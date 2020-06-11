Винный эксперт и руководитель аукционного агентства рассказывают о преимуществах и недостатках вина как объекта инвестирования, советуют ликвидные позиции и сравнивают вложения в бутылки с покупкой винодельни.

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Вино может быть выгодной альтернативой инвестициям на фондовой бирже. Но в него надо вкладывать как минимум на три-пять лет, а для начала нужно не меньше €1000.

Что ещё нужно знать про инвестиции в вино и риски — объясняют винный эксперт и руководитель аукционного агентства

Способы инвестировать в вино

В России практически не развит рынок инвестиций в вино. Одна из причин — запрет на перепродажу алкоголя без лицензии. Из-за этого в стране отсутствует вторичный оборот алкоголя.

Жители России, которые хотят инвестировать в вино, могут покупать, хранить и продавать алкоголь за границей. Несколько распространённых способов:

Паевые винные фонды — это организации доверительного управления, они вкладывают средства инвесторов в вино, которое, по прогнозам фонда, будет приносить прибыль. В России таких фондов пока нет, но можно обратиться в иностранные организации — Wine Growth Fund, The Wine Investment Fund, Vintage Wine Fund. Расходы, связанные с хранением и продажей вина, на себя берёт фонд.

— это организации доверительного управления, они вкладывают средства инвесторов в вино, которое, по прогнозам фонда, будет приносить прибыль. В России таких фондов пока нет, но можно обратиться в иностранные организации — Wine Growth Fund, The Wine Investment Fund, Vintage Wine Fund. Расходы, связанные с хранением и продажей вина, на себя берёт фонд. Покупка фьючерсов — это контракт с производителем на покупку вина в будущем. Покупатель сразу вносит оговорённую сумму, а вино получает через два года. Причём на условия контракта не влияет то, сколько будет стоить бутылка к моменту поставки потребителю. Как правило, производители не договариваются о продаже фьючерсов напрямую с покупателем, поэтому инвестор может обратиться к негоцианту — человеку или организации, имеющему предварительную договорённость с виноделами. Негоцианты покупают молодое вино, а затем перепродают его оптовым и розничным покупателям. Если инвестор покупает фьючерсы без посредников или через негоцианта, дальнейшей перепродажей товара ему придётся заниматься самостоятельно. До созревания вино хранится в шато, а затем покупатель размещает его на любом удобном складе, иногда хранилища расположены рядом с шато, либо обращается за услугой хранения к негоцианту.

— это контракт с производителем на покупку вина в будущем. Покупатель сразу вносит оговорённую сумму, а вино получает через два года. Причём на условия контракта не влияет то, сколько будет стоить бутылка к моменту поставки потребителю. Как правило, производители не договариваются о продаже фьючерсов напрямую с покупателем, поэтому инвестор может обратиться к негоцианту — человеку или организации, имеющему предварительную договорённость с виноделами. Негоцианты покупают молодое вино, а затем перепродают его оптовым и розничным покупателям. Если инвестор покупает фьючерсы без посредников или через негоцианта, дальнейшей перепродажей товара ему придётся заниматься самостоятельно. До созревания вино хранится в шато, а затем покупатель размещает его на любом удобном складе, иногда хранилища расположены рядом с шато, либо обращается за услугой хранения к негоцианту. Покупка и продажа вина на аукционах. Самые распространённые площадки — Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcurial, Tajan. Чтобы принять участие в торгах, необязательно посещать аукцион лично. Крупные аукционные дома проводят торги онлайн. В России работает аукционное агентство Baltzer, сотрудники которого консультируют по вопросам участия в торгах и по договорённости представляют клиента на аукционе.

Самые распространённые площадки — Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcurial, Tajan. Чтобы принять участие в торгах, необязательно посещать аукцион лично. Крупные аукционные дома проводят торги онлайн. В России работает аукционное агентство Baltzer, сотрудники которого консультируют по вопросам участия в торгах и по договорённости представляют клиента на аукционе. Покупка вина на бирже. В основном это интернет-площадки — London International Vintners Exchange (Liv-ex), Berry Bros & Rudd, The Knight Frank Fine Wine Icons Index, Fine Wine Index. С клиентами биржи работает винный брокер. Купить вино можно онлайн, договориться о хранении и продаже вина — через брокера.

Выбор способа инвестирования в вино, по мнению руководителя аукционного агентства Baltzer Григория Бальцера, зависит от того, насколько глубоко инвестор готов погружаться в эту тему.

Например, в случае с паевым фондом инвестор вообще не принимает участия в выборе вина, не видит бутылки, в которые вложил средства, и не занимается их продажей.

Выбирать канал для вложений в вино нужно исходя из того, под каким углом вы хотите войти в этот бизнес: как инвестор или коллекционер. В последнем случае лучше обратиться к дилеру или негоцианту, у каждого из них есть свой набор вин, которые они профилируют, тогда как в фондах собирается целый пул из разных напитков. Если вы хотите, чтобы в вашей коллекции были исключительно вина из Бордо или Бургундии или вина Нового Света, нужно обращаться к негоцианту. Григорий Бальцер руководитель аукционного агентства Baltzer

Винный эксперт Виктория Мустяца рекомендует инвесторам обратиться на винные биржи, например, в Berry Bros & Rudd. Взаимодействовать с биржами помогает брокер.

