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Сервис Vivid Money позволит пользователям открывать счета, совершать платежи и переводы и инвестировать в акции.
Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии сервис Vivid Money — мобильное приложение и карту для управления личными финансами со смартфона. Об этом vc.ru сообщили в европейской компании.
Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и Visa. В 2020 году компания планирует выйти в другие европейские страны.
С помощью Vivid Money пользователи могут создать учётную запись для управления личными финансами со смартфона. Вместе со счётом они получат виртуальную карту, которую также можно выпустить в металлическом виде — для платежей и снятия наличных. На карте нет личных данных держателя, а также номера и срока действия, отметили в компании — эта информация хранится в приложении.
В ближайшее время сервис добавит инвестиционные продукты: клиенты смогут инвестировать в акции американских и европейских компаний и в ETF (биржевой инвестиционный фонд). Приложение позволяет открывать счета в более чем 100 валютах и получать кэшбек с покупок до 10%.
Клиенты смогут открыть стандартный аккаунт Vivid Standard или премиум-аккаунт Vivid Prime. В первом случае услуга будет бесплатна, премиальное обслуживание обойдётся в €9,90 в месяц после трёх бесплатных месяцев.
За переводы и обмен валюты сервис комиссию не берёт, первая виртуальная карта стоит €1 на Vivid Standard, на Vivid Prime — бесплатно. Снимать наличные можно бесплатно на сумму до €200 или до €1000 в месяц в зависимости от подписки, затем комиссия составит 3%.
Vivid Money основана в 2019 году бывшим старшим вице-президентом по развитию бизнеса TCS Group Артемом Ямановым и бывшим вице-президентом по разработке новых продуктов компании Александром Емешевым в Берлине. В команде проекта более 130 сотрудников.
Основной инвестор проекта — TCS Group. В феврале 2020 года компания сообщала, что инвестирует до €25 млн в новую финтех-компанию.
Тогда близкий к основателям проекта источник «Ведомостей» говорил, что основные конкуренты стартапа — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo. Олег Тиньков на своей странице в Instagram писал, что компания собирается «покорять Европу» и рассчитывает на конкуренцию с Revolut.
Рокетбанк для Европы. У нас все тоже самое(дешевле) можно через Тинькофф делать.
Реальная экономическая смысловая нагрузка нео-банков, вообще, не понятна
Рокет - ок.
Позиция по необанкам в США и Европе на чём основана?
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Чего-то как-то быстро очень запустились. Ощущение,что проект двно делали, а сейчас просто вывели. Интересно узнать подробности.
"На карте нет личных данных держателя и срока действия," Вот это мне прям очень нужно. Достал этот срок годности на картах.
Цель понятна: собрать 100 млн и зарабатывать на комиссии в 1% в месяц 1 млн евро для окупаемости
Инструменты достижения тоже стандартные:
1. Рекламный кэшбек с доплатой из привлеченных средств (используем 70% средств инвесторов)
2. Предоставляем доступ к дешёвой конвертации и трансграничным транзакциям в сконвертируемой валюте
3. Представляем доступ к финансовым инструментам (акции, etf)
Недостатки:
1. Ковид и падение поездок, а значит и спроса на 2-3 услуги...
Расходимся... Epayments, revolt, Vivid Money
Судя по сегодняшнему релизу, фаза трансформации Банк 2.0 окончательно завершена.
Всё что можно перевести в онлайн и автоматизировать, уже переведено и автоматизированно, конкуренты по всему миру копируют функционал друг друга и от отсутствия видения дальнейшей трансформации начинают развиваться в смежных отраслях. Сбербанк на этом поприще ваще перегнал всех, решив стать российским FAANG пять в одном😂
Но в целом, командам российского финтеха нужно отдать должное, они, одни из лучших в мире.
Ну что, теперь ждем Банк 3.0!
3.0 это закидывание битков в зеленые корзинки? Для банков нет больше места, все что можно из текущего технологического уклада кожаных мешков выжали
"Тогда близкий к основателям проекта источник «Ведомостей» говорил, что основные конкуренты стартапа — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo"
Может он перепутал и речь не о Monzo, который банк, а Monese, который сервис. Да и вообще сервис Vivid больше похож на конкурента TransferWise
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