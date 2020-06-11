В рамках сделки компания была оценена в 14,3 млрд рублей.

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«Сбербанк» подписал документы об инвестициях в развитие и покупку контрольной доли в сервисе «2ГИС», пишет РБК со ссылкой на совместное заявление участников сделки.

По итогам сделки доля банка составит 72%, ещё 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group, уточняет агентство. Основатели и менеджмент оставят за собой 25%.

Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, которым принадлежат 20% и 2,3%. В рамках сделки «2ГИС» был оценён в 14,3 млрд рублей.

ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано в 2004 году. Основатель — Александр Сысоев. В 2015 году в компанию инвестировали $40 млн Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского, напоминает издание.

Представители «Сбербанка» и основателей сервиса войдут в состав совета директоров. Стороны планируют закрыть сделку после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы и «выполнения отлагательных условий» в третьем квартале 2020 года, пишет РБК.

Интеграция с сервисом поможет «Сбербанку» ускорить развитие разных направлений бизнеса, указывает агентство, а также совместных проектов: «Сбермаркет», «Ситимобил», «Самокат» и других.

Осенью 2019 года Александр Сысоев рассказывал, что основную часть выручки сервису приносит реклама, ещё около 23% — доходы от франчайзи и продажи данных.