«Репутацию» мы начали тестировать еще в 2019 году — когда проверки по 115-ФЗ доставляли бизнесу много хлопот. […] Теперь предприниматели могут смотреть на себя глазами комплаенса банка и, если нужно, корректировать свои действия, чтобы банк не приходил к ним с дополнительной проверкой.