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Винный эксперт и руководитель аукционного агентства рассказывают о преимуществах и недостатках вина как объекта инвестирования, советуют ликвидные позиции и сравнивают вложения в бутылки с покупкой винодельни.
Вино может быть выгодной альтернативой инвестициям на фондовой бирже. Но в него надо вкладывать как минимум на три-пять лет, а для начала нужно не меньше €1000.
Что ещё нужно знать про инвестиции в вино и риски — объясняют винный эксперт и руководитель аукционного агентства
В России практически не развит рынок инвестиций в вино. Одна из причин — запрет на перепродажу алкоголя без лицензии. Из-за этого в стране отсутствует вторичный оборот алкоголя.
Жители России, которые хотят инвестировать в вино, могут покупать, хранить и продавать алкоголь за границей. Несколько распространённых способов:
Выбор способа инвестирования в вино, по мнению руководителя аукционного агентства Baltzer Григория Бальцера, зависит от того, насколько глубоко инвестор готов погружаться в эту тему.
Например, в случае с паевым фондом инвестор вообще не принимает участия в выборе вина, не видит бутылки, в которые вложил средства, и не занимается их продажей.
Винный эксперт Виктория Мустяца рекомендует инвесторам обратиться на винные биржи, например, в Berry Bros & Rudd. Взаимодействовать с биржами помогает брокер.
Можно оформить покупку вина онлайн и оставить его на хранение на бирже. А ввоз вина в Россию для дальнейшей продажи нецелесообразен из-за пошлин и необходимости приобретать лицензию. Однако такой способ подойдёт для инвестирования в собственный погреб.
En premieur в Бордо или участие в аукционе Hospice De Beaune в Бургундии — это способ покупки вина на ранней стадии, пока оно ещё созревает в бочке. Каждой весной винные специалисты пробуют вино из урожая, который был собран прошлой осенью. Это молодое вино, объясняет Виктория Мустяца, интересно для дегустации, но оно ещё не дозрело для продажи.
Купить вино у производителя достаточно сложно — большинство шато высокого ранга не работают напрямую с розничными покупателями.
В паевых фондах есть минимальные пороги входа, которые, как правило, начинаются от $10 тысяч. Например, в Wine Investment Fund нужно вложить как минимум £10 тысяч, а в The Wine Investors — €25 тысяч.
Если покупать вино на аукционе или на бирже, минимальные инвестиции могут составлять от €100 — именно от этой суммы, по словам Мустяца, начинаются ликвидные позиции.
«Чаще всего вино продаётся не поштучно, а кейсами по 12 бутылок, реже — по шесть. За исключением каких-то редких и старых вин. Поэтому нужно от €1000, чтобы купить ликвидную позицию», — рассказывает эксперт.
В рейтинге консалтинговой компании Knight Frank вложения в вино заняли третье место по доходности за 2018 год, инвесторы получили доход 9% годовых. В 2019 году доходность вина составила 1%, а за последние десять лет инвесторы в вино могли получить 120% доходности.
В среднем доход от вложения в вино можно получить через три–пять лет. Размер прибыли зависит от способа инвестирования.
Вложения в фонды почти всегда окупаются, принося участникам до 30% годовых. В среднем доходность колеблется от 10% до 25% годовых.
Фьючерсы — выгодный, но довольно рискованный способ инвестиций.
Цена на вино обусловлена разными факторами, но чаще всего окончательная стоимость бутылки зависит от оценки качества урожая, которую дают критики, и от его количества: чем меньше — тем дороже.
Однако к преимуществам вина как инструмента инвестирования относят слабую зависимость от инфляции и цен на нефть. Вино, по словам Бальцера, с каждым годом растёт в цене. Например, в прошлом году прибыль от некоторых калифорнийских вин составила 34% годовых.
Риски, по мнению эксперта, возможны с любым объектом инвестирования.
«Но если рухнут акции какой-то компании, вы с ними уже ничего не сделаете. А если проиграете на инвестициях в вино, то можете его просто выпить — и это будет приятно», — считает Бальцер.
Аналогично рассуждает и Мустяца: «В отличие от вложения в недвижимость, если ты понял, что прогораешь или остался на нуле, ты просто выпьешь сам это вино».
Главным ориентиром в винной отрасли на бирже считается индекс Liv-ex 100, который включает 100 самых востребованных вин, в основном производителей Бордо.
Также в среде инвесторов и коллекционеров востребованы таблица миллезимов (год созревания урожая винограда) винного фонда Berry Bros & Rudd, гид по винтажам журнала Decanter и 100-балльная шкала оценки качeства вин Роберта Паркера.
Наиболее ликвидные позиции в этих индексах, отмечает Виктория Мустяца, — вина Бордо, несколько производителей Долины Роны, Испании и Тосканы и Калифорнии. Вина Бордо, начиная с 2000-х годов, регулярно растут в цене, независимо от погоды, климата и того, какую оценку дают урожаю.
«На этот спрос в первую очередь повлияли богатые жители Китая, которые скупают как сами вина, так и поместья. Некоторые говорят, что это мыльный пузырь, который скоро лопнет. И сейчас эта точка зрения звучит чаще, потому что объём рынка из-за кризиса сильно упал», — считает винный эксперт.
Покупка винодельни, подчёркивает Григорий Бальцер, — не просто метод инвестирования, а полноценный бизнес, в котором необходимо разбираться и уделять ему много времени.
Как и любой сельскохозяйственный продукт, вино зависит от огромного количества факторов: плохой погоды, вредителей или болезней. Поэтому риски связаны с качеством и количеством урожая.
Если купить виноградники на хорошем терруаре, подчёркивает эксперт, и нанять грамотную команду, которая обеспечит не только высокий уровень производимого вина, но также справится со сбытовой деятельностью, то есть шанс наладить прибыльное производство. Доходность зависит от многих факторов, как и в любом аграрном бизнесе. Например, производство вина приносит владельцам высокорейтинговых шато до нескольких миллионов долларов в год.
«Винодельни менее подвержены колебаниям рынка, чем просто инвестиции вино, — уверена Мустяца, — поэтому, если год вышел неудачным, есть шанс, что в следующем урожай будет лучше и вы отобьёте потраченные деньги».
Но покупать винодельню для того, чтобы обеспечить себе пассивный доход, эксперт не советует: нужно или вникать в производственные процессы, или нанимать высококлассного энолога, который возьмёт на себя все функции управляющего.
«Как правило, услуги такого специалиста стоят дорого. Годовые контракты самых известных энологов могут доходить до €2 млн в год. Это вложение может не окупиться», — рассуждает эксперт.
Поэтому и Мустяца, и Бальцер рекомендуют покупать винодельню только в том случае, если инвестор готов переехать в шато или часто туда приезжать и полностью погружаться в процесс создания вина.
В этом году у россиян может появиться возможность инвестировать в винодельческий бизнес в Италии — управляющая компания «КСП капитал управление активами» планирует запустить закрытый паевой фонд.
Первым проектом фонда станет покупка винодельни с мини-отелем в Пьемонте за €2 млн. Площадь участка — 18 га, 16 из которых занимают виноградники. Сейчас винодельня производит 70 тысяч бутылок в год, но КСП планирует увеличить производство до 240 тысяч бутылок.
Порог входа для инвесторов составит 6 млн рублей. КСП планирует выплачивать пайщикам промежуточный доход в 8–12% годовых через 18–24 месяца после формирования фонда.
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