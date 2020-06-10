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Финансы
Лиана Липанова
2174

Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше $1,5 трлн Материал редакции

Стоимость одной акции компании подорожала до $352,05.

  • Рыночная капитализация Apple 10 июня достигла $1,53 трлн.
  • Это первая американская компания, чья стоимость превысила $1,5 трлн, утверждает MacRumors.
  • Стоимость одной акции компании подорожала на 2% до рекордного уровня — $352,05.
  • Всего в обороте находится 4,3 млрд акций Apple.
  • Общий объём акций Apple в последние годы снижается, потому что компания активно их выкупает. Это способствует увеличению стоимости оставшихся на рынке ценных бумаг, объясняет издание.

#новость #apple

Лиана Липанова
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0
19 комментариев
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Finindie

16

Пока вы писали новость, появилась вторая

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Дядя Богдан

5

А ведь в 2008 Газпром стоил в разы дороже apple

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Дядя
14

Ну да, а еще акции ExxonMobil в 2008 стоили в разы дороже Apple. И какой можно сделать вывод? Правильно, никакой :) 

Ответить

Игорь Рачук

Ильяс
0

  И какой можно сделать вывод?

Можно спать идти

Ответить

Ivan Poliakov

Дядя
0

В 2008 и Роскосмос запускал ракеты.. только частные компании США дали в рот нашим госкорпорациям

Ответить

Артём Палённый

Ivan
7

Каким образом частные корпорации дали в рот Роскосмосу?

Ответить

Corban Dallas

Артём
–4

Вероятно тем, что снова у Роскосмоса куплены движки, запчасти и места на доставку к МКС.
Про первый успешный пилотируемый пуск за девять лет, на базе технологий 61 года прошлого века непринято вспоминать.

Ответить

BearStrikesBack

3

Цирк. Бермуды, ирландские схемы, 200B, лежащие в офшоре до "дней, когда налоговое законодательство США изменится". Просто цирк. Даже страшно думать, что будет, когда эта модель сдуется.

Ответить

Corban Dallas

BearStrikesBack
0

Бааада бум!©

Ответить

Февзи Юсупов

1

И Тесла сегодня обогнала Тойоту

Ответить

Альберт Хабибрахимов

Февзи
3

Или нет.

Ответить

Сергей Михельсон

Февзи
3

Это просто я продал акции Теслы

Ответить

Andrey Artemyev

1

Акция может дорожать, стоимость может увеличиваться/расти/повышаться. Поправьте там, чтоб глаз радовался, пожалуйста.

Ответить

Рифат Гилязиев

0

Завтра: Apple стала первой американской компаний с капитализацией 1,5432 триллиона. Стрит

Ответить

Максим Никитин

0

А NASDAQ 100 пробил отметку 10000

Ответить

Егор Корницкий

0

Это всё потому, что у нас отменили самоизоляцию!)))

Ответить

Anatoly Ivanov

0

будет ли $400?

Ответить

Сослан Сакшин

0

Надуваем пузырек)

Ответить

Вася Пражкин

0

Жду, когда Apple купит себе остров и создаст новое государство со своими законами - все обязаны ходить с последними айфонами и по утрам петь гимн Apple - "Слався Кук!"

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