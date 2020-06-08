Кэшбек и «сдачу» с покупок сервис будет перечислять на брокерский счёт.

В закладки Аудио

«Тинькофф» представил сервис «Инвесткопилка» — он помогает начать копить деньги и инвестировать небольшие суммы, рассказали vc.ru в компании.

Сервис подключается в мобильном приложении и доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black или премиальных карт Tinkoff Black Metal. Небольшие суммы можно переводить вручную или автоматически. В приложении можно переключать валюту пополнений и загружать отчёты.

Сервис будет автоматически переводить кэшбек, процент на остаток, «сдачу» с повседневных покупок, а также фиксированные суммы, размер которых определяет клиент. Можно выбрать несколько опций пополнения.

"Тинькофф"

«Инвесткопилка» — это специальный брокерский счет, поясняют в группе. Отложенные на него будут вкладываться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля». В паи входят акции, корпоративные и гособлигации в разных валютах и золото (по 25% каждого актива).

Клиент может открыть сразу три «Инвесткопилки» в разных валютах — в рублях, долларах и евро. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро, напомнили в группе.

В сервисе нет брокерских и депозитарных комиссий. Сумма покрытия расходов фондов (0,99% от среднегодовой стоимости активов) изначально входит в стоимость пая на бирже и не списывается. При выводе денег или в конце календарного года будет вычтен налог на инвестиционный доход (13%). При закрытии счёта группа спишет 1 рубль комиссии.