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Финансы
Лиана Липанова
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Bloomberg: «Яндекс» задумался о выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси» вместо IPO компании Материал редакции

Обсуждения находятся на ранней стадии, «Яндекс» еще может вернуться к планам IPO, говорят источники.

6 комментариев
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«Яндекс» рассматривает покупку доли американской Uber Technologies в их совместном предприятии вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) «Яндекс.Такси», сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Российская ИТ-компания планирует выкупить все 38% Uber в «Яндекс.Такси». По состоянию на 31 марта 2020 года Uber оценил свою долю в СП в $1,24 млрд.

Обсуждения находятся на ранней стадии, «Яндекс» еще может вернуться к планам IPO, отмечают источники.

В Uber отказались от комментариев. Представитель «Яндекса» заявил изданию, что компания всегда рассматривает различные варианты возможной реструктуризации собственности в совместных предприятиях и открыта к обсуждениям по этому вопросу.

Согласно условиям сделки между компаниями, до февраля 2021 года Uber не может продавать долю в СП без согласия «Яндекса», а после этой даты ИТ-компания получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП, напоминает Bloomberg.

Издание отмечает, что последствия пандемии нанесли удар по рынку такси — акции Uber и Lyft подешевели, что отразилось и на других компаниях в этой сфере, планирующих выход на биржу. «Яндекс.Такси» планировала провести IPO в 2019 или 2020 году, говорил финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский.

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#новость #яндекс #uber

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Михаил Синицын

1

Просто отказали в покупке «Везёт»

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Sht_Anton

Михаил
5

Не "Везет" Яндексу сегодня

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Denis Kiselev

2

Новости пришла синхронно с отказом в согласовании сделки с группой «Везёт»

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Печально
Обосабливаемся :/

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евгений аношин

0

Это будет самая идиотская сделка если она состоится. Не смысла, не пользы

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ave ego

0

потратится яндекс, а потом какой нить DiDi придет и все ))

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