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Компании и индивидуальные предприниматели смогут увидеть себя «глазами банка».
«Тинькофф» представил сервис «Репутация» для клиентов-предпринимателей. Он будет полезен для проверки собственного бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов, полученных преступным путём, рассказали vc.ru в компании.
Сервис анализирует компанию по нескольким показателям: количеству налогов, уплаченных со счёта; суммам переводов на карты физлиц; количеству снимаемых наличных; остатку средств на счёте.
В результате анализа сервис присваивает компании статус «Отличная репутация», если бизнес соответствует критериям банка, либо «Вашу репутацию стоит улучшить», если есть несоответствия — например, компания снимает слишком много наличных. В таком случае сервис посоветует, как решить проблему.
Предприниматели также могут ответить на вопросы о бизнесе, которые банк обычно задаёт при проверке, и получить советы сотрудников организации, если что-то нужно улучшить.
Услуга бесплатная и доступна всем клиентам «Тинькофф Бизнес» в личном кабинете, уточнили в группе. «Репутация» начинает работать сразу после открытия счёта.
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