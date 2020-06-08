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Кэшбек и «сдачу» с покупок сервис будет перечислять на брокерский счёт.
«Тинькофф» представил сервис «Инвесткопилка» — он помогает начать копить деньги и инвестировать небольшие суммы, рассказали vc.ru в компании.
Сервис подключается в мобильном приложении и доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black или премиальных карт Tinkoff Black Metal. Небольшие суммы можно переводить вручную или автоматически. В приложении можно переключать валюту пополнений и загружать отчёты.
Сервис будет автоматически переводить кэшбек, процент на остаток, «сдачу» с повседневных покупок, а также фиксированные суммы, размер которых определяет клиент. Можно выбрать несколько опций пополнения.
«Инвесткопилка» — это специальный брокерский счет, поясняют в группе. Отложенные на него будут вкладываться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля». В паи входят акции, корпоративные и гособлигации в разных валютах и золото (по 25% каждого актива).
Клиент может открыть сразу три «Инвесткопилки» в разных валютах — в рублях, долларах и евро. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро, напомнили в группе.
В сервисе нет брокерских и депозитарных комиссий. Сумма покрытия расходов фондов (0,99% от среднегодовой стоимости активов) изначально входит в стоимость пая на бирже и не списывается. При выводе денег или в конце календарного года будет вычтен налог на инвестиционный доход (13%). При закрытии счёта группа спишет 1 рубль комиссии.
А если серьезно, то отличный сервис, конечно. В который раз горжусь бывшими коллегами. Всей Т-команде лучи любви :)
"Со сдачи" - это уже было и не интересно. Надо сделать "вместо покупок". Захотел ты купить бутылочку Лагавулина за 6500, а Тинькоф при оплате такой: "Хозяин, возьми лучше лошадь за 700, а остальное инвестируй в акции и через год возьмешь два Лагавулина"
Ну наконец-то и в России будет такой сервис, дошло. Ура 🥳
Автоматизация я думаю, без лишних движений сумма сама заносится на брокерский счёт.
"Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро" - я один не вижу этой доходности фонда даже в приложении Тинькофф? Есть какая-то хитрая схема расчета, с учётом того что фонды доступны меньше полугода?
Под "историческая среднегодовой" Тинькофф имеет ввиду такую доходность, которая была бы если бы они из будущего инвестировали в прошлое (10 лет назад).
Примерно как Марти Макфлай со спортивным альманахом. Да и доходность похожая.
Доходность ТКС с денег лопушка который воспользуется инвесткопилкой. Это и дураку ясно.
Отличная инвест идея по притоку новых клиентов, год пролежат эти 1000 рублей накопленных кэш быками, если будет прибыль выше депозита, есть резон менеджеру звонить и предлагать завести нормальную сумму денег. Вот здесь начнётся заработок компании.
Понятно теперь почему у них в пятницу проблемы были, могли бы в выходные это «задеплоить» чтобы клиентов не аффектило
Клиарли это мэйкс сэнс, что за патэтик компани...
не люблю тинькоф
Хорошая идея. Надо будет попробовать и посмотреть на доходность. Что касается лагов и тормозов Т инвестиций - если не спекулировать, а играть "вдолгую", то, исходя из моего опыта, все работает норм.
Заранее пытаются набросать положительных комментов, чтобы воспоминания про их зашквары не испортили новость.
В твоём мирочке если компания совершала ошибки, то ей навсегда запрещается выпускать новые продукты? А если и выпускает, то нужно обязательно в этом новости вспомнить про все ее неудачи? Надеюсь, ты не используешь такие же подходы к выстраиванию отношений с людьми
Кажись что то похожее уже было в РФ
Очень клёво, давно мечтал о таком, будучи клиентом альфа.
С точки зрения экономики - это дно.
Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.
Эти деньги нельзя трогать и нужно заранее очертить, что они не на черный день, а на будущее!
Только так
На черный день должен быть отдельныц стаб фонд с фикс суммой
С точки зрения экономики - это дно. Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.
А вот и оналитики подтянулись. На вебинаре про фондовый рынок не рассказали, что у подавляющего числа людей расходы прямо зависят от доходов?
А еще нужно подушку безопасности на полгода, а если взял ипотеку, то надо еще на полгода платежей и вообще не меньше 30% заранее заплатить. Вопрос: где взять все эти деньги, если живешь от зп до зп?
