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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Тинькофф» запустил сервис для проверки бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов Материал редакции

Компании и индивидуальные предприниматели смогут увидеть себя «глазами банка».

53 комментария
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«Тинькофф» представил сервис «Репутация» для клиентов-предпринимателей. Он будет полезен для проверки собственного бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов, полученных преступным путём, рассказали vc.ru в компании.

Сервис анализирует компанию по нескольким показателям: количеству налогов, уплаченных со счёта; суммам переводов на карты физлиц; количеству снимаемых наличных; остатку средств на счёте.

«Тинькофф»

В результате анализа сервис присваивает компании статус «Отличная репутация», если бизнес соответствует критериям банка, либо «Вашу репутацию стоит улучшить», если есть несоответствия — например, компания снимает слишком много наличных. В таком случае сервис посоветует, как решить проблему.

Предприниматели также могут ответить на вопросы о бизнесе, которые банк обычно задаёт при проверке, и получить советы сотрудников организации, если что-то нужно улучшить.

Услуга бесплатная и доступна всем клиентам «Тинькофф Бизнес» в личном кабинете, уточнили в группе. «Репутация» начинает работать сразу после открытия счёта.

«Репутацию» мы начали тестировать еще в 2019 году — когда проверки по 115-ФЗ доставляли бизнесу много хлопот. […] Теперь предприниматели могут смотреть на себя глазами комплаенса банка и, если нужно, корректировать свои действия, чтобы банк не приходил к ним с дополнительной проверкой.

Фёдор Бухаров
директор «Тинькофф Бизнеса»

#новость #тинькофф #проверки #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
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0
53 комментария
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Антон Новгородцев

22

Класс, приятно пользоваться продуктами, которые постепенно улучшаются и улучшаются :)

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Балкон.ру

Антон
5

Это вроде давно уже было, нет?

Ответить

Георгий Беглорян

Балкон.ру
1

В 2019 точно в Тиньтине было. Наверно это было тестирование... 

Ответить

Тинькофф

Георгий
3

Именно так. Раньше был тест сервиса, а теперь выкатили его для всех клиентов.

Ответить

Георгий Беглорян

Тинькофф
2

Я вам что, кролик? 

Ответить

Тинькофф

Георгий
2

Нет. Даже не думали о подобном.

Ответить

Александр

Георгий
1

Обычно доступ к пилотным проектам дают ценным или надёжным клиентам

Ответить

Александр Якунин

Балкон.ру
2

модульбанк

Ответить

Николай Белов

Антон
0

У альфы давно есть аналогичный продукт "Светофор". Что-то около 200 рублей стоит

Ответить

Алексей Викторович

Николай
3

зачем платить за то, что должно быть бесплатно? то есть хочешь себя анализировать по 115-фз, плати. А не хочешь платить, мы тебя задолбаем ) 

Ответить

Святослав Гусев

12

Буквально недавно сталкивался с Тинькофф. И за то, что все услуги удалённо, за более прозрачные тарифы чем у конкурентов, ставлю 10. В общем, Тинькофф бизнес для ИП - моё почтение.

Ответить

Евгений Смирнов

Святослав
1

А через сколько там месяцев. Тинькоф заблочил мой счёт и требует 15%.беспредел :) 

Ответить

Тим Касымов

Евгений
13

Для вас, возможно, будет открытием, что если обналить, то хоть в Тинькофф, хоть в Сбере, везде заблочат

Ответить

Sergey Chernov

Святослав
0

Электронный документооборот ок, пока не столкнёшься с организацией старой формации вроде справки о доходах или остатке не счете для визового центра. Решается курьером, что не всегда удобно и возможно.

Ответить

Alex Kuz

–13

Никогда в этом банке счет не откроем.

Ответить

Антон Новгородцев

Alex
2

Почему?

Ответить

Konstantin Kortava

Антон
18

Потому что закроют за обнал)

Ответить

Антон Новгородцев

Konstantin
10

Скорее это про Сбербанк вы говорите)

Ответить

Юрий Шмаков

Konstantin
10

Со временем закроют везде, если обналить как болван.

Ответить

Семен Удальцов

Alex
–5

Правильно. Самый ужасный и рейдерский банк на рынке, блокирующий счета без разбора, а за закрытие счета удерживающий огромную комиссию. Доказано уже много раз, работать невозможно.

Ответить

JsonOk

Семен
3

Доказано уже много раз, работать невозможно.

И как это только все работают, включая меня 🤔

Ответить

Семен Удальцов

JsonOk
2

Работают бедные гики и молодёжь с их тремя копейками. Более менее серьезный бизнес обходит Тиньков стороной.

Ответить

JsonOk

Семен
2

С какого оборота по вашему начинается «более менее серьёзный бинес»?

Ответить

Иван Иванов

8

Это налоговая служба должна решать кто и сколько налогов оплатил, а не банк

Ответить

Artem Petrenkov

Иван
1

И оплачивать эти налоги, естественно, нужно исключительно через Тинькофф, а не через другой банк.

Ответить

Тинькофф

Artem
4

Не обязательно. Можете загрузить в личном кабинете документы из другого банка, а наш сервис это увидит и учтет.

