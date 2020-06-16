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Финансы
Галина Мубаракшина
2015

Microsoft представила сервис для анализа личных финансов в Excel Материал редакции

Money анализирует траты и загружает данные в таблицу — пока только для подписчиков Microsoft 365 в США.

12 комментариев
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Microsoft добавила в Excel функцию Money, которая позволит следить за личными финансами. Для этого пользователю нужно предоставить приложению доступ к собственному счёту в банке или карте.

Сервис будет автоматически загружать данные о последних движениях по счёту и отображать их в виде таблицы. В Money формируется отчёт о расходах по категориям (продукты, товары для дома, аренда и так далее), в нём также можно сравнить данные по месяцам и, если нужно, добавить в таблицу отдельную категорию трат.

Кроме того, сервис уведомит пользователя об увеличении расходов на подписки, изменении размера банковской комиссии и платежей за овердрафт и других больших покупках в течение месяца.

Блог Microsoft 365

Для безопасной передачи банковских данных Microsoft использует агрегатор для финтех-сервисов Plaid, который в январе 2020 года решила купить Visa. Plaid получает доступ к данным о балансе, истории транзакций, данных счёта. Например, имени и адресе владельца.

Функция доступна только для пользователей личных и семейных аккаунтов в Microsoft 365 в США. В будущем компания планирует расширить географию сервиса.

#новость #microsoft

Галина Мубаракшина
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0
12 комментариев
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Yury Kotov

13

Скоро по Excel можно будет деньги переводить как по Whatsapp 😃

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Ilya Brin

Yury
8

Сначала групповые видеозвонки.
Каждому контакту - своя ячейка 👍😏

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Сергей Щукин

Yury
1

Скоро по всему можно будет деньги переводить- хоть по телевизору 😆 они все в финтех лезут, тк чем ближе к баблу - тем легче его схватить и тем точнее поведенческие данные о пользователях

Ответить

Антон Ерофеев

4

VBA жив

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Kirill Fadeev

1

Доступна только по картам visa ?

Ответить

Руслан Яцукевич

0

Ребята из #MSFT, добавьте пожалуйста функцию автоматической загрузки исторических значений акций.
Спасибо большое за текущую цену акцию.

Ответить

Yaacov Ozer

Руслан
0

https://excel.uservoice.com/

Welcome to Excel’s Suggestion Box!
Welcome to Excel’s Suggestion Box!
excel.uservoice.com
Ответить

Сергей Белозеров

0

"Для этого пользователю нужно предоставить приложению доступ к собственному счёту в банке или карте".

Вот спасибо))) А потом в открытом доступе табличка окажется

Ответить

Sht_Anton

Сергей
0

банки тоже не особо парятся по этому поводу

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Тю... Полно сервисов, где можно данные из банков аггегировать
PS. Plaid отличные ребята 

Ответить

Сергей Щукин

Я
0

Да, Plaid классные пацаны.
Отличный музон играли 😆😉

Ответить

Deneno

0

А какой смысл в этом, если это все можно увидеть в приложении банка? Еще и давать доступ к счету банка лишний раз - они наверняка уверяют, что все безопасно. Охотно верю *сарказм*.
Если вести учет финансов, то всех, а тут много нюансов. А приложений для финансов еще больше.
Сложности начинаются когда ведешь учет с женой/мужем, чтобы видеть баланс семьи в целом. Таких приложений уже сильно меньше.

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