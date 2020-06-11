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Финансы
Галина Мубаракшина
1667

Банки предложили ЦБ полностью блокировать сомнительные денежные переводы, если клиент не вышел на связь Материал редакции

Сейчас банк обязан возобновить сомнительную операцию, если клиент не отвечает в течение двух рабочих дней.

  • Российские банки предложили Центробанку разрешить блокировать сомнительные денежные переводы, если клиент не вышел на связь, пишет РБК со ссылкой на сводный документ предложений. Его подлинность подтвердили изданию три источника на платёжном рынке.
  • Согласно закону о национальной платёжной системе, банк может приостановить сомнительную операцию, после чего должен подтвердить её проведение у клиента. Если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней, банк обязан возобновить проведение операции, уточняет издание.
  • В обращении к регулятору банки попросили исключить эту норму. «Тинькофф» считает её нецелесообразной, поскольку за такой срок клиенты не могут понять, что стали жертвой мошенничества, пишет агентство. Клиенты могут быть без связи, за границей, в роуминге, поддержал позицию в беседе с РБК директор департамента платёжных карт «Промсвязьбанка» Александр Петров.
  • В 2019 году представители банков предлагали увеличить срок, в течение которого они обязаны связаться с клиентом. Центробанк ответил, что это не даст положительного эффекта, указывает РБК.
  • Теперь банки стали обсуждать возможность полностью блокировать сомнительные операции, рассказал агентству вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. Банки заявляли, что вынуждены были проводить операцию даже при полной уверенности в том, что она мошенническая, добавил он.
  • Ассоциация развития финансовых технологий по просьбе Центробанка подготовила дополнительную аргументацию позиции банков. Их предложения будут рассмотрены при обсуждении избыточных норм регулирования, рассказал агентству представитель Банка России.

#новость #банки #цб #мошенничество

Галина Мубаракшина
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0
16 комментариев
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Евгений Васильков

8

То есть, раньше я зря переживал, что банк может счесть моё снятие налички в банкомате Таиланда подозрительным и заблокировать счет не дозвонившись до меня. Переживать надо вот теперь. 

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Андрей Рядькин

Евгений
0

пишу в чат перед поездкой зарубеж.
Имею опыт скомпрометированной карты за границей 

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Мовлам Аманов

Андрей
1

Тоже всегда звоню в банки и оператору связи. А так же беру секретный код из банкомата и оставлю в кошельке. Занимает 10 минут времени. А в душе спокойно.
Мало ли, всякое бывает.

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Андрей Рядькин

Мовлам
0

да конечно, не вижу ничего страшного в инициативе, на самом деле 

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Igor Kachura

Андрей
0

Зачем писать в чат? В Тинькофф просто даты поездки и страны указываешь, и усе.

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Андрей Рядькин

Igor
0

вот в Тинькофф и пишу в чат даты, другого способа не знал. Звонил еще

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Сергей Багрецов

1

Предлагаю своим молчанием ярко согласиться с мотивами этой новости. Все в этом мире происходит с нашего молчаливого согласия.

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Аслан Хамраев

0

Вчера как раз и стал жертвой мошенников.
Двое животных остановилось на авто с просьбой помочь им на бензин до Питера. Всеми клятвами клялись. Я по ошибке, а то есть по доброте своей, решил, что все могут оказаться в такой ситуации и решил немного помочь. Эта мразь задала вопрос, автомобилист ли я, и зря я на него ответил отрицательно, потому что он понял, что с меня можно состричь ещё больше. В итоге я перевожу ему деньги на счёт в мегафоне, банковским счетам которого я, загуглив и узнав о их существовании, очень сильно удивился.
Только потом я понял, какой я добрый лошара, потому что уезжали они на машине с регионом 799, социальных сетей у этого упыря нет, а контактный номер зарегистрирован в вотсапе 3 июня. Не думаю, что симка намного раньше куплена.

Если вас просят о финансовой помощи: либо отказывайте, либо фоткайте этого чувака с паспортом, номерами машины, самой машиной и его напарником. Легче потом будет жить, когда будете подавать заявление в полицию. Не факт ещё, что там они их найдут...

Поэтому, в принципе, я за такие изменения.

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Вадим Станиславович

Аслан
1

Ну да, лошара... :)

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Аслан Хамраев

Вадим
0

Аж трясёт. Сейчас пойду в отделение Мегафона и
оставлю заявление на возврат денежных средств. Хотя они их могли перевести на картц другого банка спокойно.

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Вадим Станиславович

Аслан
1

Большая сумма?

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Аслан Хамраев

Вадим
0

6500
Потом только расход топлива у соляриса посмотрел и умножил на 42🤦🏻‍♂️
В этом случае, считаю доброту очень плохим качеством для её обладателя.
Не знаю, почему я не мог постоять и подумать подольше. Может потому что он меня подгонял и сильно упрашивал 🤷🏻‍♂️

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Abo Truk

Аслан
1

В такие моменты я, обычно, думаю.
Как бы я поступил, если бы у меня не было денег на дорогу? Просил бы у первого встречного? Собирался ли я вообще бы в дорогу без денег? ... И прихожу к выводу, что надо отказываться без зазрений совести.

Ответить

Аслан Хамраев

Abo
0

Вот только сейчас об этом подумал... Вы всё верно делаете.

Ответить

Nikita Rogatov

Abo
0

Ну всякое бывает. Помогать тоже надо

Ответить

Nikita Rogatov

Аслан
0

Да ну не парься. Тебе плюсик в карму за помощь. У них и так все плохо раз таким способом зарабатывают (я реально не понимаю нафига этим заниматься)

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