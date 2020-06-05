Фонд даст компании денег, если ею заинтересуется «нежелательный» иностранный инвестор.
- Министерство финансов Франции создало фонд в размере €150 млн ($170 млн), чтобы инвестировать в местные технологические компании, с которыми вступают в переговоры «нежелательные» иностранные инвесторы, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства.
- Технологические стартапы, которые испытывают проблемы на фоне кризиса, могут стать «добычей» для иностранных компаний, поясняет издание. Правительство может увеличить размер фонда до €500 млн в начале 2021 года, утверждает Bloomberg.
- Новый инструмент финансирования — часть пакета мер поддержки технологической промышленности Франции в условиях оттока инвесторов. Он был анонсирован в конце марта 2020 года.
- В марте министр цифрового развития Франции Седрик О рассказал, что во Франции 16-20% всех рабочих мест созданы стартапами, поэтому так важно поддержать их во время кризиса.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Yan Varskii
Звоним стартапам Франции, липово предлагаем купить их. Они жалуются на нас и получают инвестиции от государства. Им профит, нам процент. 😂 #стартапдня
Dmitry Bashkiroff
У нас подобный фонд называется «Государственная дума». Эффективно запрещает иностранным инвесторам поглощать наши компании с гарантией, а бюджет тот же.
НаильDmitry
Не, яндекс-хуяндекс
Dmitry BashkiroffНаиль
Лучше Яндекса в РФ пока не придумали.
AL AL
Le Skolkovo)))
AL ALAL
https://youtu.be/iXYPId2YJVs
Лёха Литвинов
Как эти жалкие деньги могут кого-то защитить? Они вообще знают, за какие суммы поглощают технологические компании?