Money анализирует траты и загружает данные в таблицу — пока только для подписчиков Microsoft 365 в США.

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Microsoft добавила в Excel функцию Money, которая позволит следить за личными финансами. Для этого пользователю нужно предоставить приложению доступ к собственному счёту в банке или карте.

Сервис будет автоматически загружать данные о последних движениях по счёту и отображать их в виде таблицы. В Money формируется отчёт о расходах по категориям (продукты, товары для дома, аренда и так далее), в нём также можно сравнить данные по месяцам и, если нужно, добавить в таблицу отдельную категорию трат.

Кроме того, сервис уведомит пользователя об увеличении расходов на подписки, изменении размера банковской комиссии и платежей за овердрафт и других больших покупках в течение месяца.

Блог Microsoft 365

Для безопасной передачи банковских данных Microsoft использует агрегатор для финтех-сервисов Plaid, который в январе 2020 года решила купить Visa. Plaid получает доступ к данным о балансе, истории транзакций, данных счёта. Например, имени и адресе владельца.