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Галина Мубаракшина
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«Тинькофф» запустил сервис для инвестирования «сдачи» с покупок в биржевые фонды Материал редакции

Кэшбек и «сдачу» с покупок сервис будет перечислять на брокерский счёт.

59 комментариев
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«Тинькофф» представил сервис «Инвесткопилка» — он помогает начать копить деньги и инвестировать небольшие суммы, рассказали vc.ru в компании.

Сервис подключается в мобильном приложении и доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black или премиальных карт Tinkoff Black Metal. Небольшие суммы можно переводить вручную или автоматически. В приложении можно переключать валюту пополнений и загружать отчёты.

Сервис будет автоматически переводить кэшбек, процент на остаток, «сдачу» с повседневных покупок, а также фиксированные суммы, размер которых определяет клиент. Можно выбрать несколько опций пополнения.

"Тинькофф"

«Инвесткопилка» — это специальный брокерский счет, поясняют в группе. Отложенные на него будут вкладываться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля». В паи входят акции, корпоративные и гособлигации в разных валютах и золото (по 25% каждого актива).

Клиент может открыть сразу три «Инвесткопилки» в разных валютах — в рублях, долларах и евро. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро, напомнили в группе.

В сервисе нет брокерских и депозитарных комиссий. Сумма покрытия расходов фондов (0,99% от среднегодовой стоимости активов) изначально входит в стоимость пая на бирже и не списывается. При выводе денег или в конце календарного года будет вычтен налог на инвестиционный доход (13%). При закрытии счёта группа спишет 1 рубль комиссии.

Микроинвестирование давно уже популярно за рубежом: у сервисов Stash и Acorns по 5 млн клиентов. […] За год с помощью «Инвесткопилки» можно накопить десятки тысяч рублей. По нашим прогнозам, количество пользователей сервиса к концу 2020 года составит более 300 тысяч человек, а в 2021 году мы планируем перешагнуть порог в 1 млн активных «Инвесткопилок».

Руслан Мучипов
генеральный директор управляющей компании «Тинькофф Капитал»

#новость #тинькофф #инвестиции

Галина Мубаракшина
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59 комментариев
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Sergey Luchin

37
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Sergey Luchin

Sergey
11

А если серьезно, то отличный сервис, конечно. В который раз горжусь бывшими коллегами. Всей Т-команде лучи любви :)

Ответить

alex twit

Sergey
1

Стонкс!

Ответить

Вася Пражкин

12

"Со сдачи" - это уже было и не интересно. Надо сделать "вместо покупок". Захотел ты купить бутылочку Лагавулина за 6500, а Тинькоф при оплате такой: "Хозяин, возьми лучше лошадь за 700, а остальное инвестируй в акции и через год возьмешь два Лагавулина"

Ответить

Max Yankov

Вася
2

Со всем согласен, но лошадь?

Лучше уж тогда вовсе без выпивки обойтись.

Ответить

Анна K

11

Ну наконец-то и в России будет такой сервис, дошло. Ура 🥳

Ответить

Sht_Anton

Анна
1

а чем свинья-копилка не устраивает?

Ответить

Руслан Руслан

Sht_Anton
0

Автоматизация я думаю, без лишних движений сумма сама заносится на брокерский счёт.

Ответить

Dima

8

"Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро" - я один не вижу этой доходности фонда даже в приложении Тинькофф? Есть какая-то хитрая схема расчета, с учётом того что фонды доступны меньше полугода?

Ответить

Виталий Воробьев

Dima
5

Под "историческая среднегодовой" Тинькофф имеет ввиду такую доходность, которая была бы если бы они из будущего инвестировали в прошлое (10 лет назад).
Примерно как Марти Макфлай со спортивным альманахом. Да и доходность похожая.

Ответить

Василий Степанов

Dima
3

Доходность ТКС с денег лопушка который воспользуется инвесткопилкой. Это и дураку ясно.

Ответить

Project News

7

Отличная инвест идея по притоку новых клиентов, год пролежат эти 1000 рублей накопленных кэш быками, если будет прибыль выше депозита, есть резон менеджеру звонить и предлагать завести нормальную сумму денег. Вот здесь начнётся заработок компании.

Ответить

alex twit

6

От микрофинансирования до микроинвестирования

Ответить

Denis Arslanbekov

1

Понятно теперь почему у них в пятницу проблемы были, могли бы в выходные это «задеплоить» чтобы клиентов не аффектило

Ответить

Сергей Ругов

Denis
13

Клиарли это мэйкс сэнс, что за патэтик компани...