Ответить

Андрей Путра

Иван
1

В правовом государстве - да. В нашем - банку можно только спасибо сказать за такой сервис.

Ответить

Святослав Гусев

Иван
0

Банк это упрощает, чтобы все квитанции и чеки были. Тебе никто не мешает пойти через терминал как-то наличными, третьими путями вводить деньги, пользоваться сторонней Бухгалтерией, но потом сам же заболтаешься это все собирать воедино.

Ответить

Иван Иванов

Святослав
1

Это у ИП так, у ООО если первичка без ЭЦП то документы не могут являться основанием для формирования данных налогового учета. Бумага с подписью и печатью лучше, на картсчета сотрудников можешь только зарплату переводить, хочешь с них что-то снимать плати социалку

Ответить

Eugene Smirnov

6

Теперь предприниматель обязан вести и бизнес и производить платежи так, что бы угодить банку,

Ответить

Timur Sobolev

Eugene
1

Только это не про Тинькофф. Это про Банк. Центробанк. 

Ответить

Viktor Mann

3

Вашу репутацию стоит улучшить - давайте потратим кэшбек или прикупим акций?

Ответить

Наиль

0

Странная все таки у нас страна, по логике - ты либо отмываешь доходы, либо нет. Нооо давайте все таки организуем миллион проверок и тогда все будет хорошо, но это не точно. В целом Тинькофф молодцы , но многих инициатив я не понимаю.

Ответить

Александр Харитонов

Наиль
4

Ну налоговая-то может подозревать (в том числе и необоснованно), вот этот сервис помогает хотя бы примерно понять вероятность будущих проверок

Ответить

Иван Иванов

Александр
5

Налоговая вообще не может ничего подозревать, вы или платите налоги верно или не платите налоги верно. В случае если у вас есть необоснованное получение налоговой выгоды вас не подозревают, а доказывают в суде и доначисляют налоги. Это не подозрение, а доказательство, например, при дроблении несколько ОООшек формально связанных заходят в сеть с одного IP адреса и т.п. При обороте молочной санкционки бывает накладные в Меркурий вносятся очень быстро, например за 1 минуту товар переместился из Мурманска во Оренбург. Со следами работают, а не с подозрениями

Ответить

Дмитрий Панин

0

Фрилансер с ип на упрощенке. Никому не платит зп. Платит 6% налог, а 94% выводит на карту физлица. Тянет на отмывание? @Tinkoffbank Tinkoffbank

Ответить

Павел Логинов

Дмитрий
5

В любом случае, вы жулик по определению президента

Ответить

Александр Харитонов

Дмитрий
0

Там много пунктов, при таком раскладе они пишут - типа все ок. Хотя просят хоть какие-то расходы проводить напрямую через карту (если есть хоть какие-то минимальные расходы по направлению, условно, хостинг, домены или канцелярка)

Ответить

Anton Vlasov

Дмитрий
0

Я получаю рся и адмитад, а плачу только за хостинг, 2 года полет нормальный. Но вывожу на свои карты в тинькове. 

Ответить

Святослав Гусев

Дмитрий
0

Вывод на собственную карту это одно, особенно после уплаты налогов. А если ты на десятки карты «левых» раскидываешь деньги, это уже другой момент.

Ответить

Дмитрий Панин

Святослав
0

Что згачит после уплаты? Налоги платишь один раз в квартал, а деньги снимаешь каждый день.

Ответить

Саня Карташов

Дмитрий
0

Тянет. Сам там бывал. Это печаль просто.

Ответить

Николай Коллайдер

Дмитрий
0

Есть еще налоги за себя и +1% при выручке более 300к 

Ответить

Дмитрий Яковенко

1

Сервис уже давно существует. 

Ответить

Тинькофф

Дмитрий
0

Мы действительно давно начали тестировать сервис, но открывали постепенно и дорабатывали. Сейчас открыли сервис на всех клиентов.

Ответить

Сергей Ноздрин

1

Да, вот вопрос с обналичкой меня тоже интересовал. Специально спрашивал в банке, сказали, что проблем не будет. И действительно, более года полет нормальный. ИП без сотрудников, вывожу все в наличку сразу же после перевода, в те же сутки. 

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Тинькофф.Крыша

Ответить

Crazycist

0

404

Ответить

Sht_Anton

0

Я надеюсь, что эта инфа остается только между банком и клиентом, и нигде больше не будет всплывать в качестве "бигдаты"

Ответить

Gregory Skidan

Sht_Anton
0

Вы удивитесь, но данные клиентов в таком объеме - это и есть "бигдата".
Что касаемо data-breach - не припомню подобных случаев с Тинькофф.

Ответить

Sht_Anton

Gregory
0

Я знаю, что это биг-дата, поэтому и написал пост. Я тоже со стороны именно Тинька не помню, но иметь ввиду надо все варианты

Ответить

Yuriy Goy

0

Зачетный продукт. Я все заполнил, так как один раз на неделю был парализован

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Егор

–1

"Тиньков" предоставил сервис "репутация". Какая тонкая самоирония)

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