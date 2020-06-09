Компания планирует создать сервис пассажирских перевозок в Европе к 2025 году.
- Немецкая компания Lilium привлекла $35 млн от венчурной фирмы Baillie Gifford в дополнение к раунду на $240 млн, пишет TechCrunch.
- Lilium занимается разработкой полностью электрических самолётов с возможностью вертикального взлёта и посадки.
- Самолёт Lilium Jet рассчитан на пять человек: четырёх пассажиров и пилота. Он оснащён 36 электродвигателями и может развивать скорость 300 км/ч.
- К 2025 году компания планирует создать в разных городах мира сервис воздушных авиаперевозок.
- Baillie Gifford — известный инвестор, ранее компания поддержала Tesla, SpaceX, Spotify, Airbnb, отмечает издание. Инвестор получил долю менее 5% в стартапе, уточняет CNBC.
- Проект находится на ранней стадии разработки. В мае 2019 года компания успешно испытала первый самолёт.
- Lilium основана в 2015 году и за всё время существования привлекла $376 млн. Источники, близкие к компании, заявляют, что её оценка превышает $1 млрд, уточняет TechCrunch.
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Степан Попов
Ждём ответ от автоваза!
vlad krasnoffСтепан
и от GM
Sht_AntonСтепан
Автоваза-Рено
Vladi Krakovetskyi
West World новый сезон. Двигаемся по плану 😉
ЛунатикVladi
Вроде и заебись, и в то же время печально
vlad krasnoff
5 человек. 36 электродвигателей. Это ж какой емкости аккумуляторы нужны?
Ilya Brin
Звучит неплохо.
Особенно для инженеров, которые будут над этим работать, а потом утекут в SpaceX 💪😏
vlad krasnoffIlya
Русский менталитет.
Ilya Brinvlad
Русофобы в эфире? 🙂
vlad krasnoffIlya
Параноики в эфире? :)