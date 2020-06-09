Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
721

TechCrunch: разработчик электрического аэротакси Lilium привлёк $35 млн от инвестора Tesla и Airbnb при оценке в $1 млрд Материал редакции

Компания планирует создать сервис пассажирских перевозок в Европе к 2025 году.

  • Немецкая компания Lilium привлекла $35 млн от венчурной фирмы Baillie Gifford в дополнение к раунду на $240 млн, пишет TechCrunch.
  • Lilium занимается разработкой полностью электрических самолётов с возможностью вертикального взлёта и посадки.
  • Самолёт Lilium Jet рассчитан на пять человек: четырёх пассажиров и пилота. Он оснащён 36 электродвигателями и может развивать скорость 300 км/ч.
  • К 2025 году компания планирует создать в разных городах мира сервис воздушных авиаперевозок.
  • Baillie Gifford — известный инвестор, ранее компания поддержала Tesla, SpaceX, Spotify, Airbnb, отмечает издание. Инвестор получил долю менее 5% в стартапе, уточняет CNBC.
  • Проект находится на ранней стадии разработки. В мае 2019 года компания успешно испытала первый самолёт.
  • Lilium основана в 2015 году и за всё время существования привлекла $376 млн. Источники, близкие к компании, заявляют, что её оценка превышает $1 млрд, уточняет TechCrunch.
Lilium Jet Lilium

#новость #стартапы

Галина Мубаракшина
+8854
2
3
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 132934, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Jun 2020 14:44:43 +0300", "is_special": false }
Иллюстрации, которые продают
Создаем иллюстрации для комплексной упаковки вашего продукта
Заказать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Степан Попов

3

Ждём ответ от автоваза!

Ответить

vlad krasnoff

Степан
0

и от GM

Ответить

Sht_Anton

Степан
0

Автоваза-Рено

Ответить

Vladi Krakovetskyi

0

West World новый сезон. Двигаемся по плану 😉

Ответить

Лунатик

Vladi
0

Вроде и заебись, и в то же время печально

Ответить

vlad krasnoff

0

5 человек. 36 электродвигателей. Это ж какой емкости аккумуляторы нужны?

Ответить

Ilya Brin

–1

Звучит неплохо.
Особенно для инженеров, которые будут над этим работать, а потом утекут в SpaceX 💪😏

Ответить

vlad krasnoff

Ilya
0

Русский менталитет.

Ответить

Ilya Brin

vlad
0

Русофобы в эфире? 🙂

Ответить

vlad krasnoff

Ilya
0

Параноики в эфире? :) 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
«У нас самые низкие цены!» — или что такое настоящее УТП?
Как сделать так, чтобы клиент выбрал именно нас? Что ему предложить? Конечно, «разрулить» эту ситуацию, найти своих кли…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Кейс МТС Cashback: как увеличить число установок в 5 раз и зарабатывать на CPA
Calltouch
Подписан
Отписаться
+70% записей в клинику без увеличения бюджета на рекламу: мощь сквозной аналитики
Только представьте, один клик, и вы видите всю историю частной клиники: показы в контексте, лиды, их стоимость и конечн…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Simon
за день
Жил был на свете иван городецкий, в иви пришел, офигел не по деццццки. )
Бывший глава Okko Иван Гродецкий покинул должность исполнительного директора ivi спустя месяц работы
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Anton Gololobov

«Виртуальная Долина»: что…

Denis Step

Как работать со сложными…

look at assets

Я вёл личный дневник 365 дней…

Alex V. Povar

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Денис Давыдов

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Vl Al

«ВКонтакте» добавила функцию…

Eugene Danilov

Бесконтактное меню для…

Ivano Digital

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Ivan Smekalov

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Григорий…

«Тинькофф» запустил сервис для…

Павел Андрейчук

SEO в недвижимости: точки роста…

Constantine…

8 шагов, чтобы получать 100…

Denis Step

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Anton Karmanov

«ВКонтакте» добавила функцию…

Григорий…

«Тинькофф» запустил сервис для…

Стройиндустрия

Про рекомендации искусственного…

Дима Венглинский

Лонгрид: от 0 до $100 тысяч в…

Алексей Алексеевский

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Vlad Korobov

«Виртуальная Долина»: что…

Кирилл Вечкасов

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…