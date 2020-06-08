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Финансы
Татьяна Боброва
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Выходцы из «Тинькофф» запустили финтех-стартап в Европе — конкурента Revolut и N26 Материал редакции

Сервис Vivid Money позволит пользователям открывать счета, совершать платежи и переводы и инвестировать в акции.

17 комментариев
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Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии сервис Vivid Money — мобильное приложение и карту для управления личными финансами со смартфона. Об этом vc.ru сообщили в европейской компании.

Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и Visa. В 2020 году компания планирует выйти в другие европейские страны.

С помощью Vivid Money пользователи могут создать учётную запись для управления личными финансами со смартфона. Вместе со счётом они получат виртуальную карту, которую также можно выпустить в металлическом виде — для платежей и снятия наличных. На карте нет личных данных держателя, а также номера и срока действия, отметили в компании — эта информация хранится в приложении.

В ближайшее время сервис добавит инвестиционные продукты: клиенты смогут инвестировать в акции американских и европейских компаний и в ETF (биржевой инвестиционный фонд). Приложение позволяет открывать счета в более чем 100 валютах и получать кэшбек с покупок до 10%.

Клиенты смогут открыть стандартный аккаунт Vivid Standard или премиум-аккаунт Vivid Prime. В первом случае услуга будет бесплатна, премиальное обслуживание обойдётся в €9,90 в месяц после трёх бесплатных месяцев.

За переводы и обмен валюты сервис комиссию не берёт, первая виртуальная карта стоит €1 на Vivid Standard, на Vivid Prime — бесплатно. Снимать наличные можно бесплатно на сумму до €200 или до €1000 в месяц в зависимости от подписки, затем комиссия составит 3%.

Vivid Money основана в 2019 году бывшим старшим вице-президентом по развитию бизнеса TCS Group Артемом Ямановым и бывшим вице-президентом по разработке новых продуктов компании Александром Емешевым в Берлине. В команде проекта более 130 сотрудников.

Основной инвестор проекта — TCS Group. В феврале 2020 года компания сообщала, что инвестирует до €25 млн в новую финтех-компанию.

Тогда близкий к основателям проекта источник «Ведомостей» говорил, что основные конкуренты стартапа — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo. Олег Тиньков на своей странице в Instagram писал, что компания собирается «покорять Европу» и рассчитывает на конкуренцию с Revolut.

#новость #тинькофф #финтех

Татьяна Боброва
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17 комментариев
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Evgeny Boyko

11

Рубрика "Пресс-релизы по понедельникам"

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alex twit

9

Covid money

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Eugene Smirnov

0

Рокетбанк для Европы. У нас все тоже самое(дешевле) можно через Тинькофф делать.

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Eugene Smirnov

Eugene
2

Реальная экономическая смысловая нагрузка нео-банков, вообще, не понятна

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Иван Иванов

Eugene
0

Рокет - ок.

Позиция по необанкам в США и Европе на чём основана?

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Sht_Anton

Иван
0

На их финмодели: выжить на транзакциях невозможно, учитывая необходимость постоянного расхода на маркетинг и демпинг с конкурентами.

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Ivano Digital

1

Чего-то как-то быстро очень запустились. Ощущение,что проект двно делали, а сейчас просто вывели. Интересно узнать подробности.

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Sergei Timofeyev

0

И платить сотрудникам будут не 800 евро, а 700. 

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Ivano Digital

0

"На карте нет личных данных держателя и срока действия," Вот это мне прям очень нужно. Достал этот срок годности на картах.

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Igor Rey

0

Коля Стронский может спать спокойно, ни никакого rocket science не случилось)

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Михаил Качалов

0

А оно надо?

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Pavel Shakhov

0

А где можно прикупить их бумаги?

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евгений аношин

0

Цель понятна: собрать 100 млн и зарабатывать на комиссии в 1% в месяц 1 млн евро для окупаемости
Инструменты достижения тоже стандартные:
1. Рекламный кэшбек с доплатой из привлеченных средств (используем 70% средств инвесторов)
2. Предоставляем доступ к дешёвой конвертации и трансграничным транзакциям в сконвертируемой валюте
3. Представляем доступ к финансовым инструментам (акции, etf)
Недостатки:
1. Ковид и падение поездок, а значит и спроса на 2-3 услуги...

Расходимся...  Epayments, revolt, Vivid Money

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Igor Rey

0

Судя по сегодняшнему релизу, фаза трансформации Банк 2.0 окончательно завершена. 
Всё что можно перевести в онлайн и автоматизировать, уже переведено и автоматизированно, конкуренты по всему миру копируют функционал друг друга и от отсутствия видения дальнейшей трансформации начинают развиваться в смежных отраслях. Сбербанк на этом поприще ваще перегнал всех, решив стать российским FAANG пять в одном😂
Но в целом, командам российского финтеха нужно отдать должное, они, одни из лучших в мире.
Ну что, теперь ждем Банк 3.0!

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Николай Черных

Igor
0

3.0 это закидывание битков в зеленые корзинки? Для банков нет больше места, все что можно из текущего технологического уклада кожаных мешков выжали

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Igor Tarasov

0

Условия хуже на первый взгляд, чем у tinkoff.ru

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Sht_Anton

0

"Тогда близкий к основателям проекта источник «Ведомостей» говорил, что основные конкуренты стартапа — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo"
Может он перепутал и речь не о Monzo, который банк, а Monese, который сервис. Да и вообще сервис Vivid больше похож на конкурента TransferWise

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