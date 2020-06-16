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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Около 85% от этой суммы приходится на партнёров и сторонних разработчиков, уточнила компания.
В 2019 году через экосистему App Store были совершены платежи и покупки на $519 млрд, сообщила Apple со ссылкой на исследование аналитической компании Analysis Group.
Самыми прибыльными категориями стали покупки в приложениях для мобильной коммерции, цифровые товары и сервисы, а также реклама в приложениях. Платежи разработчикам из Apple — лишь часть всех продаж, отмечает компания.
Apple получает комиссию с продажи цифровых товаров и сервисов в магазине приложений. Свыше 85% из $519 млрд — это доходы сторонних разработчиков и компаний, подчёркивает владелец App Store.
Наибольшая доля продаж пришлась на реальные товары и услуги, $413 млрд, из них $268 млрд — это продажи через приложения для мобильной коммерции, в основном, ритейла. Приложения для путешествий, например, Expedia и United, принесли $57 млрд; приложения для перевозок — такие, как Uber и Lyft — $40 млрд; на сервисы доставки еды типа DoorDash и Grubhub пришёлся $31 млрд.
Цифровые товары и услуги принесли бизнесу $61 млрд. В их числе музыкальные и видеосервисы, фитнес-, образовательные и другие приложения. Крупнейшим источником платежей и продаж стали игры.
Реклама в приложениях принесла их владельцам $45 млрд, 44% выручки принесли игры. Неигровые приложения, которые принесли существенные продажи встроенной рекламы, как правило, бесплатные, — например, Twitter и Pinterest, указывает компания.
Авторы исследования подчёркивают, что их данные — не то же, что совокупные платежи в App Store, указывает The Verge. Analysis Group использовала для подсчёта данные некоторых категорий (например, подписки на стриминговые сервисы), которые можно оплачивать на разных сайтах. Но продажи связаны, с основном, с потреблением контента на устройствах с iOS. То же касается и корпоративных приложений, которые, как правило, компании оплачивают для своих сотрудников.
Сейчас Apple, как и другие крупные компании, находится под пристальным вниманием американских регуляторов, отмечает издание. Кроме того, компанию не раз критиковали за взимание комиссии в размере 30% с разработчиков приложений.
Сейчас в App Store, открытом в 2008 году, свыше 2 млн приложений. Каждую неделю магазин посещают 500 млн человек из 175 стран, отмечает Apple.
Выручка полтриллиона только через AppStore🤯
413 млрд это обычные физические товары, где Эпл, по сути, наблюдатель и проводник транзакции. Так что сразу сумма вычеркивается.
Это товары и услуги, проданные через приложения:
«$519 billion consists of $61 billion from billings and sales of digital goods and services (12% of the total), $413 billion from sales of physical goods and services through apps (80% of the total), and $45 billion from in-app advertising (9% of the total)»
В принципе, исследование говорит о том, что 1 млрд пользователей iPhone с помощью приложений телефона купили в 2019 году товаров и услуг на 519 долл. каждый.
Китай на первом месте (246 млрд долл.), США на втором (138 млрд долл.), Европа на третьем (51 млрд долл.). Интересно было бы понять, откуда такой перекос в сторону физических товаров по Китаю.
Также было бы полезно сравнительное исследование с тратами 3 млрд пользователей Android.
Идиоты. Ладно не триллионов нацарапали.
У Галины или с математикой проблема или с глазками ))
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