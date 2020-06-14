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Компания пострадала от пандемии не так сильно, как боялась.
Шведский ретейлер IKEA ведёт переговоры о возврате денег девяти странам, от которых получила господдержку во время пандемии Covid-19. Компания обнаружила, что пострадала от кризиса меньше, чем ожидала, пишет Financial Times со ссылкой на её представителя.
IKEA обсуждает вопрос возврата с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США, рассказал менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку.
По его словам, в начале кризиса IKEA ожидала, что потери бизнеса могут составить 70-80%. Однако сейчас вновь открылись почти все 374 магазина по всему миру, закрытыми остаются 23 точки. К тому же ритейлер столкнулся с «большим неудовлетворённым спросом» на обустройство дома.
Переговоры находятся на ранней стадии, и пока IKEA не знает, как именно можно возместить правительственные затраты, поскольку их помощь заключалась в организации отпусков сотрудников, а условия были разные у всех государств. Компания также не знает, какую сумму предстоит вернуть.
Российская олигархия:
В РФ тоже не видно пострадавших. Как-то все обошлось, хотя экономика умерла
Получать помощь от государств это та еще "ебала жаба гадюку". Если можно вернуть, то лучше вернуть.
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