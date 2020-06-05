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Финансы
Галина Мубаракшина
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Минфин Франции создал фонд на €150 млн для защиты местных стартапов от поглощения иностранными компаниями Материал редакции

Фонд даст компании денег, если ею заинтересуется «нежелательный» иностранный инвестор.

  • Министерство финансов Франции создало фонд в размере €150 млн ($170 млн), чтобы инвестировать в местные технологические компании, с которыми вступают в переговоры «нежелательные» иностранные инвесторы, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства.
  • Технологические стартапы, которые испытывают проблемы на фоне кризиса, могут стать «добычей» для иностранных компаний, поясняет издание. Правительство может увеличить размер фонда до €500 млн в начале 2021 года, утверждает Bloomberg.
  • Новый инструмент финансирования — часть пакета мер поддержки технологической промышленности Франции в условиях оттока инвесторов. Он был анонсирован в конце марта 2020 года.
  • В марте министр цифрового развития Франции Седрик О рассказал, что во Франции 16-20% всех рабочих мест созданы стартапами, поэтому так важно поддержать их во время кризиса.

#новость #стартапы #франция

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Yan Varskii

11

Звоним стартапам Франции, липово предлагаем купить их. Они жалуются на нас и получают инвестиции от государства. Им профит, нам процент. 😂 #стартапдня

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Dmitry Bashkiroff

2

У нас подобный фонд называется «Государственная дума». Эффективно запрещает иностранным инвесторам поглощать наши компании с гарантией, а бюджет тот же.

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Наиль

Dmitry
–2

Не, яндекс-хуяндекс

Ответить

Dmitry Bashkiroff

Наиль
4

Лучше Яндекса в РФ пока не придумали.

Ответить

AL AL

0

Le Skolkovo)))

Ответить

AL AL

AL
0

https://youtu.be/iXYPId2YJVs

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Лёха Литвинов

0

Как эти жалкие деньги могут кого-то защитить? Они вообще знают, за какие суммы поглощают технологические компании? 

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