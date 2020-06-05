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Финансы
Лиана Липанова
947

«Почта России» стала брать комиссию за оплату услуг «Ростелекома» в крупных городах — раньше её платил оператор Материал редакции

Комиссия за приём платежей обходилась оператору примерно в 1 млрд рублей в год.

  • С 1 июня «Почта России» начала брать комиссию в размере 2,5% за оплату услуг «Ростелекома», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Комиссия появилась в городах с населением больше 50 тысяч человек, отметили в пресс-службе «Почты России».
  • Раньше расходы за приём платежей компенсировал сам оператор. Как утверждает газета, в 2016 году «Ростелеком» и «Почта России» заключили контракт, согласно которому оператор оплачивал 1,5% от суммы платежа в крупных городах, а в населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек — 4,1%.
  • Всего за год «Ростелеком» заплатил 1,06 млрд рублей, в 2017 году — 1 млрд рублей, а в 2018 году — 900 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
  • В последние годы комиссия операторов платёжным агентам снизилась до 0,01% и менее, и агенты стали брать её с абонентов, заявили изданию в «Ростелекоме». В конце 2019 года комиссия за оплату услуг «Ростелекома» появилась и в «Сбербанке», отмечает газета.
  • В отделениях почты услуги связи обычно оплачивают люди старшего возраста, 70% всех подобных платежей в крупных городах проводится без комиссии в онлайне, оценивает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, новая комиссия стимулирует переход абонентов в онлайн-каналы оплаты.

#новость #ростелеком

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Антон

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Совковые компании с убогими менеджерами 

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Максим Ростокин

Антон
–1

Совковая почта предоставляла только услуги почтовой связи и денежных переводов, а теперь, когда она обросла дополнительными сервисами, сроки доставки посылок и корреспонденции выросли в разы.

Ответить

ave ego

4

а могли бы уже по СБП оплату принимать

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Павел Бурцев

1

Теперь черепаха Тортила, станет ещё дороже.

Ответить

Saucedo Puetz

1

А что кто-то еще ходит платить на почту?

Ответить

Pavel Steshin

Saucedo
0

Видимо пенсы. В Москве правда очереди из бабок оплачивающих ЖКХ исчезли.

Ответить

Антон

0

Уверен, что комиссию они получают быстрее, чем закончится очередь.

Ответить

Юрий Глотов

Антон
1

Ничто не сравнится с очередями в Петроэлектросбыте))

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Ivano Digital

0

Может речь про Почта.Банк?

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Илья Бегун

0

Теперь кроме очередей ещё будет бесплатная надбавка по времени ожидания каждого клиента: "А за шо эта комиссия ? Раньше такого не было".

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Александр Пэдурян

0

Естественно делают все, чтобы клиент чувствовал себя просто невероятно пользуясь услугами компаний. Правление делает все чтобы состричь никому не нужную комиссию. Ребята посмотрите выступление Дурова, которое было посвящено Википедии. Есть такое понятие как коэффициент жадности... А после этого уж думайте что делать или ни делать ничего!...

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Александр Пэдурян

0

А в пресс-службе обьяснили, что это мол та самая комиссия. Как будто человеку есть дело откуда они каждый раз гениально выкапывают комиссию. Если человек замечает ухуджение условий ему проще развернуться на 180% - выйдет дешевле, гордость же дорогая штука. Поэтому бизнес одумайся иначе сам же будешь терять свои же деньги. Зарплату сотрудникам нечем будет платить и так далее. В военное время, что тоже комиссию оплачивали? А сейчас какой-то несчастный коронавирус. Ни шагу назад Почта России. Боритесь, но не с клиентами же...

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