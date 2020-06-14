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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Материал редакции

Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор.

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Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний, передаёт Bloomberg со ссылкой на заявление местное бюро финансового надзора (FIU).

Отзыв лицензий коснулся в первую очередь компаний, которые не начали деятельность в Эстонии спустя шесть месяцев после получения разрешения на работу. Регулятор посчитал, что эти организации могли использовать лицензию для мошенничества за границей.

«Это первый шаг на пути к очищению рынка», — заявил глава FIU Мадис Рейманд. Он добавил, что более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний в Эстонии также рискуют потерять лицензии, так как не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.

Эстония одной из первых стран Евросоюза легализовала работу криптовалютных компаний. С 2017 года соответствующие лицензии получили более 1400 организаций. По мере увеличения числа зарегистрированных криптобирж и других криптовалютных компаний регулятор опасался, что организации могут использовать лицензии для отмывания денег и других видов мошенничества.

В 2019 году правительство Эстонии приняло закон, ужесточающий правила получения лицензий на работу с виртуальными валютами. В частности, размер пошлины вырос с €345 до €3300, а срок рассмотрения документов увеличился с 30 рабочих дней до трёх месяцев. Кроме этого, компания должна базироваться в Эстонии либо открыть подразделение в стране.

Ужесточение надзора за рынком криптовалют в Эстонии происходит на фоне скандала в банковском секторе, напоминает Bloomberg. В начале 2019 года эстонский филиал датского банка Danske Bank уличили в отмывании $220 млрд.

#новость #эстония #криптовалюты

Альберт Хабибрахимов
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1 комментарий
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Alexey Kuznetsov

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Бедный банк данске, в РФ его уличили в отмывании денег,теперь и в Эстонии. В остальных странах он конечно же белый))

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