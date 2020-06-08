Сервис Vivid Money позволит пользователям открывать счета, совершать платежи и переводы и инвестировать в акции.

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Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии сервис Vivid Money — мобильное приложение и карту для управления личными финансами со смартфона. Об этом vc.ru сообщили в европейской компании.

Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и Visa. В 2020 году компания планирует выйти в другие европейские страны.

С помощью Vivid Money пользователи могут создать учётную запись для управления личными финансами со смартфона. Вместе со счётом они получат виртуальную карту, которую также можно выпустить в металлическом виде — для платежей и снятия наличных. На карте нет личных данных держателя, а также номера и срока действия, отметили в компании — эта информация хранится в приложении.

В ближайшее время сервис добавит инвестиционные продукты: клиенты смогут инвестировать в акции американских и европейских компаний и в ETF (биржевой инвестиционный фонд). Приложение позволяет открывать счета в более чем 100 валютах и получать кэшбек с покупок до 10%.

Клиенты смогут открыть стандартный аккаунт Vivid Standard или премиум-аккаунт Vivid Prime. В первом случае услуга будет бесплатна, премиальное обслуживание обойдётся в €9,90 в месяц после трёх бесплатных месяцев.

За переводы и обмен валюты сервис комиссию не берёт, первая виртуальная карта стоит €1 на Vivid Standard, на Vivid Prime — бесплатно. Снимать наличные можно бесплатно на сумму до €200 или до €1000 в месяц в зависимости от подписки, затем комиссия составит 3%.

Vivid Money основана в 2019 году бывшим старшим вице-президентом по развитию бизнеса TCS Group Артемом Ямановым и бывшим вице-президентом по разработке новых продуктов компании Александром Емешевым в Берлине. В команде проекта более 130 сотрудников.

Основной инвестор проекта — TCS Group. В феврале 2020 года компания сообщала, что инвестирует до €25 млн в новую финтех-компанию.