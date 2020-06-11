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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» — он с партнёрами получит 75% Материал редакции

В рамках сделки компания была оценена в 14,3 млрд рублей.

34 комментария
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«Сбербанк» подписал документы об инвестициях в развитие и покупку контрольной доли в сервисе «2ГИС», пишет РБК со ссылкой на совместное заявление участников сделки.

По итогам сделки доля банка составит 72%, ещё 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group, уточняет агентство. Основатели и менеджмент оставят за собой 25%.

Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, которым принадлежат 20% и 2,3%. В рамках сделки «2ГИС» был оценён в 14,3 млрд рублей.

ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано в 2004 году. Основатель — Александр Сысоев. В 2015 году в компанию инвестировали $40 млн Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского, напоминает издание.

Представители «Сбербанка» и основателей сервиса войдут в состав совета директоров. Стороны планируют закрыть сделку после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы и «выполнения отлагательных условий» в третьем квартале 2020 года, пишет РБК.

Интеграция с сервисом поможет «Сбербанку» ускорить развитие разных направлений бизнеса, указывает агентство, а также совместных проектов: «Сбермаркет», «Ситимобил», «Самокат» и других.

Осенью 2019 года Александр Сысоев рассказывал, что основную часть выручки сервису приносит реклама, ещё около 23% — доходы от франчайзи и продажи данных.

#новость #сбербанк #2гис

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0
34 комментария
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Алексей Кравцов

29

Монополизация и национализация

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Kelerius

Алексей
4

Не забудьте о "солидаризации" и мы прямиком идем к Италии начала 20-го века.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Алексей
0

Вы ничего не видите, это лишь ваши домыслы. Все в порядке. Этого не существует, вам приснилось :) Забудьте эту новость))

Ответить

Михаил Синицын

21

Устроился в 2ГИС, проснулся сотрудником Сбербанка

Ответить

Никита Хисматов

Михаил
6

...от чувства жжения

Ответить

Рифат Гилязиев

Никита
0

Надо было брызгать мерамистином при устройстве в 2гис

Ответить

Алексей Кравцов

Рифат
2

67% производителя Мирамистина может купить Сбербанк.

Ответить

Артем Голендберг

6

Мерзкие новости каждый лень от Сбера

Ответить

Никита Хисматов

1

Кто-то может объяснить, откуда оценка в 14,3 миллиарда?

Не, сириосли. Чисто из-за количества юзеров?

Хватит минусить, мне правда интересно 

Ответить

Кирилл Вечкасов

Никита
5

Они не только по РФ работают, в украине допустим он отлично работает.
Как правда сберу это аукнется, иметь долю в бизнесе который запрещен в украине... не прикроют ли 2гис там.

От этого и высокая стоимость, так как он кажись даже распареннее яндекса в регионах

Ответить

Никита Хисматов

Кирилл
0

Спасибо 

Ответить

Кирилл Вечкасов

Никита
3

Я когда выезжаю за спб, к родственникам, то использую онли 2гис, так как по ощущениям он имеет более полную базу по магазинам и компаниям на уровне поиска чем яндекс.

А и плюс по ТЦ этажности у них просто мего решение. Можно поям в приложении найти бутик по этажам в ТЦ, у других такого решения не встречал

Ответить

Никита Хисматов

Кирилл
0

О, норм. Не знал

Ответить

Даня

Никита
4

На Кипре лучше Гугл Карт работают)

Ответить

Никита Хисматов

Даня
0

Круто так-то. Молодцы 

Ответить

Пол Финч

Даня
0

Сами жители Кипра предпочитают 2ГИС, поскольку лучшее решение это у них

Ответить

Пол Финч

3

Очень надеюсь, что они его не угробят до неюзабельного состояния.

Ответить

Никита Хисматов

Пол
3

Ну ваще-то у Сбера продукты не самые днищенские точно. Сбермаркет, Сберфуд - не угробленные же

Ответить

Пол Финч

Никита
2

Пожалуй, это единственное, за что не стыдно

Ответить

Никита Хисматов

Пол
–1

Имхо интернет-банк тоже неплохой, именно с точки зрения обычного пользователя, вроде юзабельно

Ответить

Stanislav

Никита
0

Могут начать придумывать новые способы монетизации которые угробят приложуху

Ответить

Рифат Гилязиев

Stanislav
0

Комиссия за построения маршрута? Прячем внутри региона нет, а вот если из Москвы в Уфу - ну парень 1% уж

Ответить

Arthur Niazyan

Рифат
0

"картографическое рабство"

Ответить

Евгения Денисова

4

Чувствую, скоро заживем, информации будет у Сбера на каждого больше, чем у ФСБ😆

Ответить

Дима Левски

4

Предлагаю называть уже вещи своими именами: государство, в лице Сбера, купило "х". Где "х" весь крупный ИТ бизнес. Кто следующий?

Ответить

Игорь Шестаков

Дима
0

Яндекс, кто же еще))

Ответить

Michael Petrov

1

F

Ответить

Ditektor Mr

1

А менеджменту чуть отсыпали, чтобы всё не развалилось... А то как обычно...

Ответить

alex twit

1

с нетерпением жду новости, что все проекты комитета выкуплены Сберычем

готов продать 75% акций своего аккаунта, дорого

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Arthur Niazyan

alex
0

Это в финале. И переименуют в Центральный Комитет.

Ответить

Arthur Niazyan

0

За что они так с Яндексом поступают?

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Alexey Vinogradov

0

Логичный шаг для Сбера, с учётом потребностей их сервисов(хотя не очень понятно, почему не mail.ru). Очень надеюсь, что продукт останется на таком же крутом уровне. И что они всё-таки избавятся от менеджеров по продажам и сделают возможность покупать рекламу онлайн.

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Aleksander Firov

0

По мне, так мертвый сервис уже. Не долго ему осталось. Захламили рекламой, очень тяжелый стал.

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Anderson Silva

0

Хоть бы не угробили хороший сервис, 2ГИС не раз выручал не заблудиться в разных городах

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