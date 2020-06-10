АФК «Система» рассказала о поиске стороннего инвестора для Ozon, чтобы поддержать рост компании
Материал редакции
В начале июня источники говорили, что долей в интернет-ритейлере интересуется «Сбербанк».
Финансовый директор АФК «Система» Владимир Травков на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками заявил, что компания ищет стороннего инвестора для Ozon.
«Существует вероятность, что сторонние инвесторы приобретут долю в Ozon для поддержания роста. Кто это будет — "Сбербанк" или другие компании — мы не готовы раскрыть список потенциальных инвесторов. Существуют разные варианты», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной покупке банком доли онлайн-ритейлера.
Новый инвестор нужен для дальнейшего роста компании и развития логистических мощностей, сказал Травков.
4 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в Ozon. По данным агентства, речь может идти о 30% компании. АФК «Система» отказалась тогда комментировать информацию о переговорах со «Сбербанком».
Marat Yansaitov
Нам нужны инвестиции в размере 2 млрд, это обеспечит рост капитализации почти на 2 млрд.
Вася Пражкин
чтобы поддержать рост компании
Рост убытков, я так понимаю?
Миша Магадан
Перевожу - Системе нужны деньги и поэтому она продаёт активы, в том числе Озон.