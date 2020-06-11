Обсуждения находятся на ранней стадии, «Яндекс» еще может вернуться к планам IPO, говорят источники.

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«Яндекс» рассматривает покупку доли американской Uber Technologies в их совместном предприятии вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) «Яндекс.Такси», сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Российская ИТ-компания планирует выкупить все 38% Uber в «Яндекс.Такси». По состоянию на 31 марта 2020 года Uber оценил свою долю в СП в $1,24 млрд.

Обсуждения находятся на ранней стадии, «Яндекс» еще может вернуться к планам IPO, отмечают источники.

В Uber отказались от комментариев. Представитель «Яндекса» заявил изданию, что компания всегда рассматривает различные варианты возможной реструктуризации собственности в совместных предприятиях и открыта к обсуждениям по этому вопросу.

Согласно условиям сделки между компаниями, до февраля 2021 года Uber не может продавать долю в СП без согласия «Яндекса», а после этой даты ИТ-компания получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП, напоминает Bloomberg.