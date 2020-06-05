В апреле компанию включили в список системообразующих.

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Президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер в апреле 2020 года обращалась за помощью к правительству, сообщило издание Baza.

В письме к первому зампреду правительства Андрею Белоусову она рассказала, что из-за пандемии 50 собственных и 50 франчайзинговых клубов World Class закрыты.

Слуцкер попросила включить сеть в список системообразующих компаний и поддержать бизнес. В частности, предоставить беспроцентный кредит на зарплаты до конца 2020 года, предоставить льготную ставку по социальным налогам, обеспечить софинансирование кредитов на пополнение оборотных средств.

Президент World Class предупредила, что без господдержки компания вынуждена будет начать банкротство и оставить без работы почти 6000 человек.

Отправку письма Ольга Слуцкер подтвердила Forbes. Она предположила, что без господдержки её компания могла бы сейчас находиться в критическом состоянии.

Глава World Class рассказала, что письмо было отправлено до того, как была выработана система обращений в правительство. Сейчас сеть пользуется помощью в рамках государственного пакета мер, который включает в том числе мораторий на банкротство. «Конкретно по этому письму мы помощи не получили», — цитирует Слуцкер издание.

В конце апреля компания Слуцкер «Спорт форум» была включена в перечень системообразующих, отмечает издание. Baza утверждает, что эта организация управляет спортивными сетями World Class, «Физкульт» и UFC Gym. Кроме того, фитнес-индустрия была включена в список пострадавших отраслей.

21 марта Роспотребнадзор распорядился закрыть все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки Москвы из-за пандемии Covid-2019. В других регионах работа спортивных организаций тоже была приостановлена. Снятие ограничений в регионах зависит от Роспотребнадзора и местных властей.