Ты просто не был на вебинаре про воротил фондового рынка, там все рассказали
Тема сдравая, помимо основного она еще несет повышение финансовой грамотности населения, что очень важно, учитывая что у нас всего 5 млн. физиков на бирже, при населении 144 млн
У боссов Тинькофф мировые амбиции: Экосистема, суперапп, AI-банк, выход в Европу... работы дохрена, рынок упускают, конкуренты прижимают, ресурсов не хватает ...... А тут какую-то никчемную фичу запускают.
В Тинькофф напрочь отсутствует продуктовая стратегия. Кто во что горазд. От балды приоритеты ставят, лишь бы попроще. Корпоративная культура прогнила, компания утратила способность создавать, ничего нормально сделать не могут, чванство топ-менеджеров. Тинькофф нужно регруппироваться, разогнать шайку приживал, трансформироваться в продуктовую компанию и в конце-концов уже привлечь качественного CPO.
Я тебя помню 😀 ты регулярно находишь какую-нибудь успешную (это обязательное условие) компанию, поливаешь говном и называешь деградантами, и следом идёт твоё фирменное «им нужно нанять СРО». Дядь у тебя комплекс какой-то.
Совещение Продактов в Тинькофф:
- Чего делать будем?
- Ну мы же финтех, давайте что-нибудь по теме
- Смотрим, чего там в США нынче модно Ага: Stash и Acorns по 5 млн клиентов
- Во, норм, пилим
Ну России же взлетело.
что взлетело то?
Банк. Тинькофф начинал, когда у Сбера было добрая половина всех клиентов в России, но это не помешало ему войти в топ-20
Понял. Подход выстрелил.
Вполне рабочая практика, есть одно но - не стабильна. Когда-то прокатило, не факт, что прокатит снова. Важно расставлять приоритеты на основе общей стратегии, а не лишь бы что-то запустить. Тыкать пальцем в небо - это слишком по-русски.
Чет пока, видимо, владельцам Андроида придется подождать :(
похоже вообще всем, на айфонах тоже вроде как нет пока
Сейчас на XR и 6S проверил, на обоих есть
Запустите кто-то сервис чтобы остаток с покупок откладывался обратно на карту
Лучше бы довели до ума существующие сервисы, прежде чем открывать новые. Тинькофф-Инвестиции - адски тормозит, информация по сделкам обновляется через десятки минут после их завершения, инфрастуктура не справляется с заявками, особенно на открытии торгов.
Хотя бы некое подобие "Умного счёта" Рокетбанка запилили.
Такое ощущение, что у адептов рокета дежурство, чтобы не пропустить ни один пост про Тинькова.
У меня могло быть пособие по безработице!!! Посоветуйте в какие инвестиционные инструменты вложить? Какие кейсы?Безналоговые фьючерсы может???
Облигации на ИИС с вычетом А — практически гарантированные 18 процентов годовых будет)
Уточните пожалуйста.
1. Доходность БПИФ теоретическая и основывается на ретроспективных расчетах самого «Тинькофф», среднегодовая доходность БПИФ в рублях за период с 2003 г. составила бы 14%, долларового (с 1998 г.) – 7%, еврового (с 1999 г.) – 5,8%.
2. Порог для покупки составит 5 руб. для фонда в рублях, 6 руб. – для фонда в долларах и 7 руб. – для фонда в евро.
3. Фактические сделки осуществляются на рынке при покупках кратным стоимости пая Бпиф - в остальном долевое (расчетное) владение через номинала
4. Стоимость обслуживания 99 рублей в год, но не менее 10% от прироста стоимости БПИФ с ежеквартальным расчетным периодом
У меня сплошной негатив к этому банку, так что пользоваться не буду
В чем причина? Пользуюсь много лет, полет нормальный вроде.
Недавно закрывал кредитку. Все время долг 90 с лишним висел, что-то около 95 тр, и никогда не больше. Закрыл разом всю сумму. Через несколько дней приходит сообщение что я должен ещё 508р. Х*й с вами, закрыл. Ещё через несколько дней приходит сообщение что я должен ещё 4500р. О куда бл*ть?? Оператор какую-то чушь нёс на мои вопросы, так и не смогли объяснить за что ещё 4500 пришло. Я забыл хер, оплатил и запросил расторжение
Тинькофф конечно молодцы- всеми способами пытаются людей привлечь в свой инвестфонд. При этом у них в Инвестициях по прежнему не доступны большинство БПИФ-ов от Сбера и Втб . Я раньше не понимал почему так. Теперь начинаю догадываться. Конкуренция - штука такая...
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