Ответить

alex twit

Сергей
0

Айм дипли дисаппоинтэд. Олег, ю кэн ду бэттэ зэн зыс!

Ответить

Алеся Осипова

–2

не люблю тинькоф

Ответить

Арсений Томилов

Алеся
11

Настолько, что даже зарегаться пришлось ради комментария?

Ответить

Дмитрий Тимофеев

4

Хорошая идея. Надо будет попробовать и посмотреть на доходность. Что касается лагов и тормозов Т инвестиций - если не спекулировать, а играть "вдолгую", то, исходя из моего опыта, все работает норм.

Ответить

Эмилия Теплова

0

Заранее пытаются набросать положительных комментов, чтобы воспоминания про их зашквары не испортили новость.

Ответить

Eugene Danilov

Эмилия
1

В твоём мирочке если компания совершала ошибки, то ей навсегда запрещается выпускать новые продукты? А если и выпускает, то нужно обязательно в этом новости вспомнить про все ее неудачи? Надеюсь, ты не используешь такие же подходы к выстраиванию отношений с людьми

Ответить

Bekzod Idayatov

3

Кажись что то похожее уже было в РФ

Горизонт
Горизонт
gorizont.alfacapital.ru
Ответить

911

Bekzod
1

это убоюдочное говно
я пытался этим пользоваться тк являюсь клиентов альфы 17 лет
сколько сил и времени я потратил с саппортом итд
короче альфа это динозавр из 90х

Теперь я перехожу на тинькофф точно, для меня эта новость послужила толчком
сам не ожидал

Ответить

Антон Храмченко

3

Жаль что фонды эти кал, а так инициатива хорошая.

Ответить

Владислав Самарин

0

Очень клёво, давно мечтал о таком, будучи клиентом альфа.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Владислав
–4

С точки зрения экономики - это дно.
Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.
Эти деньги нельзя трогать и нужно заранее очертить, что они не на черный день, а на будущее!
Только так
На черный день должен быть отдельныц стаб фонд с фикс суммой

Ответить

Eugene Danilov

Nikolay
8

С точки зрения экономики - это дно. Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.

А вот и оналитики подтянулись. На вебинаре про фондовый рынок не рассказали, что у подавляющего числа людей расходы прямо зависят от доходов?

Ответить

Сергей Ругов

Nikolay
1

А еще нужно подушку безопасности на полгода, а если взял ипотеку, то надо еще на полгода платежей и вообще не меньше 30% заранее заплатить. Вопрос: где взять все эти деньги, если живешь от зп до зп?

Ответить

Eugene Danilov

Сергей
0

Ты просто не был на вебинаре про воротил фондового рынка, там все рассказали

Ответить

Aleksey Mikhalev

2

Гениальная идея

Ответить

Артем Голендберг

2

Тема сдравая, помимо основного она еще несет повышение финансовой грамотности населения, что очень важно, учитывая что у нас всего 5 млн. физиков на бирже, при населении 144 млн

Ответить

Ivano Digital

–7

У боссов Тинькофф мировые амбиции: Экосистема, суперапп, AI-банк, выход в Европу... работы дохрена,  рынок упускают, конкуренты прижимают, ресурсов не хватает ...... А тут какую-то никчемную фичу запускают.

В Тинькофф напрочь отсутствует продуктовая стратегия. Кто во что горазд. От балды приоритеты ставят, лишь бы попроще. Корпоративная культура прогнила, компания утратила способность создавать, ничего нормально сделать не могут, чванство топ-менеджеров. Тинькофф нужно регруппироваться, разогнать шайку приживал, трансформироваться в продуктовую компанию и в конце-концов уже привлечь качественного CPO.

Ответить

Eugene Danilov

Ivano
5

Я тебя помню 😀 ты регулярно находишь какую-нибудь успешную (это обязательное условие) компанию, поливаешь говном и называешь деградантами, и следом идёт твоё фирменное «им нужно нанять СРО». Дядь у тебя комплекс какой-то.

Ответить

volkov

0

Лайк

Ответить

Ivano Digital

1

Совещение Продактов в Тинькофф:
- Чего делать будем?
- Ну мы же финтех, давайте что-нибудь по теме
- Смотрим, чего там в США нынче модно Ага:  Stash и Acorns по 5 млн клиентов
- Во, норм, пилим

Ответить

Василий Степанов

Ivano
0

Ну России же взлетело.

