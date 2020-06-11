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В рамках сделки компания была оценена в 14,3 млрд рублей.
«Сбербанк» подписал документы об инвестициях в развитие и покупку контрольной доли в сервисе «2ГИС», пишет РБК со ссылкой на совместное заявление участников сделки.
По итогам сделки доля банка составит 72%, ещё 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group, уточняет агентство. Основатели и менеджмент оставят за собой 25%.
Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, которым принадлежат 20% и 2,3%. В рамках сделки «2ГИС» был оценён в 14,3 млрд рублей.
ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано в 2004 году. Основатель — Александр Сысоев. В 2015 году в компанию инвестировали $40 млн Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского, напоминает издание.
Представители «Сбербанка» и основателей сервиса войдут в состав совета директоров. Стороны планируют закрыть сделку после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы и «выполнения отлагательных условий» в третьем квартале 2020 года, пишет РБК.
Интеграция с сервисом поможет «Сбербанку» ускорить развитие разных направлений бизнеса, указывает агентство, а также совместных проектов: «Сбермаркет», «Ситимобил», «Самокат» и других.
Осенью 2019 года Александр Сысоев рассказывал, что основную часть выручки сервису приносит реклама, ещё около 23% — доходы от франчайзи и продажи данных.
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Устроился в 2ГИС, проснулся сотрудником Сбербанка
...от чувства жжения
Надо было брызгать мерамистином при устройстве в 2гис
Кто-то может объяснить, откуда оценка в 14,3 миллиарда?
Не, сириосли. Чисто из-за количества юзеров?
Хватит минусить, мне правда интересно
Они не только по РФ работают, в украине допустим он отлично работает.
Как правда сберу это аукнется, иметь долю в бизнесе который запрещен в украине... не прикроют ли 2гис там.
От этого и высокая стоимость, так как он кажись даже распареннее яндекса в регионах
Спасибо
Я когда выезжаю за спб, к родственникам, то использую онли 2гис, так как по ощущениям он имеет более полную базу по магазинам и компаниям на уровне поиска чем яндекс.
А и плюс по ТЦ этажности у них просто мего решение. Можно поям в приложении найти бутик по этажам в ТЦ, у других такого решения не встречал
Очень надеюсь, что они его не угробят до неюзабельного состояния.
Ну ваще-то у Сбера продукты не самые днищенские точно. Сбермаркет, Сберфуд - не угробленные же
Имхо интернет-банк тоже неплохой, именно с точки зрения обычного пользователя, вроде юзабельно
Комиссия за построения маршрута? Прячем внутри региона нет, а вот если из Москвы в Уфу - ну парень 1% уж
Чувствую, скоро заживем, информации будет у Сбера на каждого больше, чем у ФСБ😆
Предлагаю называть уже вещи своими именами: государство, в лице Сбера, купило "х". Где "х" весь крупный ИТ бизнес. Кто следующий?
с нетерпением жду новости, что все проекты комитета выкуплены Сберычем
готов продать 75% акций своего аккаунта, дорого
Логичный шаг для Сбера, с учётом потребностей их сервисов(хотя не очень понятно, почему не mail.ru). Очень надеюсь, что продукт останется на таком же крутом уровне. И что они всё-таки избавятся от менеджеров по продажам и сделают возможность покупать рекламу онлайн.
По мне, так мертвый сервис уже. Не долго ему осталось. Захламили рекламой, очень тяжелый стал.
Хоть бы не угробили хороший сервис, 2ГИС не раз выручал не заблудиться в разных городах
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