Можно оформить покупку вина онлайн и оставить его на хранение на бирже. А ввоз вина в Россию для дальнейшей продажи нецелесообразен из-за пошлин и необходимости приобретать лицензию. Однако такой способ подойдёт для инвестирования в собственный погреб.

Есть два повода для инвестиций в вино: чтобы заработать и чтобы пить хорошее вино по низкой цене. Например, вы ценитель, и понимаете, что на момент en premieur вы покупаете бутылку за €200, а через пять–семь лет это вино будет стоить намного дороже. Но вы не собираетесь его продавать, а пополняете свой личный погреб, чтобы пить хорошее вино за меньшие деньги, чем оно будет стоить, когда поступит на продажу. Виктория Мустяца винный эксперт, владелец винного event-агентства V-Wine

En premieur в Бордо или участие в аукционе Hospice De Beaune в Бургундии — это способ покупки вина на ранней стадии, пока оно ещё созревает в бочке. Каждой весной винные специалисты пробуют вино из урожая, который был собран прошлой осенью. Это молодое вино, объясняет Виктория Мустяца, интересно для дегустации, но оно ещё не дозрело для продажи.

На дегустации съезжаются критики, винные журналисты, представители виноторговых компаний, трейдеры и байеры. На основании результатов дегустаций выставляются рейтинги текущего года, а затем начинаются торги, где можно оставить заявки или заранее выкупить вино, которое ещё два года будет выдерживаться у производителя.

Для ввоза вина, когда оно будет бутилировано и готово к отправке, можно прибегнуть к помощи виноторговых компаний или технических импортёров, которые привезут для вас вино и займутся его таможенной очисткой. Виктория Мустяца винный эксперт, владелец винного event-агентства V-Wine

Купить вино у производителя достаточно сложно — большинство шато высокого ранга не работают напрямую с розничными покупателями.

Сколько вкладывать

В паевых фондах есть минимальные пороги входа, которые, как правило, начинаются от $10 тысяч. Например, в Wine Investment Fund нужно вложить как минимум £10 тысяч, а в The Wine Investors — €25 тысяч.

Если покупать вино на аукционе или на бирже, минимальные инвестиции могут составлять от €100 — именно от этой суммы, по словам Мустяца, начинаются ликвидные позиции.

«Чаще всего вино продаётся не поштучно, а кейсами по 12 бутылок, реже — по шесть. За исключением каких-то редких и старых вин. Поэтому нужно от €1000, чтобы купить ликвидную позицию», — рассказывает эксперт.

Доходность и риски

В рейтинге консалтинговой компании Knight Frank вложения в вино заняли третье место по доходности за 2018 год, инвесторы получили доход 9% годовых. В 2019 году доходность вина составила 1%, а за последние десять лет инвесторы в вино могли получить 120% доходности.

В среднем доход от вложения в вино можно получить через три–пять лет. Размер прибыли зависит от способа инвестирования.

Вложения в фонды почти всегда окупаются, принося участникам до 30% годовых. В среднем доходность колеблется от 10% до 25% годовых.

Фьючерсы — выгодный, но довольно рискованный способ инвестиций.

Если посмотреть на промежуток с 2002 до 2012 год, цена на ряд вин, в частности супертосканских, увеличилась втрое. Те, кто вложились в них, смогли заработать 200%. Плюс ко всему, россияне смогли выиграть ещё около 50% прибыли из-за девальвации рубля, если эти вина оставались у них до 2015 года и всё ещё были в форме. Но можно не заработать вообще ничего. Во-первых, вино — это живой продукт, и его оценки после en premieur могут меняться: одно дело, когда пробуешь молодое вино, а другое дело, когда оно находится на пике развития. Во-вторых, урожай следующего года может быть лучше предыдущего, поэтому прошлогоднее вино упадёт в цене. Это очень динамичная система, ты покупаешь вино, подозревая, как оно будет расти в цене, но никто не может дать гарантию. Виктория Мустяца винный эксперт, владелец винного event-агентства V-Wine

Цена на вино обусловлена разными факторами, но чаще всего окончательная стоимость бутылки зависит от оценки качества урожая, которую дают критики, и от его количества: чем меньше — тем дороже.

