чтобы остаться на плаву нужно принимать такие решения. А не ‘продавать поршаки’, которые капля в море.
- Папа, это, значит, что ты будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше кушать.
Каждому свое. Вам об этом и написали. Поведение компании ничем от российского рынка не отличается.
Ещё раз, это нормальный подход стартапа в условиях кризиса.
Я в стартапе работал и у нас был фонд на случай сокращения/закрытия. Потому что стартап - это штука рисковая и надо занать, как выходить из бизнеса по-человечески. Собственно мы этот фонд и реализовали в итоге. А нескольких разрабов мы устроили сами в другие компании.
Наша HR работала, как рекрутёр и предлагала наших же сотрудников другим компаниям. Кстати, потом мы эти премии за найм тоже в дело пустили.
Могу предположить, что там все навалилось и нужно было действовать на опережение. Такие шоколадные условия как у вас далеко не везде может найти.
Увольняйте по закону с положенным выходным пособием. Это же пособие надо было учесть в бизнес-планах. Или вы считаете, что финтех стартап не должен настолько хорошо продумывать и просчитывать свои шаги наперед?
Если же сотрудники не справлялись со своей работой, то почему их не уволили раньше?
То, что произошло - кидалово обыкновенное. Они просто подставили сотрудников, вынудив их уйти. Ладно бы предупредили, мол поцоны, наши финансисты посчитали, что наша вакансия стесняет ваши таланты, мы не будем возвражать, если вы поищете работку заранее и походите по собеседованиям. Ну так, на всякий случай. Но нет. Они решили сэкономить пару месячных зарплат - не такую уж и большую сумму, кинув людей, для которых это гораздо более существенные деньги.
Навряд ли после такого им будет просто отмыться. И навряд ли кто-то теперь захочет с ними работать. Ведь если кинули сотрудников, что помешает им в сложный момент кинуть и клиентов?
Почитайте wired и их их глассдор. У них, похоже, всегда трудные времена, нужно только не бухтеть, а потерпеть)
Скандал на скандале у них. И о скотском отношении внутри не первый раз новости.
На фоне пандемии количеств пользователей, которые ежедневно заходили в приложение Revolut, упало с 1,3 млн человек 1 февраля до 0,9 млн
Причём тут пандемия? И нафига каждый день к ним заходить? Может им игру какую туда встроить, будет рост показателя :).
Revolut копируют Тинькофф, кроме этого, тут Тинькофф круче, его сотрудники довольны как мне говорят
Жаль Wired не заобщались с уволенными из московского офиса, без Москвы статистика неполная
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