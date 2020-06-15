Раньше оформлять рассрочку по Apple Card можно было только на iPhone.
- Apple позволила держателям кредитных карт Apple Card оформлять беспроцентную рассрочку на ряд продуктов компании, включая iPad, Mac, AirPods и другую технику, сообщает TechCrunch.
- Компания впервые запустила такую услугу для держателей Apple Card в декабре 2019 года. Тогда оформить рассрочку можно было только на iPhone на 24 месяца.
- Рассрочку на Apple TV, HomePod и AirPods можно оформить сроком на шесть месяцев, на Mac, iPad и связанные с ними продукты и аксессуары — на 12 месяцев. Например, платёж за AirPods Pro, которые стоят $249, составит $41,5 в месяц с рассрочкой на полгода, подсчитало Cnet.
- За все устройства Apple, купленные по карте Apple Card, пользователи получат кэшбек в размере 3%. Этими деньгами можно будет расплатиться с помощью Apple Pay, отправить другим пользователям через iMessage или внести на счёт Apple Card.
- Apple представила Apple Card в марте 2019 года, а в августе карты получили первые клиенты в США.
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Andrey Smalkov
И какую ценность это несёт для пользователей в России и всем exUSSR ? 😀 на самом деле, в существующих экономических условиях Apple надо как-то увеличивать продажи и оправдывать ожидания инвесторов, вот и приходится придумывать подобные бизнес-модели продаж. Причём в сша у них давно присутствовали модели продаж в виде сервисов через операторов. Теперь лишь они самостоятельно обслуживают своих клиентов и исключили лишнее звено из цепочки продаж. Apple конечно молодцы, тут вопросов нет, но магии я тут никакой не вижу.
Мухамед ХадриAndrey
Вроде как карта в других странах тоже выйдет
Andrey SmalkovМухамед
В Европе да, а развивающиеся небольшие рынки Apple не очень интересны.
Vladimir (k)HodakovAndrey
Боюсь, это России неинтересен Apple Card, а не наоборот. Тинькофф и Сбербанк Онлайн в нашей стране уже давно есть.
Это для Америки кредитка в телефоне с простым интерфейсом для управления — инновация.
Вася ПражкинAndrey
В Россию Apple вряд ли придет при текущей системе, слишком она враждебна для таких компаний. Как только режим сменится - то вполне возможен заход, так как 160 млн населения - вполне стоящая аудитория.
Магии особой может и нет, но тем, кто регулярно покупает технику Apple - карта реально будет выгодна ввиду 3% кэшбэка + рассрочка.
Максим Наумов
Хороший путь для экосистемы. И очень соблазнительный для текущих пользователей. Ставлю, что сработает безупречно
Слевин Келевра
Удобная программа и карта. Пользуюсь
Ol Ka
Интересно...
Значит, платёжеспособные (компания ведь видит: кто, когда и сколько) пользователи Apple обновляют свои устройства примерно раз в пару лет? 🤔
Vadim Semenov ⚡☟
американцы привыкли жить в кредит, госдолг сша сейчас составляет $25 трлн., скоро этот пузырь лопнет