Один из ведущих мировых винных критиков Роберт Паркер благодаря своим высоким оценкам повысил цену на Бордо, что было подхвачено китайскими инвесторами, которые начали скупать как вино, так и винодельни. В последствии это привело к перегреву рынка. В последнее время подобная картина складывается и на рынке вин США, некоторые из них регулярно получают очень высокие оценки у Паркера и других критиков. При большом спросе на эти вина со стороны самих американцев цена остаётся стабильно высокой. Но, сравнивая калифорнийские вина с европейскими, многие специалисты говорят о завышенности цен. С другой стороны, есть вина Бургундии, выпуск которых лимитирован и поэтому на мнение Паркера никто не опирается Виктория Мустяца винный эксперт, владелец винного event-агентства V-Wine

Однако к преимуществам вина как инструмента инвестирования относят слабую зависимость от инфляции и цен на нефть. Вино, по словам Бальцера, с каждым годом растёт в цене. Например, в прошлом году прибыль от некоторых калифорнийских вин составила 34% годовых.

Риски, по мнению эксперта, возможны с любым объектом инвестирования.

«Но если рухнут акции какой-то компании, вы с ними уже ничего не сделаете. А если проиграете на инвестициях в вино, то можете его просто выпить — и это будет приятно», — считает Бальцер.

Аналогично рассуждает и Мустяца: «В отличие от вложения в недвижимость, если ты понял, что прогораешь или остался на нуле, ты просто выпьешь сам это вино».

Что покупать

Главным ориентиром в винной отрасли на бирже считается индекс Liv-ex 100, который включает 100 самых востребованных вин, в основном производителей Бордо.

Также в среде инвесторов и коллекционеров востребованы таблица миллезимов (год созревания урожая винограда) винного фонда Berry Bros & Rudd, гид по винтажам журнала Decanter и 100-балльная шкала оценки качeства вин Роберта Паркера.

Наиболее ликвидные позиции в этих индексах, отмечает Виктория Мустяца, — вина Бордо, несколько производителей Долины Роны, Испании и Тосканы и Калифорнии. Вина Бордо, начиная с 2000-х годов, регулярно растут в цене, независимо от погоды, климата и того, какую оценку дают урожаю.

«На этот спрос в первую очередь повлияли богатые жители Китая, которые скупают как сами вина, так и поместья. Некоторые говорят, что это мыльный пузырь, который скоро лопнет. И сейчас эта точка зрения звучит чаще, потому что объём рынка из-за кризиса сильно упал», — считает винный эксперт.

Некоторые держат под подушкой книгу Паркера и ориентируются в своём выборе только на рейтинг, но хороший коллекционер пробует вино сам и выбирает объект для инвестирования, исходя из своих знаний и вкусовых предпочтений. Григорий Бальцер руководитель аукционного агентства Baltzer

Вложение в винодельни

Покупка винодельни, подчёркивает Григорий Бальцер, — не просто метод инвестирования, а полноценный бизнес, в котором необходимо разбираться и уделять ему много времени.

Как и любой сельскохозяйственный продукт, вино зависит от огромного количества факторов: плохой погоды, вредителей или болезней. Поэтому риски связаны с качеством и количеством урожая.

Это более классический бизнес, по сравнению с инвестициями в бутылки вина. Здесь вы покупаете недвижимость, хорошее оборудование, нанимаете профессионального энолога. Но нужно понимать, что это инвестиция в долгую. Если вы покупаете уже работающую винодельню, то может потребоваться около $100 тысяч на переоборудование. А если вы приобретаете землю, на которой ещё нет винограда, то о первой прибыли можно говорить только через пять-семь лет, потому что первые три года виноград просто растёт, из него не делают вино. Виктория Мустяца винный эксперт, владелец винного event-агентства V-Wine

Если купить виноградники на хорошем терруаре, подчёркивает эксперт, и нанять грамотную команду, которая обеспечит не только высокий уровень производимого вина, но также справится со сбытовой деятельностью, то есть шанс наладить прибыльное производство. Доходность зависит от многих факторов, как и в любом аграрном бизнесе. Например, производство вина приносит владельцам высокорейтинговых шато до нескольких миллионов долларов в год.

«Винодельни менее подвержены колебаниям рынка, чем просто инвестиции вино, — уверена Мустяца, — поэтому, если год вышел неудачным, есть шанс, что в следующем урожай будет лучше и вы отобьёте потраченные деньги».

Но покупать винодельню для того, чтобы обеспечить себе пассивный доход, эксперт не советует: нужно или вникать в производственные процессы, или нанимать высококлассного энолога, который возьмёт на себя все функции управляющего. «Как правило, услуги такого специалиста стоят дорого. Годовые контракты самых известных энологов могут доходить до €2 млн в год. Это вложение может не окупиться», — рассуждает эксперт.

Поэтому и Мустяца, и Бальцер рекомендуют покупать винодельню только в том случае, если инвестор готов переехать в шато или часто туда приезжать и полностью погружаться в процесс создания вина.

В этом году у россиян может появиться возможность инвестировать в винодельческий бизнес в Италии — управляющая компания «КСП капитал управление активами» планирует запустить закрытый паевой фонд.

Первым проектом фонда станет покупка винодельни с мини-отелем в Пьемонте за €2 млн. Площадь участка — 18 га, 16 из которых занимают виноградники. Сейчас винодельня производит 70 тысяч бутылок в год, но КСП планирует увеличить производство до 240 тысяч бутылок.