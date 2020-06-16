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Money анализирует траты и загружает данные в таблицу — пока только для подписчиков Microsoft 365 в США.
Microsoft добавила в Excel функцию Money, которая позволит следить за личными финансами. Для этого пользователю нужно предоставить приложению доступ к собственному счёту в банке или карте.
Сервис будет автоматически загружать данные о последних движениях по счёту и отображать их в виде таблицы. В Money формируется отчёт о расходах по категориям (продукты, товары для дома, аренда и так далее), в нём также можно сравнить данные по месяцам и, если нужно, добавить в таблицу отдельную категорию трат.
Кроме того, сервис уведомит пользователя об увеличении расходов на подписки, изменении размера банковской комиссии и платежей за овердрафт и других больших покупках в течение месяца.
Для безопасной передачи банковских данных Microsoft использует агрегатор для финтех-сервисов Plaid, который в январе 2020 года решила купить Visa. Plaid получает доступ к данным о балансе, истории транзакций, данных счёта. Например, имени и адресе владельца.
Функция доступна только для пользователей личных и семейных аккаунтов в Microsoft 365 в США. В будущем компания планирует расширить географию сервиса.
Скоро по Excel можно будет деньги переводить как по Whatsapp 😃
Скоро по всему можно будет деньги переводить- хоть по телевизору 😆 они все в финтех лезут, тк чем ближе к баблу - тем легче его схватить и тем точнее поведенческие данные о пользователях
Ребята из #MSFT, добавьте пожалуйста функцию автоматической загрузки исторических значений акций.
Спасибо большое за текущую цену акцию.
"Для этого пользователю нужно предоставить приложению доступ к собственному счёту в банке или карте".
Вот спасибо))) А потом в открытом доступе табличка окажется
Тю... Полно сервисов, где можно данные из банков аггегировать
PS. Plaid отличные ребята
А какой смысл в этом, если это все можно увидеть в приложении банка? Еще и давать доступ к счету банка лишний раз - они наверняка уверяют, что все безопасно. Охотно верю *сарказм*.
Если вести учет финансов, то всех, а тут много нюансов. А приложений для финансов еще больше.
Сложности начинаются когда ведешь учет с женой/мужем, чтобы видеть баланс семьи в целом. Таких приложений уже сильно меньше.
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