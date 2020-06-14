С 14 июня банкам нельзя брать комиссию за переводы между счетами, открытыми в разных региональных подразделениях одного банка.
- В России 14 июня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга» — комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Об этом напоминает ТАСС.
- Закон был разработан после того, как в октябре 2019 года отменить «банковский роуминг» потребовал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра. В декабре документ приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
- Отмена «банковского роуминга» затронул в первую очередь «Сбербанк», где клиенты разных региональных подразделений платили за переводы комиссию в размере 1%. С апреля 2020 года банк ввёл новую комиссию вместо «банковского роуминга»: 1% от переводов на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона.
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Alexandr Leibowitz
Зачем люди пользуются сбером? Есть же множество банков с более адекватными условиями. Почему от него не уходят?
Роман АлександровAlexandr
Например, вероятность что банк закроется меньше. Насчёт АСВ не надо говорить- были случаи когда в АСВ банки отправляли информацию заниженную о сумме вкладе. Вот и доказывай потом по судам что у тебя сумма вклада была больше.
Tauraloke EsteruAlexandr
Зарплатный банк, узнаваемость образа, привязанность контрагентов, находится в списке системообразующих.