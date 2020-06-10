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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Тинькофф» запустил сервис для бизнеса для снижения риска проверок по закону об отмывании доходов Материал редакции

Компании и индивидуальные предприниматели смогут увидеть себя «глазами банка».

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«Тинькофф» представил сервис «Репутация» для клиентов-предпринимателей. Он будет полезен для проверки собственного бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов, полученных преступным путём, рассказали vc.ru в компании.

Сервис анализирует компанию по нескольким показателям: количеству налогов, уплаченных со счёта; суммам переводов на карты физлиц; количеству снимаемых наличных; остатку средств на счёте.

«Тинькофф»

В результате анализа сервис присваивает компании статус «Отличная репутация», если бизнес соответствует критериям банка, либо «Вашу репутацию стоит улучшить», если есть несоответствия — например, компания снимает слишком много наличных. В таком случае сервис посоветует, как решить проблему.

Предприниматели также могут ответить на вопросы о бизнесе, которые банк обычно задаёт при проверке, и получить советы сотрудников организации, если что-то нужно улучшить.

Услуга бесплатная и доступна всем клиентам «Тинькофф Бизнес» в личном кабинете, уточнили в группе. «Репутация» начинает работать сразу после открытия счёта.

«Репутацию» мы начали тестировать еще в 2019 году — когда проверки по 115-ФЗ доставляли бизнесу много хлопот. […] Теперь предприниматели могут смотреть на себя глазами комплаенса банка и, если нужно, корректировать свои действия, чтобы банк не приходил к ним с дополнительной проверкой.

Фёдор Бухаров
директор «Тинькофф Бизнеса»

#новость #тинькофф #проверки #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
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