Компания пострадала от пандемии не так сильно, как боялась.

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Шведский ретейлер IKEA ведёт переговоры о возврате денег девяти странам, от которых получила господдержку во время пандемии Covid-19. Компания обнаружила, что пострадала от кризиса меньше, чем ожидала, пишет Financial Times со ссылкой на её представителя.

IKEA обсуждает вопрос возврата с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США, рассказал менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку.

По его словам, в начале кризиса IKEA ожидала, что потери бизнеса могут составить 70-80%. Однако сейчас вновь открылись почти все 374 магазина по всему миру, закрытыми остаются 23 точки. К тому же ритейлер столкнулся с «большим неудовлетворённым спросом» на обустройство дома.

Сейчас мы знаем больше, чем в феврале и марте. И решили, что правильно будет сказать: «Ребята, большое спасибо, что помогли пережить трудный период, теперь мы можем обсудить, как отплатить за помощь».

Толга Онку

менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group