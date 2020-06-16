В сервисе доступны биткоин, эфир, лайткоин, биткоин-кэш и рипл.
- Британский финтех-стартап Revolut с 27 июля предоставит своим клиентам статус владельцев криптовалют, но ужесточит условия их использования, сообщает Coindesk со ссылкой на компанию.
- До этого владельцем считалась Revolut, а теперь клиенты будут владеть «правами на финансовую стоимость криптовалюты», которую компания приобретёт для них. В сервисе доступны биткоин, эфир, лайткоин, биткоин-кэш и рипл.
- При этом криптовалюта всё ещё не может использоваться за пределами клиентской экосистемы Revolut. Пользователи не могут передавать её тем, кто не является клиентом сервиса. Кроме того, они не могут самостоятельно совершать операции — продажу и покупку совершает Revolut от имени клиента.
- Также с 27 июля финтех-сервис запретит оплачивать товары криптовалютой с помощью карты: клиенты могли воспользоваться такой услугой в том случае, если на их счетах не было других денег. При этом сервис обменивал криптовалюты на деньги от имени своих клиентов.
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Nesterov Igor
А в чем изменение то тогда?
Год пользуюсь револютом, только сейчас и узнал что криптой можно расплачиваться
Konstantin_AndreevichNesterov
Как вы им пользуетесь?
Nesterov IgorKonstantin_Andr…
Я в Чехии
Георгий Беглорян
Также с 27 июля финтех-сервис запретит оплачивать товары криптовалютой с помощью карты
Скорее всего это временно, из-за отсутствия функционала между банками, магазинами и ПС.
Nesterov IgorГеоргий
Они лицензию в Европе сменили, с британской на европейскую
Денис Романенко
Сейчас с криптой поиграют, потеряют несколько банков партнеров, закончат играть