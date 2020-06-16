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Финансы
Галина Мубаракшина
2030

Банки-участники СБП пожаловались на высокую долю неудачных переводов в «Сбербанк» — он требует дополнительного согласия Материал редакции

«Сбербанк», который развивает собственные переводы по номеру телефона, подключился к системе ЦБ в апреле, но активировать функцию клиенты автоматически не могут.

  • Клиенты ВТБ, «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Ак Барс Банка», «Абсолют Банка» и некоторых других банков столкнулись с невозможностью перевести средства на счета клиентов «Сбербанка» через Систему быстрых платежей (СБП), пишет РБК.
  • Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение перевода через СБП, которое должен дать клиент «Сбербанка», рассказали агентству представители банков. В госбанке отказались от комментариев.
  • Если попытка перевода неудачная, клиент стороннего банка видит два типа сообщений, пояснил РБК управляющий директор «Абсолют Банка» Антон Павлов. Первое — о технологических работах в банке, второе — о необходимости уточнения реквизитов. Даже если клиент всё сделал правильно, «Сбербанк» сначала отправляет его к банку-отправителю, указывает Павлов.
  • В ВТБ из-за дополнительного требования со стороны «Сбербанка» лишь 10% платежей проходят успешно, рассказал агентству представитель банка. Ранее уровень одобрения исходящих переводов достигал 90%, но с мая 2020 года он снизился в 2-3 раза, уточнил он.
  • Чтобы найти и активировать функцию подключения к СБП, клиентам «Сбербанка» нужно совершить неочевидные действия, пояснила РБК представитель KPMG в России и СНГ Наталия Ракова. ВТБ уже разработал инструкцию для получателей платежей в «Сбербанке», «Газпромбанк» готовит внедрение подсказок в приложение, пишет агентство. Ранее инструкцию опубликовал «Альфа-банк».
  • «Сбербанк» подключился к СБП в апреле 2020 года. По данным ФАС, доля банка на рынке денежных переводов составляет 94%. Всего в 2019 году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн рублей, указывает РБК.

#новость #сбербанк #сбп

Галина Мубаракшина
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0
9 комментариев
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Gregory Mishutin

5

Вот кстати да, всё принял, казалось бы подключил, даже перевёл со Сбера в другой банк, отработало отлично. А вот при попытке перевода на сам Сбер с любого банка пишет, что не находит меня в системе СБП ¯\_(ツ)_/¯

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Евгений Андреев

Gregory
1

Вот оно что... А то мне люди писали, что Сбер оповещает их, что по моему телефону нет клиента.

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Mikhail Shamov

Gregory
0

Переводил деньги маме в Сбер недавно через СБП.
Автоматически банк не определился по номеру телефона, но перевод после выбора банка вручную прошёл нормально.
Видимо, при подключении, всё активировали. 

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Виталий Журавлев

2

Неделя Сбербанка на vc.ru

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Виталий Журавлев

0

Автоматически банк не определился по номеру телефона, но перевод

Не все банки подключают Вашу карту в СбП "по умолчанию".

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Я не скажу свое имя машине

0

Вот где.. 

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L A

0

Угу. Включить СБП можно только в мобильном приложении, ставишь мобильное приложение (естественно, не на телефон с симкой,  а только на другой, когда читал последний раз регламент использования сберонлайна, ставить приложение туда же где симкарта номера мобильнго банка было  запрещено), удаляешь приложение — отключается сбп. Пока приложение установлено и на устройстве с ним работает  интернет, на основной номер перестают приходить СМС об операциях — приходит пуш на устройство с приложением .
Б — безопашливость.
Хочешь оплатить что-то в интернете, у тебя в руках телефон с симкартой, а дома лежит телефон со сберонлайном, сорян, иди нахрен.
Есть настройка куда отправлять смс об операциях, но даже если её выставить в "только СМС", работает всё равно как описано выше.
Один раз сделать платёж по СБП через мобилу и создать из него шаблон нельзя, как и повторить платёж из истории.

Если приложение сбербанка не открывать, за неполные сутки жрёт около 70МБ трафика

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Laugh Radiant

0

Мало того что каждый клиент должен вручную это активировать, так они еще и булки раздвинуть просят.
Хотя формально они якобы подключились к СБП.

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ave ego

0

в сбербанке до сих пор нельзя перевести со сбербанка на сбербанк через СБП...недоподключились они..

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