Ответить

Ivano Digital

Василий
0

что взлетело то?

Ответить

Сергей Ругов

Ivano
1

В России.

Ответить

Василий Степанов

Ivano
0

Банк. Тинькофф начинал, когда у Сбера было  добрая половина всех клиентов в России, но это не помешало ему войти в топ-20

Ответить

Ivano Digital

Василий
0

Понял. Подход выстрелил.
Вполне рабочая практика, есть одно но - не стабильна. Когда-то прокатило, не факт, что прокатит снова. Важно расставлять приоритеты на основе общей стратегии, а не лишь бы что-то запустить. Тыкать пальцем в небо - это слишком по-русски.

Ответить

Kent Paul

1

А почему Тинькофф представилА

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

Чет пока, видимо, владельцам Андроида придется подождать :(

Ответить

Vladimir Smirnov

Я
0

похоже вообще всем, на айфонах тоже вроде как нет пока

Ответить

Никита Анисимов

Vladimir
0

Сейчас на XR и 6S проверил, на обоих есть

Ответить

Vladimir Smirnov

Никита
0

да, надо было обновить апп

Ответить

Тарас Погребняк

1

Запустите кто-то сервис чтобы остаток с покупок откладывался обратно на карту

Ответить

Trubin 🐜

0

Лучше бы довели до ума существующие сервисы, прежде чем открывать новые. Тинькофф-Инвестиции - адски тормозит, информация по сделкам обновляется через десятки минут после их завершения, инфрастуктура не справляется с заявками, особенно на открытии торгов.

Ответить

hiperon

0

Хотя бы некое подобие "Умного счёта" Рокетбанка запилили.

Ответить

Eugene Danilov

hiperon
1

Такое ощущение, что у адептов рокета дежурство, чтобы не пропустить ни один пост про Тинькова.

Ответить

Игорь Крафт

–1

У меня могло быть пособие по безработице!!! Посоветуйте в какие инвестиционные инструменты вложить? Какие кейсы?Безналоговые фьючерсы может???

Ответить

Sergey Luchin

Игорь
1

Облигации на ИИС с вычетом А — практически гарантированные 18 процентов годовых будет)

Ответить

Mike Amirov

0

+

Ответить

Михаил Дурхисанов

0

Вроде не работает еще

Ответить

евгений аношин

0

Уточните пожалуйста.
1. Доходность БПИФ теоретическая и основывается на ретроспективных расчетах самого «Тинькофф», среднегодовая доходность БПИФ в рублях за период с 2003 г. составила бы 14%, долларового (с 1998 г.) – 7%, еврового (с 1999 г.) – 5,8%.
2. Порог для покупки составит 5 руб. для фонда в рублях, 6 руб. – для фонда в долларах и 7 руб. – для фонда в евро.
3. Фактические сделки осуществляются на рынке при покупках кратным стоимости пая Бпиф - в остальном долевое (расчетное) владение через номинала
4. Стоимость обслуживания 99 рублей в год, но не менее 10% от прироста стоимости БПИФ с ежеквартальным расчетным периодом

Ответить

Иван Конышев

0

У меня сплошной негатив к этому банку, так что пользоваться не буду

Ответить

Артем Голендберг

Иван
0

В чем причина? Пользуюсь много лет, полет нормальный вроде.

Ответить

Иван Конышев

Артем
0

Недавно закрывал кредитку. Все время долг 90 с лишним висел, что-то около 95 тр, и никогда не больше. Закрыл разом всю сумму. Через несколько дней приходит сообщение что я должен ещё 508р. Х*й с вами, закрыл. Ещё через несколько дней приходит сообщение что я должен ещё 4500р. О куда бл*ть?? Оператор какую-то чушь нёс на мои вопросы, так и не смогли объяснить за что ещё 4500 пришло. Я забыл хер, оплатил и запросил расторжение

Ответить

Eugene Danilov

Иван
0

Хорошо

Ответить

Gennady Abramov

0

Тинькофф конечно молодцы- всеми способами пытаются людей привлечь в свой инвестфонд. При этом у них в Инвестициях по прежнему не доступны большинство БПИФ-ов от Сбера и Втб . Я раньше не понимал почему так. Теперь начинаю догадываться. Конкуренция - штука такая...

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