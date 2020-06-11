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Финансы
Татьяна Боброва
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«Лучше бы в банк вложили»: Baring Vostok и RTP Global могли получить доходность в 16,7% за 4,5 года при продаже «2ГИС» Материал редакции

Фонды инвестировали в «2ГИС» $40 млн в 2015 году.

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11 июня 2020 года «Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС». По итогам сделки банк получит 72%, ещё 3% перейдёт к совместному предприятию «Сбербанка» и Mail.ru Group.

Банк выкупит в том числе доли фондов Baring Vostok и RTP Global, которые инвестировали в «2ГИС» $40 млн в 2015 году. В августе 2019 года РБК писало, что структурам Baring Vostok принадлежит 20% кипрской 2Gis Ltd, RTP Global — 2,3%.

Преподаватель МФТИ Юрий Аммосов подсчитал в своём Telegram-канале, сколько могли получить фонды при выходе из «2ГИС».

Посчитал скоренько: $40 млн вложили за 22,3% — это капитализация $179,372 млн по курсу 25 октября 2015 года. «Сбербанк» покупает по оценке 100% в 14,3 млрд рублей — это $208,394 млн на 11 июня 2020 года. Итого капитализация выросла на 16,17% за 4,633 года. В эквиваленте это выходит 3,29% годовых.

Вывод: лучше б в банк вложили. И надо думать, «Сбербанк» так примерно оценку и формировал: мы единственный покупатель, не купим мы — не купит никто. Берите европроцент по депозиту и будьте рады.

Юрий Аммосов
Преподаватель МФТИ

Инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов тоже привёл расчёты в своём Telegram-канале: по его подсчётам, фонды заработали на инвестиции в «2ГИС» денежную доходность 1.29x в долларах США и 1.15x в рублях. «Инвестиция была сделана в октябре 2015 года, то есть, IRR (внутренняя норма доходности) — 3,1% в долларах и 5,6% в рублях», — написал он.

Однако Ефремов отметил, что неизвестно, были ли какие-то ликвидационные привилегии у фондов, были ли внутренние раунды или, наоборот, выплата дивидендов, а также перечислялись ли инвестиции траншами — в этом случае сумму могли перевести не всю. «Я бы обратил внимание на вот какой момент — что бы там ни было на входе, но частная независимая технологическая компания была оценена стратегическим инвестором в $200 млн. То есть, это уже пустое, но “несколько сотен миллионов”», — добавил он.

В Baring Vostok отказались отвечать на вопросы vc.ru о деталях и доходности сделки, в RTP Global на момент написания заметки не ответили на запрос. В «2ГИС» не стали уточнять, какие доли получили Baring Vostok и RTP Global в 2015 году, однако сказали, что это были единственные инвестиции фондов в компанию.

В 2015 году «Коммерсантъ» писал со ссылкой на «2ГИС», что компанию оценили при сделке выше $150 млн. Таким образом, доля фондов в сервисе не превышала 26,7%, указывала газета.

#2гис #rtpglobal #baringvostok #мнения

Татьяна Боброва
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