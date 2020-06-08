В 2016 году холдинг сообщал, что инвестировал в Uber $200 млн, но какую долю получил, не раскрывал.
- Инвестиционная компания LetterOne в феврале 2019 года продала свою долю в Uber за $173 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчёт компании за 2019 год.
- Кто выступил покупателем, не уточняется. На момент публикации заметки в инвесткомпании не ответили на запрос РБК.
- LetterOne вышла из капитала такси-сервиса с убытком — в 2016 году холдинг сообщил, что инвестировал в Uber $200 млн. Когда была совершена сделка и какую долю получила LetterOne, не раскрывалось.
- «Многие, кто инвестировал в Uber в последние годы перед IPO, надеялись заработать минимум в два раза больше в ближайшие три года. Однако ситуация с Uber получилась не слишком удачной, и, вероятнее всего, компания решила продать долю, чтобы вложить полученные средства более выгодно», — заявил основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах.
- В мае 2019 года Uber вышла на биржу, однако стоимость акций компании на открытии торгов оказалась ниже цены IPO на $3 и составила $42. По итогам 2019 года Uber получила убыток в $8,5 млрд против прибыли $997 млн в 2018 году. К 8 июня 2020 года рыночная капитализация компании составила $63,22 млрд.
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Yury Kotov
В зеленоглазое такси вкладываться надо было