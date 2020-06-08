Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1988

«Тинькофф» запустила сервис для инвестирования «сдачи» с покупок в биржевые фонды Материал редакции

Кэшбек и «сдачу» с покупок сервис будет перечислять на брокерский счёт.

21 комментарий
В закладки

«Тинькофф» представила сервис «Инвесткопилка» — он помогает начать копить деньги и инвестировать небольшие суммы, рассказали vc.ru в группе.

Сервис подключается в мобильном приложении и доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black или премиальных карт Tinkoff Black Metal. Небольшие суммы можно переводить вручную или автоматически. В приложении можно переключать валюту пополнений и загружать отчёты.

Сервис будет автоматически переводить кэшбек, процент на остаток, «сдачу» с повседневных покупок, а также фиксированные суммы, размер которых определяет клиент. Можно выбрать несколько опций пополнения.

"Тинькофф"

«Инвесткопилка» — это специальный брокерский счет, поясняют в группе. Отложенные на него будут вкладываться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля». В паи входят акции, корпоративные и гособлигации в разных валютах и золото (по 25% каждого актива).

Клиент может открыть сразу три «Инвесткопилки» в разных валютах — в рублях, долларах и евро. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро, напомнили в группе.

В сервисе нет брокерских и депозитарных комиссий. Сумма покрытия расходов фондов (0,99% от среднегодовой стоимости активов) не списывается. При выводе денег или в конце календарного года будет вычтен налог на инвестиционный доход (13%). При закрытии счёта группа спишет 1 рубль комиссии.

Микроинвестирование давно уже популярно за рубежом: у сервисов Stash и Acorns по 5 млн клиентов. […] За год с помощью «Инвесткопилки» можно накопить десятки тысяч рублей. По нашим прогнозам, количество пользователей сервиса к концу 2020 года составит более 300 тысяч человек, а в 2021 году мы планируем перешагнуть порог в 1 млн активных «Инвесткопилок».

Руслан Мучипов
генеральный директор управляющей компании «Тинькофф Капитал»

#новость #тинькофф #инвестиции

Галина Мубаракшина
+8604
21
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 21, "likes": 16, "favorites": 21, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 132623, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 10:18:39 +0300", "is_special": false }
Облачные VPS от reg.ru
Почасовая оплата от 37 коп. Снэпшоты. API. Шаблоны Docker, LEMP, Django, Node.js
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Luchin

4
Ответить

Sergey Luchin

Sergey
0

А если серьезно, то отличный сервис, конечно. В который раз горжусь бывшими коллегами. Всей Т-команде лучи любви :)

Ответить

alex twit

3

От микрофинансирования до микроинвестирования

Ответить

Анна K

2

Ну наконец-то и в России будет такой сервис, дошло. Ура 🥳

Ответить

volkov

1

Лайк

Ответить

Владислав Самарин

0

Очень клёво, давно мечтал о таком, будучи клиентом альфа.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Владислав
–1

С точки зрения экономики - это дно.
Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.
Эти деньги нельзя трогать и нужно заранее очертить, что они не на черный день, а на будущее!
Только так
На черный день должен быть отдельныц стаб фонд с фикс суммой

Ответить

Eugene Danilov

Nikolay
0

С точки зрения экономики - это дно. Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.

А вот и оналитики подтянулись. На вебинаре про фондовый рынок не рассказали, что у подавляющего числа людей расходы прямо зависят от доходов?

Ответить

Эмилия Теплова

0

Заранее пытаются набросать положительных комментов, чтобы воспоминания про их зашквары не испортили новость.

Ответить

Артем Голендберг

1

Тема сдравая, помимо основного она еще несет повышение финансовой грамотности населения, что очень важно, учитывая что у нас всего 5 млн. физиков на бирже, при населении 144 млн

Ответить

Bekzod Idayatov

1

Кажись что то похожее уже было в РФ

Горизонт
Горизонт
gorizont.alfacapital.ru
Ответить

Aleksey Mikhalev

0

Гениальная идея

Ответить

Denis Arslanbekov

0

Понятно теперь почему у них в пятницу проблемы были, могли бы в выходные это «задеплоить» чтобы клиентов не аффектило

Ответить

Сергей Ругов

Denis
0

Клиарли это мэйкс сэнс, что за патэтик компани...

Ответить

Mike Amirov

0

+

Ответить

Dima

0

"Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро" - я один не вижу этой доходности фонда даже в приложении Тинькофф? Есть какая-то хитрая схема расчета, с учётом того что фонды доступны меньше полугода?

Ответить

Антон Храмченко

0

Жаль что фонды эти кал, а так инициатива хорошая.

Ответить

Project News

0

Отличная инвест идея по притоку новых клиентов, год пролежат эти 1000 рублей накопленных кэш быками, если будет прибыль выше депозита, есть резон менеджеру звонить и предлагать завести нормальную сумму денег. Вот здесь начнётся заработок компании.

Ответить

Игорь Крафт

0

У меня могло быть пособие по безработице!!! Посоветуйте в какие инвестиционные инструменты вложить? Какие кейсы?Безналоговые фьючерсы может???

Ответить

Sergey Luchin

Игорь
0

Облигации на ИИС с вычетом А — практически гарантированные 18 процентов годовых будет)

Ответить

Trubin 🐜

0

Лучше бы довели до ума существующие сервисы, прежде чем открывать новые. Тинькофф-Инвестиции - адски тормозит, информация по сделкам обновляется через десятки минут после их завершения, инфрастуктура не справляется с заявками, особенно на открытии торгов.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: китайское приложение-копия TikTok, слухи о WWDC 2020 и предсказания по кофейной гуще от ИИ
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Аналитика на максималках — что такое performance-маркетинг?
«Работа на результат» — это словосочетание часто встречается в вакансиях маркетологов. Зачем нанимать специалиста, если…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как «Тинькофф Образование» для школьников перешло в онлайн
Расскажем, как было устроено обучение до пандемии, как мы переводили все процессы в онлайн, что потеряли при переходе н…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
> я купил два билета на спектакль в театр, который должен был состояться 12 апреля Осмотрись вокруг, спектакль всё ещё идёт! 
«Тинькофф» два месяца не возвращает деньги за билеты в театр
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Денис Давыдов

800 качественных статей за 3…

Sergey Luchin

«Тинькофф» запустила сервис для…

Денис Давыдов

800 качественных статей за 3…

Александр Батурин

«Тинькофф» два месяца не…

Trubin 🐜

«Тинькофф» запустила сервис для…

Игорь Крафт

«Тинькофф» запустила сервис для…

Alexey Ivanov

Mail.ru Group получила в залог…

Николай Синицын

Скоро WWDC 2020: что известно…

Eugene Danilov

«Тинькофф» запустила сервис для…

Ksenia Sternina

Продуктовый ритейл в эпоху…

Dmitry Rybinskiy

EcoBox: как в разгар пандемии…

Сергей Ругов

«Тинькофф» запустила сервис для…

Илья Kerrigan

Если работать не хочется, а…

Александр Батурин

«Тинькофф» два месяца не…

Project News

«Тинькофф» запустила сервис для…

Sergey Votin

Глава сети фитнес-клубов World…

Askar Rahimberdiev

Рейтинг российских SaaS за…

Александр Батурин

«Тинькофф» два месяца не…

Александр Батурин

«Тинькофф» два месяца не…

Nikolay Pomeschenko

«Тинькофф» запустила сервис для…