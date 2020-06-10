Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
456

АФК «Система» рассказала о поиске стороннего инвестора для Ozon, чтобы поддержать рост компании Материал редакции

В начале июня источники говорили, что долей в интернет-ритейлере интересуется «Сбербанк».

  • Финансовый директор АФК «Система» Владимир Травков на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками заявил, что компания ищет стороннего инвестора для Ozon.
  • «Существует вероятность, что сторонние инвесторы приобретут долю в Ozon для поддержания роста. Кто это будет — "Сбербанк" или другие компании — мы не готовы раскрыть список потенциальных инвесторов. Существуют разные варианты», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной покупке банком доли онлайн-ритейлера.
  • Новый инвестор нужен для дальнейшего роста компании и развития логистических мощностей, сказал Травков.
  • 4 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в Ozon. По данным агентства, речь может идти о 30% компании. АФК «Система» отказалась тогда комментировать информацию о переговорах со «Сбербанком».
"Система" не исключила вхождение в капитал Ozon…
"Система" не исключила вхождение в капитал Ozon стороннего инвестора
www.interfax.ru

#новость #ozon #сбербанк

Лиана Липанова
+19 793
0
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 133312, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 10 Jun 2020 19:17:12 +0300", "is_special": false }
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function(container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', // index, feed, article, page }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('pik-special'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function() { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '3e78748e');
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Marat Yansaitov

2

Нам нужны инвестиции в размере 2 млрд, это обеспечит рост капитализации почти на 2 млрд.

Ответить

Вася Пражкин

0

 чтобы поддержать рост компании

Рост убытков, я так понимаю?

Ответить

Миша Магадан

0

Перевожу - Системе нужны деньги и поэтому она продаёт активы, в том числе Озон.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Мегаплан
Подписан
Отписаться
Какие 5 известных российских компаний не побоялись стартовать в кризис и почему
Checkaso
Подписан
Отписаться
Гайд: как сделать текстовое ASO быстро и эффективно?
Всем привет! На этот раз мы подробно поговорим про текстовую оптимизацию: этапы, нюансы, лайфхаки и инструменты, упроща…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Инициативы российских компаний, оказывающих помощь и поддержку в условиях самоизоляции. Итоговый рейтинг
Во время пандемии коронавируса компании поддерживали не только врачей и медперсонал, но и тех, кто работал и находился …
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilya Brin
за день
Искусство говорящих заголовков
«ВКонтакте» инвестирует 1 млрд рублей в продвижение своего видеосервиса — аналога TikTok
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Юрий Белоножкин

ФАС обязала Tele2 отменить…

Максим Пряник

Изучаем новый канал…

Святослав Гусев

Критика: онлайн-покупка…

Скрипач не нужен

ФАС обязала Tele2 отменить…

JsonOk

«Тинькофф» запустил сервис для…

Карфаген должен…

ФАС обязала Tele2 отменить…

Alex V. Povar

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

тима махотлов

Путин поручил правительству…

Владимир Легкий

Штаб-квартира: офисы компании…

Степан Фадеев

Путин поручил правительству…

Лиза Захарова

«ВКонтакте» инвестирует 1 млрд…

Nikita Kolmogorov

«ВКонтакте» добавила функцию…

Marat Yansaitov

ФАС обязала Tele2 отменить…

Nikita Kolmogorov

«ВКонтакте» добавила функцию…

Илья Бегун

«ВКонтакте» добавила функцию…

Sergei Timofeyev

Путин поручил правительству…

Andrew Simon

За что bim-менеджер получает…

Иван Драго

«Супрематика» и Possible Moscow…

Лев Щенин

Коротко: социальных…

Денис V

Дело «Трех котов» — как…