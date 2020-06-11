Посчитал скоренько: $40 млн вложили за 22,3% — это капитализация $179,372 млн по курсу 25 октября 2015 года. «Сбербанк» покупает по оценке 100% в 14,3 млрд рублей — это $208,394 млн на 11 июня 2020 года. Итого капитализация выросла на 16,17% за 4,633 года. В эквиваленте это выходит 3,29% годовых.

Вывод: лучше б в банк вложили. И надо думать, «Сбербанк» так примерно оценку и формировал: мы единственный покупатель, не купим мы — не купит никто. Берите европроцент по депозиту и будьте рады.