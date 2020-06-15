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Лиана Липанова
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Apple расширила беспроцентную рассрочку для держателей Apple Card на покупку iPad, Mac, AirPods и другой техники Материал редакции

Раньше оформлять рассрочку по Apple Card можно было только на iPhone.

  • Apple позволила держателям кредитных карт Apple Card оформлять беспроцентную рассрочку на ряд продуктов компании, включая iPad, Mac, AirPods и другую технику, сообщает TechCrunch.
  • Компания впервые запустила такую услугу для держателей Apple Card в декабре 2019 года. Тогда оформить рассрочку можно было только на iPhone на 24 месяца.
  • Рассрочку на Apple TV, HomePod и AirPods можно оформить сроком на шесть месяцев, на Mac, iPad и связанные с ними продукты и аксессуары — на 12 месяцев. Например, платёж за AirPods Pro, которые стоят $249, составит $41,5 в месяц с рассрочкой на полгода, подсчитало Cnet.
  • За все устройства Apple, купленные по карте Apple Card, пользователи получат кэшбек в размере 3%. Этими деньгами можно будет расплатиться с помощью Apple Pay, отправить другим пользователям через iMessage или внести на счёт Apple Card.
  • Apple представила Apple Card в марте 2019 года, а в августе карты получили первые клиенты в США.

#новость #apple #applecard

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Andrey Smalkov

3

И какую ценность это несёт для пользователей в России и всем exUSSR ? 😀 на самом деле, в существующих экономических условиях Apple надо как-то увеличивать продажи и оправдывать ожидания инвесторов, вот и приходится придумывать подобные бизнес-модели продаж. Причём в сша у них давно присутствовали модели продаж в виде сервисов через операторов. Теперь лишь они самостоятельно обслуживают своих клиентов и исключили лишнее звено из цепочки продаж. Apple конечно молодцы, тут вопросов нет, но магии я тут никакой не вижу.

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Мухамед Хадри

Andrey
0

Вроде как карта в других странах тоже выйдет

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Andrey Smalkov

Мухамед
0

В Европе да, а развивающиеся небольшие рынки Apple не очень интересны.

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Vladimir (k)Hodakov

Andrey
1

Боюсь, это России неинтересен Apple Card, а не наоборот. Тинькофф и Сбербанк Онлайн в нашей стране уже давно есть.

Это для Америки кредитка в телефоне с простым интерфейсом для управления — инновация. 

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Вася Пражкин

Andrey
0

В Россию Apple вряд ли придет при текущей системе, слишком она враждебна для таких компаний. Как только режим сменится - то вполне возможен заход, так как 160 млн населения - вполне стоящая аудитория.

Магии особой может и нет, но тем, кто регулярно покупает технику Apple - карта реально будет выгодна ввиду 3% кэшбэка + рассрочка.

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Максим Наумов

2

Хороший путь для экосистемы. И очень соблазнительный для текущих пользователей. Ставлю, что сработает безупречно

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Слевин Келевра

0

Удобная программа и карта. Пользуюсь

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Ol Ka

0

Интересно...

Значит, платёжеспособные (компания ведь видит: кто, когда и сколько) пользователи Apple обновляют свои устройства примерно раз в пару лет? 🤔

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Vadim Semenov ‏⚡☟

0

американцы привыкли жить в кредит, госдолг сша сейчас составляет $25 трлн., скоро этот пузырь лопнет

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