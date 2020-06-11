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Финансы
Лиана Липанова
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Axios: Facebook создала венчурное подразделение для инвестиций в стартапы Материал редакции

Инвестиции на ранней стадии особенно важны из-за усилившегося контроля антимонопольных служб за приобретениями Facebook.

  • Facebook опубликовала вакансию «руководителя по инвестициям» для своей команды New Product Experimentation (NPE), узнал Axios. Компания ищет инвесторов, которые возглавят «многомиллионный» экспериментальный инвестиционный фонд, пишет издание.
  • В идеале у кандидата должен быть опыт работы в ИТ от 10 лет, говорится в объявлении. Facebook уже нашла человека на это место, однако его имя пока не раскрывается, рассказал представитель компании изданию.
  • Также помогать в управлении новым фондом будет Шабих Ризви, который до этого работал в Google и Kleiner Perkins, а также Gradient Ventures (корпоративный венчурный фонд Alphabet).
  • Как отмечает Axios , новый фонд поможет компании заметить следующий «хит» и тенденции на рынке приложений ещё до того, как стартап вырастет. Инвестиции на ранней стадии особенно важны из-за усилившегося контроля антимонопольных служб за приобретениями Facebook.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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7 комментариев
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XageRu

1

ФБ в погоню за гуглом резко устремился, который все пылесосит с самых ранних стадий.

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Maxim Medvedev

0

все, пошел мутить стартап;).. з.ы. мне одному, как джависту, аббревиатура NPE режет глаза?

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Georgi Lis

Maxim
0

Да, самый гнусный эксепшен всех времен и народов.

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Aik Music

0

Ну хоть раз бы увидеть такое же от Сбера, Яндекса или Майла.
Стартаперы, вы где инвестиции ищите ?

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EldarToleubay

Aik
0

акселераторы, инкубаторы etc.

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Гриша Булыжников

0

гасят конкурентов ещё на старте

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EldarToleubay

0

Отлично, теперь они не будут искать/покупать стартапы и внедрять их в сервисы Facebook. Стартапы сами будут это сделать.

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