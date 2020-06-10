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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Компании и индивидуальные предприниматели смогут увидеть себя «глазами банка».
«Тинькофф» представил сервис «Репутация» для клиентов-предпринимателей. Он будет полезен для проверки собственного бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов, полученных преступным путём, рассказали vc.ru в компании.
Сервис анализирует компанию по нескольким показателям: количеству налогов, уплаченных со счёта; суммам переводов на карты физлиц; количеству снимаемых наличных; остатку средств на счёте.
В результате анализа сервис присваивает компании статус «Отличная репутация», если бизнес соответствует критериям банка, либо «Вашу репутацию стоит улучшить», если есть несоответствия — например, компания снимает слишком много наличных. В таком случае сервис посоветует, как решить проблему.
Предприниматели также могут ответить на вопросы о бизнесе, которые банк обычно задаёт при проверке, и получить советы сотрудников организации, если что-то нужно улучшить.
Услуга бесплатная и доступна всем клиентам «Тинькофф Бизнес» в личном кабинете, уточнили в группе. «Репутация» начинает работать сразу после открытия счёта.
Класс, приятно пользоваться продуктами, которые постепенно улучшаются и улучшаются :)
В 2019 точно в Тиньтине было. Наверно это было тестирование...
У альфы давно есть аналогичный продукт "Светофор". Что-то около 200 рублей стоит
зачем платить за то, что должно быть бесплатно? то есть хочешь себя анализировать по 115-фз, плати. А не хочешь платить, мы тебя задолбаем )
Буквально недавно сталкивался с Тинькофф. И за то, что все услуги удалённо, за более прозрачные тарифы чем у конкурентов, ставлю 10. В общем, Тинькофф бизнес для ИП - моё почтение.
А через сколько там месяцев. Тинькоф заблочил мой счёт и требует 15%.беспредел :)
Для вас, возможно, будет открытием, что если обналить, то хоть в Тинькофф, хоть в Сбере, везде заблочат
Электронный документооборот ок, пока не столкнёшься с организацией старой формации вроде справки о доходах или остатке не счете для визового центра. Решается курьером, что не всегда удобно и возможно.
Никогда в этом банке счет не откроем.
Почему?
Потому что закроют за обнал)
Правильно. Самый ужасный и рейдерский банк на рынке, блокирующий счета без разбора, а за закрытие счета удерживающий огромную комиссию. Доказано уже много раз, работать невозможно.
Работают бедные гики и молодёжь с их тремя копейками. Более менее серьезный бизнес обходит Тиньков стороной.
Это налоговая служба должна решать кто и сколько налогов оплатил, а не банк
И оплачивать эти налоги, естественно, нужно исключительно через Тинькофф, а не через другой банк.
В правовом государстве - да. В нашем - банку можно только спасибо сказать за такой сервис.
Банк это упрощает, чтобы все квитанции и чеки были. Тебе никто не мешает пойти через терминал как-то наличными, третьими путями вводить деньги, пользоваться сторонней Бухгалтерией, но потом сам же заболтаешься это все собирать воедино.
Это у ИП так, у ООО если первичка без ЭЦП то документы не могут являться основанием для формирования данных налогового учета. Бумага с подписью и печатью лучше, на картсчета сотрудников можешь только зарплату переводить, хочешь с них что-то снимать плати социалку
Теперь предприниматель обязан вести и бизнес и производить платежи так, что бы угодить банку,
Странная все таки у нас страна, по логике - ты либо отмываешь доходы, либо нет. Нооо давайте все таки организуем миллион проверок и тогда все будет хорошо, но это не точно. В целом Тинькофф молодцы , но многих инициатив я не понимаю.
Ну налоговая-то может подозревать (в том числе и необоснованно), вот этот сервис помогает хотя бы примерно понять вероятность будущих проверок
Налоговая вообще не может ничего подозревать, вы или платите налоги верно или не платите налоги верно. В случае если у вас есть необоснованное получение налоговой выгоды вас не подозревают, а доказывают в суде и доначисляют налоги. Это не подозрение, а доказательство, например, при дроблении несколько ОООшек формально связанных заходят в сеть с одного IP адреса и т.п. При обороте молочной санкционки бывает накладные в Меркурий вносятся очень быстро, например за 1 минуту товар переместился из Мурманска во Оренбург. Со следами работают, а не с подозрениями
Фрилансер с ип на упрощенке. Никому не платит зп. Платит 6% налог, а 94% выводит на карту физлица. Тянет на отмывание? @Tinkoffbank Tinkoffbank
Там много пунктов, при таком раскладе они пишут - типа все ок. Хотя просят хоть какие-то расходы проводить напрямую через карту (если есть хоть какие-то минимальные расходы по направлению, условно, хостинг, домены или канцелярка)
Я получаю рся и адмитад, а плачу только за хостинг, 2 года полет нормальный. Но вывожу на свои карты в тинькове.
Вывод на собственную карту это одно, особенно после уплаты налогов. А если ты на десятки карты «левых» раскидываешь деньги, это уже другой момент.
Что згачит после уплаты? Налоги платишь один раз в квартал, а деньги снимаешь каждый день.
Сервис уже давно существует.
Да, вот вопрос с обналичкой меня тоже интересовал. Специально спрашивал в банке, сказали, что проблем не будет. И действительно, более года полет нормальный. ИП без сотрудников, вывожу все в наличку сразу же после перевода, в те же сутки.
Я надеюсь, что эта инфа остается только между банком и клиентом, и нигде больше не будет всплывать в качестве "бигдаты"
Вы удивитесь, но данные клиентов в таком объеме - это и есть "бигдата".
Что касаемо data-breach - не припомню подобных случаев с Тинькофф.
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