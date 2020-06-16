«Сбербанк», который развивает собственные переводы по номеру телефона, подключился к системе ЦБ в апреле, но активировать функцию клиенты автоматически не могут.
- Клиенты ВТБ, «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Ак Барс Банка», «Абсолют Банка» и некоторых других банков столкнулись с невозможностью перевести средства на счета клиентов «Сбербанка» через Систему быстрых платежей (СБП), пишет РБК.
- Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение перевода через СБП, которое должен дать клиент «Сбербанка», рассказали агентству представители банков. В госбанке отказались от комментариев.
- Если попытка перевода неудачная, клиент стороннего банка видит два типа сообщений, пояснил РБК управляющий директор «Абсолют Банка» Антон Павлов. Первое — о технологических работах в банке, второе — о необходимости уточнения реквизитов. Даже если клиент всё сделал правильно, «Сбербанк» сначала отправляет его к банку-отправителю, указывает Павлов.
- В ВТБ из-за дополнительного требования со стороны «Сбербанка» лишь 10% платежей проходят успешно, рассказал агентству представитель банка. Ранее уровень одобрения исходящих переводов достигал 90%, но с мая 2020 года он снизился в 2-3 раза, уточнил он.
- Чтобы найти и активировать функцию подключения к СБП, клиентам «Сбербанка» нужно совершить неочевидные действия, пояснила РБК представитель KPMG в России и СНГ Наталия Ракова. ВТБ уже разработал инструкцию для получателей платежей в «Сбербанке», «Газпромбанк» готовит внедрение подсказок в приложение, пишет агентство. Ранее инструкцию опубликовал «Альфа-банк».
- «Сбербанк» подключился к СБП в апреле 2020 года. По данным ФАС, доля банка на рынке денежных переводов составляет 94%. Всего в 2019 году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн рублей, указывает РБК.
{
"author_name": "Галина Мубаракшина",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0431\u043f","\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 9,
"likes": 13,
"favorites": 5,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 134295,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 16 Jun 2020 09:14:42 +0300",
"is_special": false }
Gregory Mishutin
Вот кстати да, всё принял, казалось бы подключил, даже перевёл со Сбера в другой банк, отработало отлично. А вот при попытке перевода на сам Сбер с любого банка пишет, что не находит меня в системе СБП ¯\_(ツ)_/¯
Евгений АндреевGregory
Вот оно что... А то мне люди писали, что Сбер оповещает их, что по моему телефону нет клиента.
Mikhail ShamovGregory
Переводил деньги маме в Сбер недавно через СБП.
Автоматически банк не определился по номеру телефона, но перевод после выбора банка вручную прошёл нормально.
Видимо, при подключении, всё активировали.
Виталий Журавлев
Неделя Сбербанка на vc.ru
Виталий Журавлев
Автоматически банк не определился по номеру телефона, но перевод
Не все банки подключают Вашу карту в СбП "по умолчанию".
Я не скажу свое имя машине
Вот где..
L A
Угу. Включить СБП можно только в мобильном приложении, ставишь мобильное приложение (естественно, не на телефон с симкой, а только на другой, когда читал последний раз регламент использования сберонлайна, ставить приложение туда же где симкарта номера мобильнго банка было запрещено), удаляешь приложение — отключается сбп. Пока приложение установлено и на устройстве с ним работает интернет, на основной номер перестают приходить СМС об операциях — приходит пуш на устройство с приложением .
Б — безопашливость.
Хочешь оплатить что-то в интернете, у тебя в руках телефон с симкартой, а дома лежит телефон со сберонлайном, сорян, иди нахрен.
Есть настройка куда отправлять смс об операциях, но даже если её выставить в "только СМС", работает всё равно как описано выше.
Один раз сделать платёж по СБП через мобилу и создать из него шаблон нельзя, как и повторить платёж из истории.
Если приложение сбербанка не открывать, за неполные сутки жрёт около 70МБ трафика
Laugh Radiant
Мало того что каждый клиент должен вручную это активировать, так они еще и булки раздвинуть просят.
Хотя формально они якобы подключились к СБП.
ave ego
в сбербанке до сих пор нельзя перевести со сбербанка на сбербанк через СБП...недоподключились они..