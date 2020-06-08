Банк оценивает, могло ли дело нарушить условия сделки по созданию совместного предприятия, утверждают источники.
- «Сбербанк» ведёт переговоры с одним из основных акционеров Rambler Group Александром Мамутом об увеличении доли банка в группе, пишет РБК со ссылкой на источники.
- Сейчас у банка и принадлежащей Мамуту Tekso Holdings Limited по 46,5% головной компании холдинга — ООО «Эпоха Диджитал». Ещё 6,95% — у ООО «Компания Афиша», конечным владельцем которой является «Эпоха Диджитал», уточняет издание со ссылкой на базу «СПАРК».
- Доля Tekso Holdings Limited в ходе переговоров может снизиться до 40%, «Сбербанку» перейдёт контроль над группой, рассказал агентству один из источников. Ещё три человека подтвердили переговоры об увеличении доли, не уточнив деталей.
- Обсуждение перераспределения долей в группе началось на фоне дела в отношении веб-сервиса nginx, к которому одна из структур Мамута предъявила претензии о нарушении прав, указали собеседники издания. «Сбербанк» оценивает, могут ли действия против nginx рассматриваться как нарушение одного из условий соглашения об участии банка в капитале Rambler, пояснил один из источников.
- Банк интересует, когда группа передала права требования к nginx, рассказал другой источник. Если это произошло в 2019 году, сделка должна была выноситься на рассмотрение совета директоров Rambler Group и получить одобрение банка. Корпоративный договор может предусматривать случаи, когда при нарушении его условий доля одного партнёра перетекает к другому, пояснил изданию партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Представители nginx, Rambler Group и «Сбербанка» отказались от комментариев.
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Юрий Коршев
Не трогайте nginx, не позорьтесь.