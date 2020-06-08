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Финансы
Лиана Липанова
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LetterOne Михаила Фридмана продала свою долю в Uber за $173 млн с убытком в $27 млн Материал редакции

В 2016 году холдинг сообщал, что инвестировал в Uber $200 млн, но какую долю получил, не раскрывал.

  • Инвестиционная компания LetterOne в феврале 2019 года продала свою долю в Uber за $173 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчёт компании за 2019 год.
  • Кто выступил покупателем, не уточняется. На момент публикации заметки в инвесткомпании не ответили на запрос РБК.
  • LetterOne вышла из капитала такси-сервиса с убытком — в 2016 году холдинг сообщил, что инвестировал в Uber $200 млн. Когда была совершена сделка и какую долю получила LetterOne, не раскрывалось.
  • «Многие, кто инвестировал в Uber в последние годы перед IPO, надеялись заработать минимум в два раза больше в ближайшие три года. Однако ситуация с Uber получилась не слишком удачной, и, вероятнее всего, компания решила продать долю, чтобы вложить полученные средства более выгодно», — заявил основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах.
  • В мае 2019 года Uber вышла на биржу, однако стоимость акций компании на открытии торгов оказалась ниже цены IPO на $3 и составила $42. По итогам 2019 года Uber получила убыток в $8,5 млрд против прибыли $997 млн в 2018 году. К 8 июня 2020 года рыночная капитализация компании составила $63,22 млрд.

#новость #uber #letterone

Лиана Липанова
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Yury Kotov

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В зеленоглазое такси вкладываться надо было

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