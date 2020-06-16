Около 85% от этой суммы приходится на партнёров и сторонних разработчиков, уточнила компания.

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В 2019 году через экосистему App Store были совершены платежи и покупки на $519 млрд, сообщила Apple со ссылкой на исследование аналитической компании Analysis Group.

Самыми прибыльными категориями стали покупки в приложениях для мобильной коммерции, цифровые товары и сервисы, а также реклама в приложениях. Платежи разработчикам из Apple — лишь часть всех продаж, отмечает компания.

Apple получает комиссию с продажи цифровых товаров и сервисов в магазине приложений. Свыше 85% из $519 млрд — это доходы сторонних разработчиков и компаний, подчёркивает владелец App Store.

Примерный объём продаж в экосистеме App Store в 2019 году: товары и услуги — $413 млрд, цифровые товары и сервисы — $61 млрд, реклама в приложениях — $45 млрд Apple

Наибольшая доля продаж пришлась на реальные товары и услуги, $413 млрд, из них $268 млрд — это продажи через приложения для мобильной коммерции, в основном, ритейла. Приложения для путешествий, например, Expedia и United, принесли $57 млрд; приложения для перевозок — такие, как Uber и Lyft — $40 млрд; на сервисы доставки еды типа DoorDash и Grubhub пришёлся $31 млрд.

Цифровые товары и услуги принесли бизнесу $61 млрд. В их числе музыкальные и видеосервисы, фитнес-, образовательные и другие приложения. Крупнейшим источником платежей и продаж стали игры.

Реклама в приложениях принесла их владельцам $45 млрд, 44% выручки принесли игры. Неигровые приложения, которые принесли существенные продажи встроенной рекламы, как правило, бесплатные, — например, Twitter и Pinterest, указывает компания.

Авторы исследования подчёркивают, что их данные — не то же, что совокупные платежи в App Store, указывает The Verge. Analysis Group использовала для подсчёта данные некоторых категорий (например, подписки на стриминговые сервисы), которые можно оплачивать на разных сайтах. Но продажи связаны, с основном, с потреблением контента на устройствах с iOS. То же касается и корпоративных приложений, которые, как правило, компании оплачивают для своих сотрудников.

Сейчас Apple, как и другие крупные компании, находится под пристальным вниманием американских регуляторов, отмечает издание. Кроме того, компанию не раз критиковали за взимание комиссии в размере 30% с разработчиков приложений.