Компания с оценкой $5,5 млрд также предлагала работникам отдать до 100% зарплаты в обмен на акции, утверждает издание.

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Более 50 сотрудников финтех-стартапа Revolut в Польше и Португалии заставили написать заявление об уходе по собственному желанию — в противном случае им грозило увольнение по инициативе компании, пишет Wired.

Одна из сотрудниц, с которыми общалось издание, рассказала, что ей предложили выбрать между двумя заявлениями: об увольнении из-за неудовлетворительного качества работы либо по соглашению сторон, с выплатой небольшого выходного пособия. Сотрудница выбрала соглашение сторон, чтобы не портить резюме.

В мае 2020 года Revolut сократила 62 сотрудников, или 3% штата на фоне пандемии, писало Financial News. В их число эти 50 человек не вошли, поскольку технически они решили уйти сами, отмечает Wired. Один из уволенных сообщил изданию, что двух его коллег оповестили о сокращениях за два часа до начала смены.

Офис компании в Кракове — крупнейший из всех его подразделений, отмечает Wired. В нём работает больше сотрудников, чем в лондонской штаб-квартире Revolut. Чтобы общаться с клиентами на разных языках, компания нанимала работников из разных стран, например, Италии, Чили, Индии, и оформляла им разрешение на право пребывания в Польше. Теперь они в чужой стране без работы и медицинской страховки в разгар пандемии, подчёркивает издание.

14 апреля Revolut сообщила, что попытается снизить потенциальное количество увольнений за счёт сокращения расходов на аутсорсинг и добровольных пожертвований части зарплат сотрудников в обмен на акции Revolut.

Акции были оценены в $121 за штуку, указывает Wired. Свыше 60% сотрудников выбрали эту схему — она позволит компании экономить по $900 тысяч ежемесячно в течение года, пишет издание со ссылкой на презентацию компании. В документах, которые руководители отправляли сотрудникам Revolut, говорилось, что они могут пожертвовать до 100% своей зарплаты, если это не нарушает местного законодательства.

Представитель Revlout подтвердил компании, что небольшая часть сотрудников была уволена по инициативе стартапа. Он добавил, что если человек не достиг прогресса на своей позиции в компании, он может уйти.

На фоне пандемии количеств пользователей, которые ежедневно заходили в приложение Revolut, упало с 1,3 млн человек 1 февраля до 0,9 млн человек 28 марта, пишет издание со ссылкой на документы компании. Однако после снятия ограничений активность пользователей снова восстановилась — до 1,1 млн человек по данным на 9 мая, указывает Wired.