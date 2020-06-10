Стоимость одной акции компании подорожала до $352,05.
- Рыночная капитализация Apple 10 июня достигла $1,53 трлн.
- Это первая американская компания, чья стоимость превысила $1,5 трлн, утверждает MacRumors.
- Стоимость одной акции компании подорожала на 2% до рекордного уровня — $352,05.
- Всего в обороте находится 4,3 млрд акций Apple.
- Общий объём акций Apple в последние годы снижается, потому что компания активно их выкупает. Это способствует увеличению стоимости оставшихся на рынке ценных бумаг, объясняет издание.
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Finindie
Пока вы писали новость, появилась вторая
Дядя Богдан
А ведь в 2008 Газпром стоил в разы дороже apple
Ильяс ГарифуллинДядя
Ну да, а еще акции ExxonMobil в 2008 стоили в разы дороже Apple. И какой можно сделать вывод? Правильно, никакой :)
Игорь РачукИльяс
И какой можно сделать вывод?
Можно спать идти
Ivan PoliakovДядя
В 2008 и Роскосмос запускал ракеты.. только частные компании США дали в рот нашим госкорпорациям
Артём ПалённыйIvan
Каким образом частные корпорации дали в рот Роскосмосу?
Corban DallasАртём
Вероятно тем, что снова у Роскосмоса куплены движки, запчасти и места на доставку к МКС.
Про первый успешный пилотируемый пуск за девять лет, на базе технологий 61 года прошлого века непринято вспоминать.
BearStrikesBack
Цирк. Бермуды, ирландские схемы, 200B, лежащие в офшоре до "дней, когда налоговое законодательство США изменится". Просто цирк. Даже страшно думать, что будет, когда эта модель сдуется.
Corban DallasBearStrikesBack
Бааада бум!©
Февзи Юсупов
И Тесла сегодня обогнала Тойоту
Альберт ХабибрахимовФевзи
Или нет.
Сергей МихельсонФевзи
Это просто я продал акции Теслы
Andrey Artemyev
Акция может дорожать, стоимость может увеличиваться/расти/повышаться. Поправьте там, чтоб глаз радовался, пожалуйста.
Рифат Гилязиев
Завтра: Apple стала первой американской компаний с капитализацией 1,5432 триллиона. Стрит
Максим Никитин
А NASDAQ 100 пробил отметку 10000
Егор Корницкий
Это всё потому, что у нас отменили самоизоляцию!)))
Anatoly Ivanov
будет ли $400?
Сослан Сакшин
Надуваем пузырек)
Вася Пражкин
Жду, когда Apple купит себе остров и создаст новое государство со своими законами - все обязаны ходить с последними айфонами и по утрам петь гимн Apple - "Слався Кук!"