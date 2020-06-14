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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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IKEA начала переговоры о возврате денег за госпомощь с правительствами девяти стран Материал редакции

Компания пострадала от пандемии не так сильно, как боялась.

8 комментариев
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Шведский ретейлер IKEA ведёт переговоры о возврате денег девяти странам, от которых получила господдержку во время пандемии Covid-19. Компания обнаружила, что пострадала от кризиса меньше, чем ожидала, пишет Financial Times со ссылкой на её представителя.

IKEA обсуждает вопрос возврата с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США, рассказал менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку.

По его словам, в начале кризиса IKEA ожидала, что потери бизнеса могут составить 70-80%. Однако сейчас вновь открылись почти все 374 магазина по всему миру, закрытыми остаются 23 точки. К тому же ритейлер столкнулся с «большим неудовлетворённым спросом» на обустройство дома.

Сейчас мы знаем больше, чем в феврале и марте. И решили, что правильно будет сказать: «Ребята, большое спасибо, что помогли пережить трудный период, теперь мы можем обсудить, как отплатить за помощь».

Толга Онку
менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group

Переговоры находятся на ранней стадии, и пока IKEA не знает, как именно можно возместить правительственные затраты, поскольку их помощь заключалась в организации отпусков сотрудников, а условия были разные у всех государств. Компания также не знает, какую сумму предстоит вернуть.

#новость #ikea #выходизкарантина

Альберт Хабибрахимов
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8 комментариев
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Roman Trifonov

30

Российская олигархия:

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Андрей Викторович

Roman
2

Скорее так

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Алексей Иванов

2

В РФ тоже не видно пострадавших. Как-то все обошлось, хотя экономика умерла

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Pavel Voronkov

Алексей
1

А как же тысячи и тысячи представителей МСБ?

Ответить

Гончик Цымжитов

2

Интересный ход. Вот в дальнейшем же им точно ещё дадут денег :)

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Влад Ижевский

0

Получать помощь от государств это та еще "ебала жаба гадюку". Если можно вернуть, то лучше вернуть. 

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Laugh Radiant

0
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Denis Azarenko

0

напомнило Букмекерская контора "Фонбет" вошла в правительственный список системообразующих компаний России 

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