На 40% в апреле-мае снизили выплаты компании из сферы образования, на 63% — культуры, спорта и досуга.

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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» проанализировал объёмы выплат зарплат сотрудникам 300 тысяч компаний-клиентов — представителей малого и среднего бизнеса в России, рассказали vc.ru в компании.

В мае 2020 года выплаты во всех отраслях снизились на 18,9% по сравнению с мартом. В апреле-мае по сравнению с мартом выплаты больше всего сократились в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений (63%), образовании (40%), прочих видах услуг (45%).

Изменение зарплат в разных сферах МСБ в марте-мае 2020 года Банк «Точка»

Выплаты уменьшились даже в строительном бизнесе, хотя приближается сезон, отметили в «Точке». В апреле они выросли на 25%, но в мае упали на 26%.

Третий месяц подряд снижаются выплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг. В марте они упали на 38%, в апреле и мае — на 14% и 30% соответственно, подсчитали в банке. Наименьшее снижение зарплат в мае произошло в сфере транспортировки и хранения: на 1% (в апреле на 12%).

По данным «Точки», общая выручка малого и среднего бизнеса постепенно возвращается к показателям марта, даже в наиболее пострадавших отраслях. В пострадавших отраслях 11-18 мая она была на 29% ниже «докарантинного» уровня, 18-25 мая — на 11%, 25 мая-1 июня — на 14% ниже.

Выручка МСБ в марте-мае 2020 года Банк «Точка»