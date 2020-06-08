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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Кэшбек и «сдачу» с покупок сервис будет перечислять на брокерский счёт.
«Тинькофф» представила сервис «Инвесткопилка» — он помогает начать копить деньги и инвестировать небольшие суммы, рассказали vc.ru в группе.
Сервис подключается в мобильном приложении и доступен для держателей дебетовых карт Tinkoff Black или премиальных карт Tinkoff Black Metal. Небольшие суммы можно переводить вручную или автоматически. В приложении можно переключать валюту пополнений и загружать отчёты.
Сервис будет автоматически переводить кэшбек, процент на остаток, «сдачу» с повседневных покупок, а также фиксированные суммы, размер которых определяет клиент. Можно выбрать несколько опций пополнения.
«Инвесткопилка» — это специальный брокерский счет, поясняют в группе. Отложенные на него будут вкладываться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля». В паи входят акции, корпоративные и гособлигации в разных валютах и золото (по 25% каждого актива).
Клиент может открыть сразу три «Инвесткопилки» в разных валютах — в рублях, долларах и евро. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро, напомнили в группе.
В сервисе нет брокерских и депозитарных комиссий. Сумма покрытия расходов фондов (0,99% от среднегодовой стоимости активов) не списывается. При выводе денег или в конце календарного года будет вычтен налог на инвестиционный доход (13%). При закрытии счёта группа спишет 1 рубль комиссии.
А если серьезно, то отличный сервис, конечно. В который раз горжусь бывшими коллегами. Всей Т-команде лучи любви :)
Очень клёво, давно мечтал о таком, будучи клиентом альфа.
С точки зрения экономики - это дно.
Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.
Эти деньги нельзя трогать и нужно заранее очертить, что они не на черный день, а на будущее!
Только так
На черный день должен быть отдельныц стаб фонд с фикс суммой
С точки зрения экономики - это дно. Откладывать на будущее (инвестировать) нужно вне зависимости от трат, но в зависимости от дохода.
А вот и оналитики подтянулись. На вебинаре про фондовый рынок не рассказали, что у подавляющего числа людей расходы прямо зависят от доходов?
Заранее пытаются набросать положительных комментов, чтобы воспоминания про их зашквары не испортили новость.
Тема сдравая, помимо основного она еще несет повышение финансовой грамотности населения, что очень важно, учитывая что у нас всего 5 млн. физиков на бирже, при населении 144 млн
Кажись что то похожее уже было в РФ
Понятно теперь почему у них в пятницу проблемы были, могли бы в выходные это «задеплоить» чтобы клиентов не аффектило
"Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро" - я один не вижу этой доходности фонда даже в приложении Тинькофф? Есть какая-то хитрая схема расчета, с учётом того что фонды доступны меньше полугода?
Отличная инвест идея по притоку новых клиентов, год пролежат эти 1000 рублей накопленных кэш быками, если будет прибыль выше депозита, есть резон менеджеру звонить и предлагать завести нормальную сумму денег. Вот здесь начнётся заработок компании.
У меня могло быть пособие по безработице!!! Посоветуйте в какие инвестиционные инструменты вложить? Какие кейсы?Безналоговые фьючерсы может???
Облигации на ИИС с вычетом А — практически гарантированные 18 процентов годовых будет)
Лучше бы довели до ума существующие сервисы, прежде чем открывать новые. Тинькофф-Инвестиции - адски тормозит, информация по сделкам обновляется через десятки минут после их завершения, инфрастуктура не справляется с заявками, особенно на открытии торгов.
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