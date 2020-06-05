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Финансы
Галина Мубаракшина
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Глава сети фитнес-клубов World Class в апреле предупредила правительство о возможном банкротстве и попросила о помощи Материал редакции

В апреле компанию включили в список системообразующих.

11 комментариев
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Президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер в апреле 2020 года обращалась за помощью к правительству, сообщило издание Baza.

В письме к первому зампреду правительства Андрею Белоусову она рассказала, что из-за пандемии 50 собственных и 50 франчайзинговых клубов World Class закрыты.

Слуцкер попросила включить сеть в список системообразующих компаний и поддержать бизнес. В частности, предоставить беспроцентный кредит на зарплаты до конца 2020 года, предоставить льготную ставку по социальным налогам, обеспечить софинансирование кредитов на пополнение оборотных средств.

Президент World Class предупредила, что без господдержки компания вынуждена будет начать банкротство и оставить без работы почти 6000 человек.

Отправку письма Ольга Слуцкер подтвердила Forbes. Она предположила, что без господдержки её компания могла бы сейчас находиться в критическом состоянии.

Глава World Class рассказала, что письмо было отправлено до того, как была выработана система обращений в правительство. Сейчас сеть пользуется помощью в рамках государственного пакета мер, который включает в том числе мораторий на банкротство. «Конкретно по этому письму мы помощи не получили», — цитирует Слуцкер издание.

В конце апреля компания Слуцкер «Спорт форум» была включена в перечень системообразующих, отмечает издание. Baza утверждает, что эта организация управляет спортивными сетями World Class, «Физкульт» и UFC Gym. Кроме того, фитнес-индустрия была включена в список пострадавших отраслей.

21 марта Роспотребнадзор распорядился закрыть все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки Москвы из-за пандемии Covid-2019. В других регионах работа спортивных организаций тоже была приостановлена. Снятие ограничений в регионах зависит от Роспотребнадзора и местных властей.

Согласно плану Роспотребнадзора, сфера услуг сможет возобновить работу на втором этапе снятия ограничений, но разрешение будет действовать для объектов большой площади. Только на третьем этапе фитнес-клубы смогут вернуться к обычной работе.

#новость #worldclass

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Nikita Rogatov

5

Я даже не знаю как это коментировать

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Arthur Niazyan

Nikita
3

Ну а чего, президент попросила у президента. И помог президент президенту.

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Алексис Второй

Arthur
1

Про неё столько понаписано разного в гугле, если её имя и фамилию искать со словами «эскорт» или «трофимов». Не знаю, правда это или нет, но если правда, то она вхожа в самые высокие кабинеты. Хотя, может это завистники и конкуренты наговаривают? Ну не может же такая красивая, успешная и непорочная женщина идти к своим целям такими методами. :-)

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Arthur Niazyan

Алексис
0

Конечно наговаривают :)

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Ksenia Van De Kamp

5

Так теперешний её муж - руководитель Газпромнефти, 100%-й дочки Газпрома. Уверена, что это просто многоходовка, чтобы пристроить к нефтяному денежному потоку еще один спортивный бюджет.

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Vadim Semenov ‏⚡☟

Ksenia
–6

завидно?

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Ksenia Van De Kamp

Vadim
0

Нет. 

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К X

2

Странно что такая оверпрайс сеть так быстро банкротится

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Евгений Ларин

К
0

видимо аренда дорогая, других затрат то  нет особо - персонал на проценте в основном

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Ivano Digital

–2

На что они рассчитывали? Спорт и здоровье, понятие гораздо шире, чем доступ в помещение с тренажерами. Ни копейки не вложили в цифровые сервисы. Зачем поддерживать компанию, которая не хотела развиваться? Не выдержали конкуренции, не приспособились к рынку - пусть закрываются. Новые придут - вообще без проблем.

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Евгений Ларин

Ivano
0

сразу видно оцифрованного дрища, который никогда тяжелее телефона ничего не поднимал

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