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Финансы
Лиана Липанова
1270

Slack не оправдал ожиданий инвесторов по росту на фоне пандемии — акции сервиса упали на 16% после публикации отчета Материал редакции

Выручка мессенджера выросла на 50% по сравнению с ростом на 67% годом ранее.

  • Корпоративный мессенджер Slack отчитался о росте выручки на 50% год к году в первом квартале 2021 финансового года, который завершился 30 апреля. Выручка Slack достигла $201,7 млн и превысила среднюю оценку аналитиков IBES от Refinitiv в $188,1 млн. Чистый убыток состави $0,02 на акцию.
  • При этом инвесторы ожидали резкого роста спроса на услуги мессенджера на фоне массового перехода на «удалёнку». Рост выручки в первом квартале 2020 финансового года составлял 67%, а в четвёртом — 49%.
  • Компания объяснила, что столкнулась с замедлением роста из-за проблем некоторых крупных клиентов из наиболее пострадавших отраслей, в частности, туризма, гостиничного бизнеса и сервисов каршеринга. На фоне отчётности акции компании упали на 16%, отмечает Reuters.
  • Количество платных клиентов выросло на 28% год к году и достигло 122 тысяч.
  • Другой сервис для удалённой работы — Zoom — 3 июня отчитался о росте выручки на 169% — до $328,2 млн за квартал.

#новость #slack

Лиана Липанова
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Ruslan Khalikov

2

2021 года? Назад в будущее?

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Artem Petrenkov

Ruslan
0

Похоже, ошиблись именно сотрудники Slack в своём официальном пресс-релизе. Фискальный 2020 год в США идёт с 1 октября 2019 по 21 сентября 2020.

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Вася Пражкин

Artem
0

Ага, все вот в Slack взяли и ошиблись. А еще в Zoom несколькими днями ранее тоже ошиблись опубликовав отчет за Q1 FY2021.

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Artem Petrenkov

Вася
0

Разобрался. Slack Technologies — канадская компания. Zoom, кстати, американская, поэтому отсылка на него немного некорректна.

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Вася Пражкин

Artem
0

То есть то, что Zoom недавно опубликовал отчет за Q1 FY2021 Вы также считаете ошибкой сотрудников Zoom?

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Artem Petrenkov

Вася
0

Нет, не считаю.

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Вася Пражкин

Artem
0

Тогда как это соотносится с Вашей же фразой:
 Фискальный 2020 год в США идёт с 1 октября 2019 по 21 сентября 2020.

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Ivano Digital

1

Изнаачльно было понятно, что Slack, это функция.  Когда надо было, все кому не лень встроили ее в свои сервисы. Slack давно хотел продаться, уже топов из Goolge к себе переманил и логотип делал в Google цветовой гамме, но видать что-то не срастается. Продукт делают, а ценность доставить не могут. CPO им сменить нужно.

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Dmitry Volkov

Ivano
1

"CPO им сменить нужно" - ну так отправьте им свое резюме)))
Стеб конечно, но посты у Вас толковые на Медиуме 👍

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Вася Пражкин

Ivano
0

Я думаю, что у компании с капитализацией в почти два Яндекса все не так уж и плохо ). И будут они менять CPO или нет - вобщем-то погоды не сделает.

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Ivano Digital

Вася
0

Никто не ущемляет их заслуги. Отличный бизнес раскрутили, нормальный продукт запилили, но сейчас новый этап. Нужно либо выходить, либо делать квантовый скачок. Топтаться на месте как раньше больше не получится.

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Алексей Артамонов

1

Ваши ожидания ваши проблемы©😀

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