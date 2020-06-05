Выручка мессенджера выросла на 50% по сравнению с ростом на 67% годом ранее.
- Корпоративный мессенджер Slack отчитался о росте выручки на 50% год к году в первом квартале 2021 финансового года, который завершился 30 апреля. Выручка Slack достигла $201,7 млн и превысила среднюю оценку аналитиков IBES от Refinitiv в $188,1 млн. Чистый убыток состави $0,02 на акцию.
- При этом инвесторы ожидали резкого роста спроса на услуги мессенджера на фоне массового перехода на «удалёнку». Рост выручки в первом квартале 2020 финансового года составлял 67%, а в четвёртом — 49%.
- Компания объяснила, что столкнулась с замедлением роста из-за проблем некоторых крупных клиентов из наиболее пострадавших отраслей, в частности, туризма, гостиничного бизнеса и сервисов каршеринга. На фоне отчётности акции компании упали на 16%, отмечает Reuters.
- Количество платных клиентов выросло на 28% год к году и достигло 122 тысяч.
- Другой сервис для удалённой работы — Zoom — 3 июня отчитался о росте выручки на 169% — до $328,2 млн за квартал.
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Ruslan Khalikov
2021 года? Назад в будущее?
Artem PetrenkovRuslan
Похоже, ошиблись именно сотрудники Slack в своём официальном пресс-релизе. Фискальный 2020 год в США идёт с 1 октября 2019 по 21 сентября 2020.
Вася ПражкинArtem
Ага, все вот в Slack взяли и ошиблись. А еще в Zoom несколькими днями ранее тоже ошиблись опубликовав отчет за Q1 FY2021.
Artem PetrenkovВася
Разобрался. Slack Technologies — канадская компания. Zoom, кстати, американская, поэтому отсылка на него немного некорректна.
Вася ПражкинArtem
То есть то, что Zoom недавно опубликовал отчет за Q1 FY2021 Вы также считаете ошибкой сотрудников Zoom?
Artem PetrenkovВася
Нет, не считаю.
Вася ПражкинArtem
Тогда как это соотносится с Вашей же фразой:
Фискальный 2020 год в США идёт с 1 октября 2019 по 21 сентября 2020.
Ivano Digital
Изнаачльно было понятно, что Slack, это функция. Когда надо было, все кому не лень встроили ее в свои сервисы. Slack давно хотел продаться, уже топов из Goolge к себе переманил и логотип делал в Google цветовой гамме, но видать что-то не срастается. Продукт делают, а ценность доставить не могут. CPO им сменить нужно.
Dmitry VolkovIvano
"CPO им сменить нужно" - ну так отправьте им свое резюме)))
Стеб конечно, но посты у Вас толковые на Медиуме 👍
Вася ПражкинIvano
Я думаю, что у компании с капитализацией в почти два Яндекса все не так уж и плохо ). И будут они менять CPO или нет - вобщем-то погоды не сделает.
Ivano DigitalВася
Никто не ущемляет их заслуги. Отличный бизнес раскрутили, нормальный продукт запилили, но сейчас новый этап. Нужно либо выходить, либо делать квантовый скачок. Топтаться на месте как раньше больше не получится.
Алексей Артамонов
Ваши ожидания ваши проблемы©😀